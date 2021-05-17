10 раз, когда Кейт Миддлтон переделала дизайнерские наряды и выглядела в них поистине роскошно

Кейт Миддлтон часто появляется на публике в нарядах от известных домов моды. Но, чтобы одежда соответствовала королевскому протоколу, именитым дизайнерам иногда приходится вносить в свои творения небольшие изменения. Однако платья от этого ничуть не страдают, а наоборот, начинают играть новыми красками.

Мы в AdMe.ru побродили по модным форумам и сравнили 10 оригинальных дизайнерских нарядов, представленных на моделях и других знаменитостях, и их альтернативные версии, созданные специально для герцогини Кембриджской.

1. Платье Alexander McQueen

Шикарный туалет с цветочным принтом авторства Alexander McQueen подвергся изменениям целых 2 раза. Сначала Кейт надела платье на церемонию BAFTA в 2017 году. Тогда герцогиня полностью переделала лиф. А спустя 2 года Кэтрин появилась в платье на благотворительном гала-вечере, однако уже добавила к нему короткие рукава.

2. Платье Emilia Wickstead

В видеообращении, приуроченном к Ночи Бернса, Кейт предстала в дизайнерском красном платье в клетку от Emilia Wickstead. Модные критики сразу подметили, что герцогиня переделала рукава наряда: у оригинального платья они более объемные и выполнены из прозрачного батиста.

3. Платье Alexander McQueen

Для одного из своих образов Кэтрин вдохновилась каскадным платьем с алым узором от Alexander McQueen. Наряд был представлен в коллекции Resort 2017 в нескольких вариациях. Специально для герцогини дизайнеры создали совершенно новую модель с классическим рукавом и удлиненным подолом.

4. Платье Alessandra Rich

Небольшим изменениям подверглось и красное платье с принтом от Alessandra Rich. Специально для Кэтрин к наряду добавили объемный бант, аккуратно закрывающий глубокий вырез.

5. Платье Alexander McQueen

В 2016 году Кейт приглянулось украшенное ярким орнаментом черное платье миди из осенне-зимней коллекции Alexander McQueen. Для герцогини сшили точно такой же наряд, но в молочном оттенке.

6. Платье Jenny Packham

В 2018 году Кейт Миддлтон и принц Уильям традиционно посетили церемонию вручения премии BAFTA. Но на этот раз она была особенной: гостей мероприятия попросили облачиться в total black в знак поддержки движения Times Up. А согласно правилам, членам королевской семьи запрещено участвовать в публичных акциях. Чтобы не нарушать протокол, Кэтрин остановила выбор на малахитовом платье Jenny Packham, дополнив его черным поясом, который многие сочли проявлением позиции Кейт. Как оказалось, наряд на герцогине был из свадебной коллекции бренда и в оригинале представлен в жемчужном и небесно-голубом оттенках.

7. Платье Alexander McQueen

Платья с открытыми плечами — большое табу для представительниц королевской семьи. Чтобы не нарушать протокол, в 2011 году дизайнерам пришлось переделать для Кейт верх сиреневого платья из легкого шифона из коллекции Alexander McQueen прет-а-порте того же года.

8. Платье Jenny Packham

Посещая другие страны с официальным визитом, герцогиня Кембриджская старается выбирать наряды под стать местной культуре. В рамках тура по Пакистану в 2019 году Кэтрин продемонстрировала вечерний туалет авторства Jenny Packham, который дополнила длинным шарфом, напоминающим часть традиционного пакистанского костюма.

9. Платье Alexander McQueen

Во время посещения Тадж-Махала в рамка тура по Индии в 2016 году Кэтрин надела платье из коллекции Pre-Fall своего любимого модного дома Alexander McQueen, платью в процессе переделки удлинили рукав.

10. Платье Jenny Packham

В ноябре 2011 года Кейт надела сшитое под заказ асимметричное платье на одно плечо от другого любимого бренда — Jenny Packham. Специально для герцогини был изменен цвет наряда — с алого на серебристый. А так называемую версию для всех за несколько месяцев до этого «выгуляла» Анджелина Джоли на премьере фильма «Древо жизни».