10+ распространенных ошибок ремонта, которые влетают вам в копеечку

Вы невнимательно изучаете образцы финишной отделки стен. Из-за этой распространенной ошибки люди часто вынуждены перекрашивать стены или менять обои в самом конце ремонта.

Вы выбираете дорогую мебель в детскую комнату. По мере роста ребенка вам придется подстраиваться под его нужды. Потому нет смысла покупать очень дорогую мебель, лучше отдать предпочтение менее дорогим, но эргономичным вариантам.

Вы подобрали неправильные крепежные элементы. Если вы не учли вес полок или настенных шкафов, то в определенный момент можете обнаружить их на полу. Шурупы подойдут для предметов, вес которых не превышает 3 кг. Шнекового типа дюбель может выдержать до 10 кг на одно крепление. Для веса до 40 кг идеально подойдут дюбеля типа «бабочка» или «зонтик».

Вы придумали технически нереализуемые решения. Например, хотите на стены из гипсокартона повесить тяжелые полки или стеллажи. Или снести стену, которая является несущей. В любом случае помните, что между вашим видением того, как должна выглядеть квартира, и реальностью может лежать огромная пропасть.

Вы выбираете текстиль, который быстро придет в негодность. Прежде чем покупать ковер или диван, продумайте, насколько активно вы будете их эксплуатировать. Если у вас есть домашние животные и дети, отдайте предпочтение износостойким тканям.