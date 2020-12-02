10 секретов Coca-Cola, о которых не знают даже ярые фанаты газировки

Ежедневно во всем мире покупают более 1,9 млрд порций сладкой газировки, и кажется, что практически каждый житель Земли хотя бы раз в жизни открывал знаменитую красную банку с освежающим напитком. Coca-Cola — это один из самых дорогих брендов в мире, стоимость которого оценивается в $ 84 млрд. А фирменный красно-белый логотип компании на сегодняшний день знают 94 % населения мира.

AdMe.ru решил узнать подробности появления этого популярного во всем мире напитка и раскрыть практически все секреты Coca-Cola, которые удивят даже самых преданных фанатов сладкой газировки. А в бонусе мы расскажем об альтернативных способах применения этого напитка.

1. Сделали логотип красным из-за налогов

Джон Стит Пембертон создал газировку в 1886 году как некую альтернативу другим популярным напиткам. А поскольку в XIX веке лишь категория напитков, которые могли пить и дети, и взрослые, не облагалась налогами, то было решено красить бочки с газировкой в ярко-красный цвет, чтобы отличаться от любых других напитков, а главным образом для того, чтобы налоговые агенты могли точно распознать продукцию Coca-Cola и свободно пропускать ее при транспортировке в другие города.

2. Использовали Санта-Клауса для рекламы

Производителям газировки часто приписывают популяризацию современного образа Санта-Клауса в виде старика в фирменном красно-белом костюме. Знаменитое изображение Санта-Клауса впервые появилось на продукции Coca-Cola в 1930-х годах в рамках зимней рекламной кампании, и сегодня оно является самым узнаваемым рекламным образом в мире.

3. Оставляли тайные послания на упаковке

Конечно, вы, скорее всего, знаете очаровательных белых медведей Coca-Cola. Но вряд ли вы замечали, что производители газировки часто любят скрывать тайные символы в своих милых иллюстрациях. Взгляните, например, на эту новогоднюю банку Coca-Cola 2017 года. На носу медведей изображены белые бутылки газировки, а глаза имеют форму перевернутых крышек.

4. Специально делали кляксы на донышках

Если вы перевернете практически любую жестяную банку популярного напитка, то сможете увидеть небольшие кляксы, которые многие ошибочно принимают за случайную грязь, образовавшуюся при транспортировке. Разноцветные пятнышки на дне газировки на самом деле нужны для того, чтобы с помощью специального устройства определять некачественное покрытие жестяной банки и избегать нежелательной остановки производственной линии.

5. Придавали особое значение форме бутылок

В 1915 году дизайнер Эрл Р. Дин придумал новую бутылку, форма которой была вдохновлена плодом какао, — так, по одной из версий, Дин ошибочно предположил, что название напитка связано с шоколадным деревом.

6. Первыми отправили газировку в космос

В 1995 году было разработано специальное устройство, которое позволяло пить знаменитый напиток даже в космосе. Аппарат вмещал по 1,65 литра классической и диетической колы.

7. Первыми придумали эталонную упаковку

Такая уже привычная для многих напитков упаковка из 6 бутылок была придумана в 1923 году именно сотрудниками Coca-Cola. Она была создана, чтобы побудить покупателей брать домой большее количество напитка из магазинов. Очень быстро этой идеей воспользовались и другие производители напитков.

8. Рекламировали напиток как лекарственный

Напиток изначально был запатентован как лекарственное средство от расстройств нервной системы, а также от несварения желудка. Газировка впервые начала продаваться через специальный автомат в крупнейшей городской аптеке Джекоба в Атланте в 1886 году. Сегодня напиток в некоторых уголках мира также принимают как лекарственный. Например, жители Поднебесной употребляют подогретую газировку с имбирем в качестве средства от простуды.

9. Сохранили секретный рецепт от конкурентов

В 2006 году бывший сотрудник Coca-Cola хотел продать секреты компании конкурирующему производителю газировки Pepsi за $ 1,5 млн. Когда он попытался отправить конфиденциальные документы и образцы продуктов, представители Pepsi обратились в ФБР, вместо того чтобы использовать коммерческую тайну конкурентов в своих целях.

10. Сделали напиток бесцветным для одного человека

Единственный раз в истории, когда газировка меняла свой цвет с черного на прозрачный, случился в 1940 году. Сделано это было по просьбе маршала Георгия Жукова, которому очень понравился напиток на одной из встреч с Дуайтом Эйзенхауэром. Около 50 ящиков с бесцветной версией газировки в прозрачных стеклянных бутылках с белой крышкой, на которой в центре была изображена красная звезда, были специально изготовлены и отправлены Жукову.

Бонус: альтернативное использование газировки

Существует множество необычных вариантов использования газировки, кроме прямого назначения. Например, Фрицу Гробу и Стивену Вольцу потребовалось 108 2-литровых бутылок низкокалорийной Coca-Cola и 648 леденцов Mentos, чтобы проехать на своей «реактивной машине» около 60 метров. Но если вы ищете более практичные варианты использования напитка, то газировку можно применять для чистки пожелтевших ванн, цепочек, кухонной утвари, для борьбы с известковым налетом и вредителями на садовых участках, а также для удаления засохшей жвачки.