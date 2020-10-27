10 секретов IKEA, которая десятилетиями продает одно и то же, но оттуда все равно не уйти без покупки

IKEA влюбила миллионы людей в скандинавский стиль и явила миру интерьерные решения, которые привлекли всех своей лаконичностью и приятными ценами. Лабиринты этого магазина выстроены так, что из него невозможно уйти без покупки. Ведь так хочется взять и тот пушистый плед, и вместительные коробочки, и новые кружки. А в конце прихватить пару ароматических свечек.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в главных секретах IKEA, благодаря которым компания умудряется десятилетиями продавать одно и то же, но при этом не терять преданных клиентов.

В интерьерах IKEA неспроста так много деталей

В дизайнерских комнатах, представленных в магазинах IKEA, много различных деталей. Среди них огромное количество текстиля, куча подушек, пледов, свечей и декоративных фигурок. Заметьте, что в IKEA продается много странных безделушек. По замыслу маркетологов, так покупатель приобретает больше товаров, чем задумывал, соблазнившись забавным дизайном и приятной ценой. Интерьеры магазина в принципе продуманы таким образом, чтобы посетитель заметил, как гармонично одна вещь сочетается с другой, и в итоге оставил в кассе внушительную сумму.

IKEA предлагает спецпомощь парам, которые не могут договориться

В ряде стран в IKEA существует особый подход к парам, которые никак не могут договориться и выбрать товар, понравившийся им обоим. Для этих случаев у сотрудников есть специальный протокол для семейных клиентов. Чаще всего проблему решает создание мебели с нуля с использованием имеющихся блоков и деталей. Так компания повышает лояльность покупателей и обеспечивает увеличение продаж.

Каждый может получить дизайнерское решение бесплатно

Если вы влюбились в конкретное интерьерное решение, представленное в пространстве магазина, то можете запросто перенести его в свою квартиру. Нет необходимости выяснять, какие товары понадобятся и в каком разделе они находятся. Просто подойдите к продавцу и скажите, что хотите эту комнату как есть. Работник подготовит полную накладную, и вам будет гораздо легче собрать покупки на складе.

Необязательно бродить кругами по магазину, чтобы найти товар

Существует отличный лайфхак для тех, кто не любит плестись через весь лабиринт магазина, чтобы узнать, где на складе найти понравившийся стол. Вместо этого зайдите на сайт IKEA и перейдите на страничку товара. Место, на котором он находится, указано под фотографией.

Посетителям разрешено вздремнуть на кроватях

В любом магазине перед покупкой кровати, дивана или кресла можно свободно посидеть или полежать на нем. А в IKEA покупатели даже имеют право немного вздремнуть, чтобы убедиться, что спальное место идеально им подходит. Но если вы решились на такую авантюру, помните, что постельное белье на выставочных образцах не меняют. Кроме того, в большинстве стран человека разбудят, если заметят его лежащим на кровати в течение нескольких часов. Но, например, в китайской IKEA к этому относятся более лояльно: там часто можно увидеть 2–3 спящих посетителей.

Вы можете вернуть часть денег за покупку

Если вы купили товар без скидки, то через пару месяцев сможете получить часть денег назад. Для этого нужно, чтобы ранее приобретенный товар попал на распродажу. Покупатели могут попросить вернуть им разницу в цене, если уведомят об этом магазин в течение 90 дней после покупки и предоставят чек. Этим преимуществом могут воспользоваться владельцы карт IKEA Family.

В IKEA вы не найдете вскрытых упаковок

Сотрудники IKEA, как правило, очень внимательны к тому, чтобы никто не распаковывал товар. Согласно политике компании, вещи со вскрытой упаковкой нужно немедленно убрать с полок магазина и вновь придать им товарный вид. В некоторых странах открытые товары даже утилизируют.

IKEA дает покупателям 365 дней на размышление

У вас есть целый год, в течение которого можно вернуть или обменять товар, купленный в IKEA, без объяснения причин. Для возврата товара необходимо только удостоверение личности и чек. Правда, это касается не всех категорий товаров. Например, у клиента имеется 14 дней на обмен подушек и одеял и 90 дней на обмен матрасов.

Закупаться лучше всего в понедельник или среду

Как обнаружили некоторые пользователи сети, по понедельникам больше шансов найти нужный товар, поскольку большинство возвратов происходит в выходные дни. Особенно это касается акционных позиций, которые бывают в дефиците. Кроме того, по средам в IKEA проводятся бонусные распродажи по этим товарам.

Почему посетители IKEA покупают одно и то же

На сайте компании указано, что IKEA — приверженец демократичного дизайна, который постоянно совершенствуется. Мебель и предметы интерьера шведского производителя действительно мало изменились с годами, хоть и приобрели более современный вид. Чтобы убедиться в этом, только взгляните на каталог IKEA наших дней и 1980-х. В голове вмиг возникает вопрос: «Разве что-то изменилось?»