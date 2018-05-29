10 фишек, которые способны оживить даже самую унылую квартиру

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Здорово, когда есть возможность обустроить квартиру от начала и до конца: сделать ремонт, выбрать новую мебель и декор. А что, если квартира съемная и в ней нельзя устраивать переделку или вы пока лишь копите на качественные стройматериалы, но жить в уютной обстановке хочется уже сейчас?

AdMe.ru нашел несколько несложных и не слишком затратных трюков, которые помогут добавить красоты и тепла даже в самую скучную на планете квартиру.

1. Добавьте cвета

Дополнительные источники освещения могут творить настоящие чудеса: скрыть ненужный хлам, который пока нет возможности вывезти, или сделать акцент там, где это необходимо. Можно разместить светильник на полу или на прикроватной тумбочке, повесить бра, украсить комнату гирляндой, купить свечи и зажигать их по вечерам — вариантов масса.

2. Украсьте стены

Нет возможности сменить надоевшие обои? Завесьте их картинами и постерами, украсьте фотографиями или рисунками. Если в вашем доме есть коллекция виниловых пластинок, можно соорудить для них небольшие настенные полки — получится очень стильно, к тому же альбомы можно будет периодечески менять и переставлять. Составьте композицию, которая будет отражать ваш характер и сможет притягивать взгляды, и тогда ваша квартира заиграет новыми красками.

3. Добавьте яркое пятно

Во многих квартирах есть одна и та же проблема — отсутствие яркого акцента. Можно купить яркий пуфик или кресло, новый чехол для дивана или плед, цветастые чехлы для подушек либо эффектную вазу. В то же время в этом процессе важно вовремя остановиться: в небольших пространствах обилие ярких красок может сыграть с вами злую шутку.

4. Обновите текстиль

Даже такие простые вещи, как новая занавеска или комплект постельного белья, могут здорово освежить интерьер. Некоторые дизайнеры и вовсе советуют менять текстиль с «зимнего» на «летний». Здесь можно смело экспериментировать и подбирать цвета и текстуры под настроение — дайте свободу своему внутреннему художнику!

5. Постелите ковер

Ковер — это идеальный «спецагент». Он поможет скрыть неровный или не слишком красивый пол, сделает его теплее, добавит тот самый яркий акцент в интерьер, в конце концов, на нем так здорово и приятно сидеть. Если цвет ковра будет перекликаться с цветом штор, картин и подушек, то даже самый экстремальный вариант весьма гармонично впишется в интерьер.

6. Покажите свои увлечения

Любите путешествовать? Прекрасно! Можно привозить открытки, плакаты и постеры из разных стран и украшать ими стены. Обожаете читать? Не прячьте книги за створками: открытые полки и красивые корешки добавят настроения пространству. Жить не можете без музыки? Поставьте гитару на видное место или даже повесьте ее на стену: гостям сразу станет понятно, чем увлекается хозяин. Здорово, когда дом отражает наши увлечения и интересы, к тому же такие акценты оживляют интерьер как нельзя лучше. Ведь именно эти вещи делают дом чем-то особеннным, превращают его в уникальное место, где всегда тепло и хорошо.

7. Добавьте полочек

Совместить систему хранения и яркий акцент? В таком случае готовьте полки: и на кухне, и в гостиной эта простая фишка привлечет к себе внимание и принесет кучу плюсов. Возможно, фанатам минимализма такая идея не придется по душе, но в целом это хороший способ добавить интерьеру изюминки. Многие хозяйки жалуются на недостаток систем хранения на кухне. Но посуду можно не только поставить на полки, но также, например, развесить на стенах при помощи обычных вешалок. Если вы не хотите, чтобы полки слишком выделялись, покрасьте их в один цвет со стенами, и они «растворятся» — получится довольно эффектно.

8. Сделайте перестановку

Простой как дважды два совет, которым, однако, пользуются не так уж и часто — и наверняка из-за лени! Речь о перестановке: такой простой трюк заставит предметы заиграть по-новому, а мозг в какой-то степени получит перезагрузку. Попробуйте поставить кровать поближе к окну, чтобы легче было просыпаться по утрам, а диван установить не вдоль стены, а перпендикулярно ей.

9. Дайте шанс своему балкону

Балкон — больная тема для многих Плюшкиных. Чего там только нет, и все чрезвычайно необходимо: старые школьные лыжи и коньки, коробки из-под телевизоров и чайников, старые вещи, папина любимая бензопила... Советуем первым делом беспощадно избавиться от хлама и прибраться. Поздравляем, теперь в вашей квартире появились дополнительные квадратные метры! Обустроить их можно как угодно: выращивать здесь цветы или базилик, постелить коврик для йоги и заниматься спортом, поставить стульчики и маленький столик для уютных посиделок, постелить матрас для чаепития или для нежданных гостей. В летний период даже с ремонтом можно не заморачиваться: немного труда, фантазии — и новая уютная локация вашей квартиры готова.

10. Купите цветы

Нет способа проще и изящнее добавить квартире уюта — конечно же, речь о цветах. Подойдут и сухоцветы, и букеты, и растения в горшках, и огромные фикусы в кадках, и, если совсем нет времени ухаживать за растениями, качественные искусственные композиции. Многие девушки любят получать цветы в качестве подарка, но мы в редакции считаем, что нет ничего странного в том, чтобы покупать их самостоятельно и без повода: к черту стереотипы, да здравствует красота и гармония и в доме, и на душе!

Вывод

В результате квартиру даже с самым обычным интерьером можно без особых финансовых влияний превратить в уютный домик, где будет приятно и здорово отдыхать и встречаться с друзьями. Не стоит ждать особенного дня, собственной квартиры, удачного стечения обстоятельств — сделайте ваш дом красивее своими руками, и, поверьте, вы об этом не пожалеете.