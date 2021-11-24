10+ случаев, когда звезды оделись одинаково и показали, что у каждого возраста есть свой шик
Знаменитостям по долгу профессии приходится посещать огромное количество мероприятий и появляться на красных ковровых дорожках. А потому они примеряют сотни и тысячи нарядов. И порой случается так, что звезды приходят в одинаковых костюмах. А иногда в подобных ситуациях даже не сразу можно понять, что селебрити в одинаковых платьях: настолько по-другому они смотрятся на женщинах разного телосложения или, к примеру, возраста.
Мы в AdMe.ru в восторге от того, как контрастно и при этом одинаково удачно может выглядеть правильно подобранная одежда на женщинах разного возраста.
Эмма Робертс (26 лет) и Изабель Юппер (68 лет)
Жозефин Скривер (26 лет) и Ньевес Альварес (47 лет)
Кендалл Дженнер (24 года) и Сиара (35 лет)
Ники Минаж (38 лет) и Крис Дженнер (65 лет)
Ирина Шейк (35 лет) и Джерри Холл (40 лет)
Майя Джама (27 лет) и Николь Шерзингер (41 год)
Ким Кардашьян (31 год) и Крис Дженнер (57 лет)
Кендалл Дженнер (25 лет) и Наоми Харрис (45 лет)
Джуно Темпл (32 года) и Джессика Честейн (44 года)
Элла Эмхофф (22 года) и Мэгги Джилленхол (44 года)
Сара Ларссон (18 лет) и Натали Портман (40 лет)
Рита Ора (30 лет) и Кайли Миноуг (52 года)
Как думаете, есть одежда, носить которую в каком-либо определенном возрасте не следует?
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