10+ хитростей, которые помогут вашему интерьеру выйти на новый уровень при минимуме затрат
Как гласит американская пословица, сегодня за каких-нибудь $ 10 вам отремонтируют то, что вы купили за $ 5. Если вы планируете ремонт, то вам, конечно же, хочется не превысить свой бюджет, при этом получив крутой результат. Для того, чтобы у вас это получилось, мы подготовили материал, где подробно рассмотрим хитрости, позволяющие значительно сэкономить, при этом не потеряв в качестве. Казалось бы, задача невыполнимая, но все возможно при грамотном подходе.
Мы в AdMe.ru всеми силами хотим помочь вам в этом нелегком деле, а если и у вас есть свои испытанные методы, то поделитесь ими в комментариях.
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Если вам хочется освежить кухню, достаточно просто поменять настенный фартук и подобрать ему под цвет парочку стильных аксессуаров. Так вы получите кардинальное изменение дизайна при минимуме затрат (например, как на картинке сверху).
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Вместо выравнивания всех стен выделите стратегически важные, например те, к которым вы планируете прикрепить мебель. Остальные достаточно сделать ровными визуально при помощи фактурных обоев или декоративной штукатурки. Но это работает в том случае, если у вас не очень кривые стены.
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Выберите только одного подрядчика, которому доверяете. Чем меньше организаций будет заниматься вашим ремонтом, тем меньше денег вы потратите в итоге.
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Ловите акции магазинов или распродажу остатков товара. Иногда можно получить хорошую скидку, купив выставочный образец. Не забывайте проверять цены на одни и те же позиции в разных магазинах.
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Чтобы сэкономить на отоплении, при установке дверей и окон позаботьтесь, чтобы они хорошо удерживали тепло. При малейшем намеке на сквозняк исправьте эту ошибку как можно скорее.
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Вместо перегородки из гипсокартона установите стеклянную. Хотя цены на нее бывают разные (в зависимости от рамы и качества стекла), можно найти бюджетные варианты, ведь такая перегородка обладает рядом плюсов:
1) вам не потребуется проводить дополнительные строительные работы;
2) стекло позволит солнечному свету проникать в помещение, и не нужно будет устанавливать светильники, что поможет сэкономить электроэнергию.
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Комбинируйте плитку с обоями или краской для стен. В тех местах, где поверхность соприкасается с водой, положите плитку, а над ней уместно будет покрасить стену и покрыть лаком или наклеить любые влагоотталкивающие обои.
- Керамическую плитку для ванной комнаты можно поискать в остатках прошлогодних коллекций. Причем комплекты можно комбинировать, если они сочетаются по размеру и предполагаемому дизайну.
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Вместо натурального или искусственного камня подберите столешницу из влагостойкой ДСП, которая не сильно уступает по характеристикам каменной, но при этом стоит значительно дешевле.
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Если вас не пугает частая уборка, используйте стеллажи и полки вместо шкафов. Сейчас есть много крутых вариантов дизайна обычных полок, да и обойдутся они дешевле подвесных шкафов.
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Если вы выбираете минималистский стиль, например скандинавский, тщательно продумайте систему хранения. Тогда вам не придется докупать новую мебель, если окажется, что негде хранить постельное белье, например.
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Смело используйте яркие акценты, ведь белые стены скучны. Если хочется что-то менять, а бюджет ограничен, попробуйте купить новые шторы, чехлы для диванных подушек и пару постеров на стены.
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Выберите одну стену и сделайте ее другого цвета или измените ее дизайн. Можно добавить панно из живого мха. Главное, чтобы акцентная стена была яркой.
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Если вам хочется, чтобы декор был под кирпич, вместо постройки стены из пеноблока и отделки ее плиткой постройте перегородку из настоящего кирпича. Для этого вам не понадобится ни шпаклевка, ни штукатурка.
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Чем проще стиль, тем меньше расходы. Учитывайте это, если вы стоите перед выбором между классическим и скандинавским стилем (последний обойдется в несколько раз дешевле).
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Вместо дорогой напольной доски возьмите доску из лиственницы. Она дешевле и продается без обработки, что дает возможность самостоятельно выбрать нужный оттенок лака.
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Не спешите прятать бетонные потолки. Современный дизайн вполне позволяет просто покрыть такой потолок лаком, а открытая проводка может стать своеобразной фишкой в интерьере.
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