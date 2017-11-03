10 лучших решений для владельцев маленьких квартир

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Часто, начиная делать ремонт, мы ломаем голову, как правильно использовать пространство, какие цвета выбрать, какую мебель купить. Еще больше вопрос усложняется, если квартира совсем небольшая и хочется, чтобы все в ней было удобно, красиво и уютно. Сегодня AdMe.ru расскажет вам несколько интересных хитростей, как же обустроить маленькую квартирку.

Выбор легкой мебели

Выбирая мебель для своей небольшой квартиры, обратите внимание, чтобы она смотрелась легко. Пусть она будет прозрачной, полупрозрачной или на тонких ножках и имеет вытянутую вверх форму.

Светлые цвета

Какую бы любовь вы не питали к ярким цветам, если у вас небольшая квартира, отдайте предпочтение светлым. Самые подходящие цвета для увеличения пространства — голубой, светло-зеленый, светло-розовый, кремовый, светло-серый.

Не выбирайте маленькую мебель

Одна из распространенных ошибок — это выбор в малогабаритную квартиру такой же малогабаритной мебели, которая дает обратный эффект — создается ощущение, будто вы живете в кукольном домике. Добавьте парочку массивных предметов для баланса.

Правильный свет

Для освещения небольшого помещения не стоит выбирать огромные люстры в полпотолка, а лучше использовать точечные светильники по периметру, таким образом, даже если у вас не самый высокий потолок, он не будет давить.

Многофункциональная мебель

Еще один совет касательно мебели: лучше, когда один и тот же предмет выполняет несколько функций. Так, например, письменный стол может также быть туалетным столиком и в нем можно хранить вещи.

Меньше границ

Единое напольное покрытие стирает границы, отсутствие переходов и порожков делает пространство целым, не деля его на маленькие части.

Используйте углы

Редко кто задумывается и использует их, а ведь это очень удобно. Так, например, разместив в углах прихожей небольшие системы хранения, вы сможете спрятать множество мелочей, которым не находилось места.

Используйте пространство правильно

Для того чтобы зрительно поднять потолок, поставьте в комнату высокие стеллажи или займите стену открытыми полками. Чтобы они не утяжеляли пространство, выбирайте светлые цвета.

Минимум декора

Слишком много разных безделушек и аксессуаров делают меньше и без того небольшое пространство, поэтому лишние фотографии, статуэтки, вазочки и сувениры лучше убрать. Храните часть декора в красивых контейнерах и время от времени меняйте их.

Лишние ковры

Если вы любитель ковров, то отдавайте предпочтение однотонным или с минимумом цветов, а не пестрым, так как они будут смотреться нелепо в маленьком пространстве.