10+ простых трюков с одеждой, которые из любой девушки сделают топ-модель

Мы часто стоим перед открытым шкафом, который доверху завален вещами, и сокрушаемся, что нам совершенно нечего носить. Часть одежды, возможно, уже вышла из моды, а что-то просто морально устарело, но дорого нам как память. Что же делать, если нам хочется стильно и свежо выглядеть, но деньги на полное обновление гардероба наша внутренняя жаба пока нам не позволяет тратить? Кажется, мы просто и не подозреваем, что носить некоторые вещи, которые точно найдутся у каждой модницы на вешалках, можно совсем иначе, да и сочетать, казалось бы, несочетаемое вам тоже никто не запрещал.

Специально для AdMe.ru стилист Маша Филатова раскрыла секрет, как с помощью простой белой рубашки можно создать десяток разных модных образов. В таких нарядах и на красную ковровую дорожку можно выйти, и в офисе появиться, да и для обложки глянцевого журнала можно смело позировать.

Переворачивайте рубашку и застегивайте ее на спине

Образ, который точно будет приковывать к себе взгляды. Возьмите классическую черную юбку-карандаш, белую рубашку... и просто наденьте ее задом наперед. Сзади рубашку можно завязать на узел или зафиксировать булавками. Посмотрите, как изменились пропорции. Мы показали талию, визуально удлинили ноги за счет высокой посадки юбки и бежевых лодочек. Использовали минимум аксессуаров: маленькую сумку, черные очки и красную помаду. У нас получился образ, достойный обложки Vogue.

Надевайте топ бандо не под, а на рубашку

Простой образ в черно-белых тонах можно сделать привлекательным очень легко. Попробуйте надеть на рубашку черный топ бандо. Это стильный и очень легкий прием. Обратите внимание на важные детали: рубашку необходимо заправить с одного края (где пришиты пуговицы), подвернуть рукава, поднять воротник. Пуговицы на рубашке лучше расстегнуть до начала топа. Добавьте часы в тон красной помаде, небольшую черную сумку и белые кеды. Получится сбалансированный, удобный и модный образ.

Подарите новую жизнь старым вещам

Джинсовые комбинезоны — это не всегда самая удачная инвестиция в ваш гардероб. Но если такой пылится у вас на вешалке, можно попробовать его обыграть. Наденьте бандо под комбинезон, а рубашку сверху и завяжите ее узлом. Важно, чтобы отчетливо были видны все 3 слоя: топ, комбинезон и рубашка. Талию подчеркните ремнем и добавьте смешные серьги в цвет топа. Обязательно подверните штанины и рукава. Получился стильный образ, который хочется долго рассматривать.

Заправляйте рубашку правильно

Попробуйте заправить рубашку только спереди. Сейчас это самая модная тенденция, которую используют дизайнеры в своих коллекциях, в частности на Milan Fashion Week. Таким же образом вы можете заправлять и футболки. Поднимите воротник и подверните рукава. Немного продуманной небрежности — это стильная фишка, к которой прибегают современные стилисты во всем мире. Возьмите базовую черную сумку-тоут и добавьте к ней акцентный красный платок. Платок может легко преобразить однотонные сумки. Помните, что лучше всего платки будут смотреться на кожаных сумках. Добавьте еще один акцент — яркие красные часы. Если вы уверены, что счастливые часов не наблюдают, то вполне подойдет один или несколько браслетов. Красная помада правильного оттенка «поддерживает» аксессуары и прекрасно оттеняет весь модный образ. Поверьте, красная помада подойдет абсолютно всем, главное — найти свой оттенок. Черные очки прекрасно дополнили графичный образ, а базовые белые кеды смягчили драматичность внешнего облика.

Попробуйте добавить яркие акценты

Белая рубашка — это не только контрастные черно-белые сочетания. Попробуйте надеть розовый топ на рубашку, заменить черные брюки на голубые джинсы — и получите абсолютно новый образ. Если у вас в гардеробе нет топов бандо, вы можете использовать вместо них однотонные палантины или шарфы. А если вы ловко управляетесь с ниткой и иголкой, то сделать бандо самостоятельно — дело 10 минут. В таких цветовых сочетаниях следует избегать ярких контрастов. Поэтому в макияже лучше использовать нежную нюдовую помаду, а черные очки заменить на бежевые с полупрозрачными стеклами.

Не бойтесь открывать то, что другие закрывают

С одной стороны, те же белая рубашка и черные брюки, с другой — абсолютно свежий образ благодаря обуви и аксессуарам. Не забывайте, что рубашку в брюки нужно заправлять только с той стороны — с той, где пришиты пуговицы. Подверните рукава — и вы убедитесь, что руки станут еще изящнее. Не застегивайте на рубашку до самого воротника, 1–2 пуговицы должны быть расстегнутыми. Бежевые лодочки — обязательный элемент любого гардероба. Важно подбирать оттенок, максимально близкий к тону вашей кожи. Это поможет вытянуть силуэт, визуально сделает вас выше и стройнее. Добавляйте яркие красные акценты: небольшую сумку, платок на руку и незаменимую красную помаду. Обратите внимание: если носить сумку кросс-боди так, как на снимке, то образ станет более сбалансированным и ремень не будет резать силуэт. Стильные очки с прозрачными стеклами идеально впишутся в этот образ. Даже если у вас отличное зрение, все равно попробуйте очки без диоптрий. Вы можете выбрать любую понравившуюся вам оправу.

Скрывайте лишнее и подчеркивайте нужное

Детали решают абсолютно все! Длинный текстильный ремень отлично выделяет талию. За счет длинного свисающего ремня силуэт будет выглядеть более вытянутым. Помните: если носить ремень на рубашке, то заправлять ее в брюки не нужно. Используйте тонкий кожаный ремень вместо браслета, несколько раз обернув его вокруг запястья. Этот прием поможет выглядеть стильно и оригинально. Черные брюки можно заменить легинсами, чтобы создать еще более привлекательный образ. А идеально подойдет к такому наряду простой холщовый шопер.

Используйте много слоев

Бандо можно надеть и под рубашку. Однако следует помнить, что если вы носите топ без рубашки, то джинсы должны быть с высокой посадкой. Обратите внимание, что полоска кожи между топом и ремнем не должна быть широкой. Правильно подобранные аксессуары отлично дополнят этот образ: белый плетеный ремень, нежное изящное ожерелье и платок в волосах. Кстати, платок — это самый модный аксессуар лета 2020 года. Обязательно попробуйте!

Правильно сочетайте простые вещи

Ремень поверх рубашки — главная фишка этого образа. Открытые запястья, щиколотки, подчеркнутая талия делают силуэт изящным. Думаю, многие согласятся, что бежевые лодочки с джинсами смотрятся просто великолепно. Обратите внимание, что солнцезащитные очки, обувь, ремень и даже макияж выдержаны в одной цветовой гамме. А если мы добавим один яркий акцент, например сумочку, то образ станет более притягательным. Главное правило, которое нужно помнить всегда: простые вещи, собранные вместе и приправленные стильными фишками, дают очень классный результат.

Спасайте неактуальный низ стильным верхом

Если вы любите джинсы скинни и не готовы от них отказываться, хотя они и потеряли свою актуальность, то этот образ вам подойдет. Надеваем бандо под рубашку, сверху застегиваем ремень, чтобы подчеркнуть талию, рубашку расстегиваем до ремня, открывая топ. Не забудьте подвернуть штанины (одного узкого отворота будет достаточно) и рукава на рубашке. Кстати, рукава подворачиваем небрежно и закатываем. Мы использовали серый ремень, чтобы он сочетался с цветом брюк. Это беспроигрышный прием. Также можно сочетать ремень по цвету с сумкой или обувью.

Сочетайте, казалось бы, несочетаемое

Попробуйте найти у себя в гардеробе однотонное платье и рубашку и носить их вместе. Рубашку завяжите узлом на талии, но не застегивайте, подверните рукава. Сложный образ предполагает минималистичные аксессуары. Поэтому наденьте однотонные кеды и стильные очки в черной оправе. Поверх платья пустите тонкое ожерелье из популярного в этом сезоне бисера. Добавьте один яркий акцент — красную помаду. С рубашкой лучше сочетать платья длины миди или макси. С мини нужно быть осторожнее, поскольку есть вероятность нарушить пропорции силуэта.