10 современных трендов последних лет, которые на самом деле были популярны еще 100 лет назад

28 6 34 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В модной индустрии существуют одноразовые по сути вещи, популярные на протяжении 3–12 месяцев, тренды, которые держатся от 1 года до 5 лет, и классика: ее мы носим от 5 до 10 лет. По словам экспертов, цикл моды составляет около 20 лет, затем все повторяется. Поэтому мы наблюдаем возвращение фасонов, которые в молодости носили наши родители и бабушки.

Мы в AdMe.ru решили копнуть глубже и выяснить, какие современные тренды в одежде популяризировали модники первой половины XX века.

Шелковая пижама

В женский гардероб пижама попала в 1920-х годах. Это произошло благодаря Коко Шанель, которая ввела в моду для девушек мужскую одежду: свитера, штаны и так далее. В шелковых пижамах в то время ходили на пляж, это было популярно и в СССР, но уже позже, в 1940–1950-х годах. Пару лет назад инстаграм-страницы fashion-блогеров пестрили фотографиями в пижамах. Сейчас подобные костюмы уже не так популярны, но их до сих пор продолжают носить.

Платье с заниженной талией

Платья с заниженной талией были преобладающим фасоном в моде 1920-х годов. Это были либо нарядные варианты, украшенные кружевом и пайетками, либо Robe de Style, платья с пышной юбкой от середины икры до лодыжек. Не было акцента на грудь, а рукав был коротким или отсутствовал. Такие модели можно увидеть сегодня на показах модных дизайнерских домов и на девушках в повседневной жизни.

Чокер

Первые чокеры появились во ІІ веке до н. э. и были востребованы среди модниц во все времена. Их носили в эпоху Ренессанса, рококо и классицизма, а также в начале XX века. Этот аксессуар был на пике популярности в 1990-е, а сейчас он вновь в тренде.

Кюлоты

Кюлоты раньше носили только аристократы, они вошли в моду во Франции в XVI веке и были частью мужского гардероба. В 1931 году известная теннисистка Лили Альварес появилась на Уимблодонском турнире в кюлотах, которые сшила для нее Эльза Скиапарелли (она считалась соперницей Коко Шанель). Девушки оценили брюки и стали носить их для езды на велосипеде и на лошадях. В 1980-х кюлоты стали популярными благодаря тому, что эта модель нравилась принцессе Диане, а сегодня они опять в моде.

Объемный тренч

Тренч был придуман в качестве альтернативы тяжелым плащам, которые носили солдаты во время Первой мировой войны. Женщины стали носить тренчи с подачи Греты Гарбо, появившейся в одном из них в кино в 1928 году. Этот плащ носила и Марлен Дитрих, в начале 1940-х годов он стал популярен среди женщин США и Англии, а после войны получил еще более широкое распространение.

Тюрбан

Тюрбан был модным уже в конце XVIII века и на протяжении XX века появлялся в разных вариантах. В 1910-х годах он был символом восточного гламура, в 1940-х, в золотой век Голливуда, девушки полностью прятали под ним волосы, в 1960-х и 1970-х годах его носили все, начиная от членов королевской семьи и заканчивая хиппи. Совсем не удивительно, что в прошлом году этот аксессуар снова вернулся на подиумы, а потом и на улицы.

Бахрома

Бахрома впервые стала использоваться в женской модной одежде в 1920-х годах, когда платья стали короче, и она добавляла им немного длины. Позднее, в 1960-х, эта отделка была популярной среди хиппи. В наше время бахрома является модным трендом и используется как в вечерних платьях, так и в одежде с ковбойскими мотивами.

Плиссировка

Плиссированные юбки вошли в моду в 1920-х годах и оставались в тренде на протяжении 20 лет. Изначально их носили школьницы, их стиль скопировали спортсменки, а затем женщины стали использовать плиссировку для повседневной и нарядной одежды. 3 года назад плиссировка вернулась в моду, и можно сказать, что из тренда она превратилась в классику: сейчас такие юбки уже не носит каждая вторая девушка, но многие до сих пор успешно используют плиссировку в своих образах.

Леопардовый принт

Анималистичный принт популяризировали голливудские актрисы первой половины XX века. Так, в 1931 году Мэриан Никсон появилась с леопардом на поводке и в пальто его расцветки. Несколько лет назад леопардовый принт считался вульгарным, но сейчас он снова в тренде.

Брючный костюм унисекс

Женщины стали носить одежду, которая раньше считалась мужской, в начале XX века благодаря Коко Шанель. Особенно любила брючные костюмы Марлен Дитрих, они были ее визитной карточкой. Сейчас в женской одежде популярен мужской стиль, и на смену приталенным жакетам пришли объемные пиджаки.