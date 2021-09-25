10 нарядов знаменитостей, глядя на которые никогда не догадаешься, сколько они стоят

К своему выходу в свет звезды привыкли готовиться основательно: в ход идут дорогие платья, украшения, броский макияж и замысловатые прически. В общем, все, чтобы зацепить зрителя и поразить его роскошностью своего образа. Но иногда правила игры меняются, и вместо шикарных нарядов селебрити внезапно надевают на красную дорожку платья из масс-маркета.

Мы в AdMe.ru решили не только полюбоваться нарядами звезд последних лет, но и внимательно подсчитать, сколько каждый из них стоил. Приготовьтесь не только к заоблачным цифрам, но и к довольно бюджетным вариантам.

Дженнифер Лопес в костюме стоимостью почти $ 9 млн

Джей Ло точно одна их тех звезд, кто не поскупится на дорогие наряды, собираясь на ковровую дорожку или же на обычную прогулку с детьми. Но самым запоминающимся, пожалуй, было ее появление в 2019 году на мероприятии Met Gala в платье бренда Versace, усыпанном блестками. К нему Джей Ло подобрала украшения Harry Winston, которые стоят около $ 9 млн, что делает этот костюм одним из самых дорогих, которые она когда-либо носила.

Селена Гомес в платье от Forever 21 за $ 22

В один из своих первых выходов на красную ковровую дорожку в 2013 году молодая звезда Селена Гомес не постеснялась и надела бюджетное мини-платье бренда Forever 21. Впрочем, это не помешало фанатам девушки прийти в восхищение и мигом ринуться в масс-маркет в поисках такого же наряда. Это и неудивительно: платье стоило всего $ 22, но выглядело на Гомес просто потрясающе.

Оскароносные дивы Энн Хэтэуэй в платье от Valentino за $ 80 тыс. и Хелен Хант в платье от H&M за $ 650

Одно знаковое мероприятие и два полярных образа, которые тем не менее произвели яркое впечатление на фанатов обеих звезд. Энн Хэтэуэй платье от Valentino обошлось в $ 80 тыс., она дополнила его колье от Tiffany стоимостью $ 10 млн. В противовес многомиллионному наряду Хэтэуэй платье Хелен Хант поклонникам звезды удалось найти в... масс-маркете. Оригинальный образец, сделанный на заказ, оценивается в $ 650, хотя бюджетную копию можно найти в магазине H&M.

Хилари Дафф в комбинезоне не дороже $ 100

Актриса и певица Хилари Дафф в своих нарядах всегда старается сохранить минимализм и элегантную строгость. К примеру, недавно она опубликовала фотографию в комбинезоне Smash & Tess, стоимость которого не превышает $ 100. Образ получился выдержанным, а костюм, на удивление, выглядел дорого.

Белла Хадид в кожаном костюме за $ 14 775

Не только нарядное платье способно произвести неизгладимое впечатление на публику. На мероприятии Variety’s Power of Women в 2019 году Белла Хадид появилась в шикарном облегающем кожаном костюме, который был специально сшит по размерам модели.

Эмма Робертс на прогулке в летнем платье за $ 80

Молодая актриса Эмма Робертс признается: «Когда я надеваю легкое платье и каблуки, я всегда чувствую себя уверенно». И с этим нельзя не согласиться. Платье с цветочным принтом и оборками от Express стоило всего лишь $ 80, но выглядит, на наш взгляд, очень элегантно.

Бейонсе в платье из латекса стоимостью более $ 400 тыс.

Королева сцены Бейонсе обычно не скупится на наряды. Тем более что для мероприятия Met Gala в 2016 году девушке нужен был особый костюм: недавно вышел ее скандальный альбом Lemonade и пресса ожидала от нее новых сюрпризов. И певица предстала перед публикой в платье Givenchy, изготовленном из 100 % латекса Talalay и украшенном жемчугом, стоимость каждой бусины которого, по слухам, составляет более $ 8 тыс. Поскольку папарацци смогли насчитать 37 бусин только на левой груди Бейонсе, цена платья превышает $ 400 тыс. А это уже серьезно.

Певица Энн-Мари на выступлении в платье за $ 117

Певица Энн-Мари на сцене Live at Lydiard предпочла роскошным и дорогим костюмам удобное платье Amy Lynn Alexa стоимостью примерно $ 117. Многие поклонники согласились с выбором девушки: все же работа артиста предполагает физические нагрузки и комфорт здесь должен стоять превыше всего. Кроме того, образ певицы можно позаимствовать и использовать его элементы в своем повседневном гардеробе.

Леди Гага на церемонии вручения «Оскара» в своем победном вечернем наряде стоимостью более $ 30 млн

Леди Гага привыкла побеждать с достоинством. Потому и выбрала для красной ковровой дорожки, по которой шла за «Оскаром» в 2019 году, черное платье от Alexander McQueen, скромно дополнив его колье с бриллиантом весом 128 карат. Эксперты заключили, что украшением на шее Леди Гаги стал один из крупнейших в мире желтых бриллиантов, стоимость которого превышает $ 30 млн. Похоже, это самый дорогой аксессуар за всю историю «Оскара».