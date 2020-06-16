10+ хитростей, которые помогут вашему интерьеру выйти на новый уровень при минимуме затрат

Если вам хочется освежить кухню, достаточно просто поменять настенный фартук и подобрать ему под цвет парочку стильных аксессуаров. Так вы получите кардинальное изменение дизайна при минимуме затрат (например, как на картинке сверху).

Вместо выравнивания всех стен выделите стратегически важные, например те, к которым вы планируете прикрепить мебель. Остальные достаточно сделать ровными визуально при помощи фактурных обоев или декоративной штукатурки. Но это работает в том случае, если у вас не очень кривые стены.

Выберите только одного подрядчика, которому доверяете. Чем меньше организаций будет заниматься вашим ремонтом, тем меньше денег вы потратите в итоге.

Ловите акции магазинов или распродажу остатков товара. Иногда можно получить хорошую скидку, купив выставочный образец. Не забывайте проверять цены на одни и те же позиции в разных магазинах.

Чтобы сэкономить на отоплении, при установке дверей и окон позаботьтесь, чтобы они хорошо удерживали тепло. При малейшем намеке на сквозняк исправьте эту ошибку как можно скорее.