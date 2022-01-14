10 способов носить немодные вещи и выглядеть как постоянный клиент люксового бутика

Историк моды Александр Васильев говорит нам, что следовать моде смешно, а не следовать — глупо. Где-то есть та золотая середина, которая позволит одеваться современно и при этом не тратить кучу денег каждый сезон на быстро теряющие актуальность вещи.

Мы в AdMe.ru обожаем модную одежду, но не против сэкономить на ней. Уверены, вы тоже. Не стесняйтесь сохранять и использовать лайфхаки из этой статьи.

Трикотажный кардиган

Устарелый кардиган нужно просто перевернуть и надеть вверх ногами. Таким образом можно получить актуальную накидку, которая будет выглядеть интереснее. Образ обновлен, а деньги не потрачены — профит.

Старое летнее платье

Завалявшееся с лета платье вполне годится для зимнего образа. К нему можно подобрать однотонную водолазку или свитер с принтом и надеть сарафан вторым слоем. И это не единственный вариант. Если добавить джинсы, подобрать широкий ремень, накинуть на плечи пиджак, то получится интересный, смелый образ.

Бандана

Носить бандану или шейный платок на классический манер — морально устаревший прием. Но есть куча модных способов: повязать на ремешок сумки, использовать вместо пояса, завязать чокером на шее или подвязать конский хвостик.

Берет

Этот головной убор снова может стать актуальным элементом образа, если изменить его посадку. Для более брутального стиля милитари берет следует надвинуть на лоб, а для более романтического французского стиля лучше носить его на макушке.

Снуд

Один из способов сделать из устаревшего снуда актуальную вещицу — носить его на голове как балаклаву или капюшон. Просто надеть на шею, как всегда, а потом натянуть на голову, если снуд узкий. Ну или использовать как шапку одну из его петель, если снуд объемный.

Лыжная шапочка

Есть такие шапочки, которые последний раз надевались на урок физкультуры в школе. Но даже этот аксессуар еще может пригодиться. Сама по себе может смотреться куце, но если просто дополнить ее капюшоном от толстовки, получится достаточно теплый и актуальный тандем.

Джинсы с низкой посадкой

Можно сдувать пыль с брюк-клешей и карго. Тенденции последних сезонов говорят, что снова актуальна низкая и очень низкая посадка. Правда, чтобы не замерзнуть, лучше дополнить костюм тонким боди или водолазкой под заправку.

Бабушкины сережки

Массивные серьги с камнями — это вчерашний день. Носить такие украшения в паре неактуально, а переплавлять жаль. Но можно реализовать один из трендов на украшения — моносерьга. Она станет модной акцентной деталью.

Капри

Капри, бриджи и прочие короткие брюки наверняка остались в гардеробе у многих. Из обтягивающих капри длиной чуть ниже колена вполне можно скроить современный образ. Например, если носить их с актуальными высокими ковбойскими сапогами или ботфортами.

Винтажная шуба

Наконец, можно расчехлить хорошо сохранившиеся шубы наших мам и бабушек. Меха в стиле 70–80-х можно сочетать как с выходными нарядами, так и с повседневным и даже спортивным стилем. А если натуральный мех не ваш вариант, сейчас широкий выбор искусственных шуб под винтаж.