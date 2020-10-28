10 самобытных российских дизайнеров, которые дадут фору маститым западным брендам

Когда речь заходит о моде, большинству из нас в голову приходят названия именитых западных модных домов: Christian Dior, Chanel, Giorgio Armani. Между тем в нашей стране трудятся и создают красоту тысячи дизайнеров. Они знают: реальность такова, что большинство людей не может следить за новыми коллекциями и каждый сезон обновлять гардероб. Поэтому они стараются делать свои вещи доступными, а еще красивыми, чтобы их покупка стала настоящим маленьким праздником, и качественными настолько, чтобы не стыдно было отметить их своим именем. И их работы достойны того, чтобы вы о них узнали.

AdMe.ru хочет рассказать вам о дизайнерах и марках, которые показались нам интересными. Среди них есть как небольшие ателье, так и крупные бренды с сетью магазинов по всей стране. Но мы решили, что важен вовсе не масштаб производства, а наличие души в работах, ведь когда человек любит свое дело, то это чувствуется.

Карина Кино создает сказочные принты

По образованию Карина — художник и иллюстратор. Сначала она занималась своим брендом в одиночку, рисовала принты, развозила заказы и искала партнеров и каналы сбыта. В декрете Карине удалось оптимизировать производство, и после рождения сына Тимофея хобби переросло в бизнес. Карина вспоминает: «Когда Тимофей только родился, было совсем несложно, он много спал, и я могла вести переговоры, отвечать на письма и проводить совещания, пока гуляла в парке с коляской. После того как сын ложился спать, я рисовала». Теперь сказочными принтами Карины восхищаются тысячи людей.

«Душегрея»: душевная одежда с добрым посылом

Остались в прошлом времена, когда верхняя одежда была скучной и невзрачной. «Душегрея» специализируется на пуховиках, курточках и пальто с авторскими принтами. Хотя у них есть одежда и для теплого времени года. Название бренда происходит от старинного слова «душегрея» — так на Руси называлась верхняя праздничная женская одежда. Основательница бренда Наталья уверяет, что всегда мечтала создавать вещи с добрым посылом и с позитивной изюминкой, которые может позволить себе практически любая женщина.

Christie Saiko: изящные сумки с заботой о природе

Как и многие прекрасные начинания, все началось с декрета. Кристина хотела купить сумку, но ничего не нравилось: или стоило дорого, или выглядело непрезентабельно. Тогда она решила, что если нет сумки красивой, качественной и недорогой одновременно, то ее необходимо создать. Девушка получила специализированное образование и пошила первую партию, поставив на каждую сумочку свое имя. Она верно рассудила, что если на каждом экземпляре ее данные, то за качество и удобство она отвечает лично. Так и началась история знаменитых кругленьких сумочек, от которых без ума модницы. Один из принципов бренда — защита экологии, поэтому все сумки производятся из искусственной кожи.

«Берегите птиц»: бренд, превращающий привычные вещи в любимые

В этом случае все началось с мечты об идеальной тельняшке, которая отлично смотрелась бы на женщине. Сегодня бренд «Берегите птиц» известен далеко за пределами Северной столицы, а простые, но стильные вещички узнаваемы благодаря маленьким птичкам. Основатели бренда, Женя Жерновая и Карина Пыркина, призывают беречь свои мечты — своих птиц — и одеваться в любимые вещи как во вторую кожу.

Pirosmani, как и Петербург, вне времени, моды и других буржуазных законов мироздания

Евгения Малыгина, основатель и главный дизайнер бренда, создает ни на что не похожие вещи. Впрочем, это скорее не вещи, а арт-объекты — произведения искусства, которые можно носить на себе и при этом не выглядеть городским сумасшедшим. Экстравагантные наряды бренда обожают как творческие личности, так и люди амбициозные, которые хотят выделяться из толпы.

Nado Nado: сумки, передающие внутренний мир

Рассказывая о том, как все начиналось, дизайнер Анастасия Радимашвили вспоминает, как у них с сестрой оказался мешок с обрезками кожи. Они сшили мини-клатч в виде лисички для племянницы и больше не смогли остановиться. Вслед за детскими появились и взрослые модели. У Nado Nado вы не найдете странных сумок, которые воплощают дизайнерские амбиции. Наоборот, они все удобные, повседневные — как напоминание о том, что мода быстротечна, а стиль вечен.

«ВОЛЧОК»: вещи для тех, кто творит новую историю и новую культуру

Абсолютно самобытный бренд, авторам которого плевать на условности и стереотипы, они производят по-настоящему смелые вещи. Создал бренд Василий Волчок — и это его настоящая фамилия. Путь от идеи и маленькой коллекции до одного из самых узнаваемых уличных брендов был тернистым, но сегодня футболки с надписью «Русский андеграунд» и худи с принтом «Тебе не понравится» узнают даже люди, далекие от моды.

«Спутник1985»: стильное ретро

Певица Граймс в футболке от бренда.

Сами создатели рассказывают о бренде так: «Мы производим одежду, которую носим сами и в которую наряжаются наши товарищи. Так, чтобы и через забор перебраться удобно, и во время культурного досуга выглядеть лицеприятно». В одежде бренда засветилась экстравагантная возлюбленная Илона Маска Граймс.

NNedre Store: для людей, которые осознанно подходят не только к своему гардеробу, но и к жизни в целом

Петербургский бренд NNedre за несколько лет вырос от студии в 12 кв. м до известного бренда. У них нет вычурных вещей, только базовые модели в эстетике минимализма. Если бы производителям выдавали приз за ответственное отношение к планете, природе и людям, дизайнер Нелли Недре точно бы его получила: за счет собственного производства бренд производит ровно столько, сколько нужно покупателю, не создает лишнего. У них есть даже эколинейка. На данный момент NNedre — единственный бренд в России, который использует sustainable-материалы, перерабатывает отходы производства и выступает за минимализацию остатков склада.

«Скромное обаяние»: пример того, как правило «хочешь сделать хорошо — сделай сам» может стать мотивацией для начала бизнеса

В этом случае все началось со свадебного платья, которое основательница бренда «Скромное обаяние» Александра хотела не купить, а пошить: «Начала планировать свадьбу мечты. Знакомая посоветовала обратиться к „девочке, которая шьет“. Я купила какой-то дико дорогой шелк, сняла мерки и села ждать свое платье. Но на первой же примерке обалдела, когда поняла, что швея разложила ткань не той стороной. Забрала недошитое платье, извинилась и решила, что сама сошью. С тех пор я окончила не одни курсы, жила в разных городах и странах, работала вместе с дизайнером детской одежды в Латинской Америке. Кстати, та свадьба, для которой шилось первое платье, так и не состоялась, но в конце концов я поняла, чем хочу заниматься. Я начала шить в основном для друзей. Потом выложила свои работы в интернет — и завертелось». Очень маленькими и неуверенными шагами можно прийти к своей мечте — без опыта, образования и денег для старта. Сегодня у Александры уютная мастерская, где рождаются романтичные и одновременно функциональные платья из натуральных тканей.