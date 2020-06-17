10+ распространенных ошибок ремонта, которые влетают вам в копеечку
Если мы решаем сделать ремонт своими руками, то, увы, можем допустить ошибки, от которых никто не застрахован. Например, стремясь сэкономить, покупаем материалы, которые потом все равно придется менять, или, наоборот, тратим слишком много денег там, где это не требуется. И для того чтобы предотвратить напрасные траты, мы и подготовили эту статью. А в бонусе вас ждет очень полезный совет, который пригодится в любом случае.
AdMe.ru знает толк в ремонте и с радостью поделится с вами профессиональными советами. А если вам есть чем дополнить статью, не стесняйтесь, пишите в комментариях, может быть, именно ваша житейская мудрость поможет кому-то в нелегком деле — ремонте.
- Вы закупили мебель и материалы заранее. Этот подход ошибочен, так как кухонный гарнитур, купленный без плана, может банально не вписаться в габариты вашей кухни. Или выбранный материал для пола не подходит по эксплуатационным характеристикам именно для определенной комнаты. Так что если вам приглянулся диванчик, то лучше отложить его покупку до финальных ремонтных аккордов.
- Вы не учитываете планировку. Конечно, если это не покупка квартиры, вы ничего не сможете сделать с асимметричными стенами или отсутствием прямых углов в комнатах, однако, прежде чем затевать ремонт, нужно внимательно изучить план квартиры.
- Вы решили делать замеры самостоятельно. Если вы не профи, то лучше доверить это дело компании, которая занимается мебелью, дверями, окнами или оказывает те услуги, в которых вы нуждаетесь. Так как именно эта компания будет нести ответственность, если что-то пойдет не так. Не стоит экономить, даже если эта опция платная. Как показывает практика, такая экономия может выйти боком рачительным хозяевам.
- Вы решили вызвать замерщика до того, как оштукатурили стены и выровняли полы (или положили новое напольное покрытие). Сначала сделайте все эти работы и лишь потом приглашайте замерщика, ведь иначе то, что он намеряет, не будет отражать реальную картину по завершении всех работ.
- Вы решили оформить комнаты в разных стилях. Дизайнеры рекомендуют выбрать единый стиль, который устроит всех обитателей квартиры. Разниться может цвет стен, некоторые элементы, но главное — если у вас спальня в стиле лофт, не стоит делать коридор в стиле прованс. Но, как и во всех правилах, есть исключения: детскую комнату можно оформить в том стиле, который подойдет вашему ребенку, главное — это эргономичность, безопасность и легкость в уборке.
- Вы нарушили последовательность ремонта. Эта ошибка чревата переплатой как за материалы, так и за дополнительную работу. Рекомендуется начинать ремонт с дальней части квартиры и закончить около входа.
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Вы решили сэкономить на черновой отделке. Мы советуем нанять профессионалов, ведь от того, как пройдет этот этап ремонта, будет зависеть конечный результат. Тяжело будет исправить последствия прорыва труб, если вы решили на них сэкономить. Поставить душевую на неровные стены тоже задача не из легких, а электропроводка не порадует новых хозяев, если из-за некачественной установки испортит бытовую технику.
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Вы игнорируете экологичность материалов. Возьмем для примера винил. Если в вашей отделке много этого материала, это может пагубно сказаться на микроклимате комнаты и на вашем самочувствии. Также следует помнить, что натуральное дерево — это не всегда лучший вариант, так как для придания ему должной прочности бруски проходят обработку химическими составами.
- Вы невнимательно изучаете образцы финишной отделки стен. Из-за этой распространенной ошибки люди часто вынуждены перекрашивать стены или менять обои в самом конце ремонта.
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Вы выбираете дорогую мебель в детскую комнату. По мере роста ребенка вам придется подстраиваться под его нужды. Потому нет смысла покупать очень дорогую мебель, лучше отдать предпочтение менее дорогим, но эргономичным вариантам.
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Вы подобрали неправильные крепежные элементы. Если вы не учли вес полок или настенных шкафов, то в определенный момент можете обнаружить их на полу. Шурупы подойдут для предметов, вес которых не превышает 3 кг. Шнекового типа дюбель может выдержать до 10 кг на одно крепление. Для веса до 40 кг идеально подойдут дюбеля типа «бабочка» или «зонтик».
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Вы придумали технически нереализуемые решения. Например, хотите на стены из гипсокартона повесить тяжелые полки или стеллажи. Или снести стену, которая является несущей. В любом случае помните, что между вашим видением того, как должна выглядеть квартира, и реальностью может лежать огромная пропасть.
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Вы выбираете текстиль, который быстро придет в негодность. Прежде чем покупать ковер или диван, продумайте, насколько активно вы будете их эксплуатировать. Если у вас есть домашние животные и дети, отдайте предпочтение износостойким тканям.
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Не учитываете особенностей новостройки. Нужно обязательно учитывать, что только что построенный дом еще пару лет дает усадку, так что не стоит делать шикарный натяжной потолок или арки, которые могут деформироваться. Также этот момент стоит учитывать при покупке дорогой плитки на стены. Лучше немного подождать, чем потом заново делать дорогостоящий ремонт.
Бонус: как составить смету самостоятельно
Как составить смету:
- В Excel создайте таблицу, внеся абсолютно все пункты расходов и учитывая все нюансы.
- Составьте 2 колонки: планируемые и фактические расходы. Это делается для того, чтобы учитывать стоимость материалов или услуг, которая может увеличиваться со временем.
Фото на превью depositphotos