10 символов, которые спрятаны в известных логотипах

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Логотипы всемирно известных брендов окружают нас повсюду: в телевизионной рекламе, по пути на работу, на майках у случайных прохожих. И в 90 % случаев мы даже не догадываемся, какой смысл спрятан в этих, казалось бы, абстрактных линиях. А мы в AdMe.ru решили рассказать и даже показать вам, что же на самом деле означают все эти логотипы.

McDonald’s

Архитектор первых ресторанов McDonald’s придумал оснащать здания двумя большими золотыми арками, которые и стали символом фастфуда. Позже компания хотела отказаться от этого логотипа, но их переубедил психолог Луис Ческин. Он утверждал, что символ похож на перевернутое изображение женской груди и поэтому напоминает людям о беззаботном детстве.

Chanel

У этого логотипа совершенно особенная и романтичная история. Его нарисовала сама Коко Шанель, которая в тот момент находилась в замке Château Crémat в Ницце. По одной известной легенде, она вдохновилась формой сводчатых арок замка и нарисовала логотип, который стал известен во всем мире. Многие отмечают магию букв, ведь CC — это не только первые буквы в названии замка, но и инициалы Коко.

Google

Для логотипа Google были выбраны 3 основных цвета: красный, желтый и синий. Можно заметить, что эти цвета появляются по определенному алгоритму. Логику ломает лишь зеленая буква, которая по замыслу и является самой главной. С помощью этого неожиданного зеленого дизайнеры как бы хотели сказать, что Google ломает стереотипы и не играет по каким-либо привычным правилам.

Gillette

На первый взгляд кажется, что логотип Gillette — это просто название марки. Но если приглядеться, можно увидеть, что края букв G и I точно повторяют форму лезвий знаменитых бритвенных станков.

Mitsubishi

В основу этого логотипа лег герб семьи Ивасаки, которая стояла у истоков компании Mitsubishi. Их герб представлял собой 3 бриллианта, сложенных один на другой. 3 бриллианта символизируют надежность, целостность и успех, а красный цвет — уверенность. К тому же в Японии верят, что именно этот цвет способствует привлечению клиентов.

Goodwill

Goodwill — всемирно известная некоммерческая организация, которая собирает еду, одежду и предметы первой необходимости и отдает их нуждающимся. Сотрудники организации верят, что делать добро нужно не только по праздникам, а каждый день. Именно поэтому их логотип — это буква G, которая издали напоминает счастливое лицо.

FedEx

Большинство людей не сразу замечают стрелку, которая спрятана между буквами E и X, но те, кто заметил ее один раз, начинают видеть ее в логотипе в первую очередь. По задумке дизайнеров, именно эта стрелка должна действовать на подсознание клиентов, символизировать скорость и внушать доверие к курьерской службе.

Nike

За дизайн логотипа студентке Кэролин Дэвидсон (Carolyn Davidson) в 1975 году заплатили всего $ 35. Непросто догадаться, что этот всемирно известный знак имитирует крыло древнегреческой богини Ники, которая вдохновляла воинов на победу.

Pepsi

К мексиканскому Дню всех святых (Дню памяти об умерших) компания Pepsi выпустила продукцию с перевернутым логотипом. Многие подумали, что это всего лишь ошибка производства, но особенно смекалистые поняли, что в таком положении логотип читается как isded, что очень напоминает фразу is dead, то есть «он мертв».

Le Tour de France

Даже если вы уже миллион раз видели этот логотип знаменитой велогонки Тур-де-Франс, возможно, вы никогда не замечали, что на нем спрятано изображение велосипедиста. Приглядитесь: буква R — это его тело, а солнце — колесо.