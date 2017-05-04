10 продуктов, которые будто прибыли к нам из будущего

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Прогресс не стоит на месте, и подтверждение тому можно увидеть не только в навороченных гаджетах, но и в продуктах, которые мы едим. AdMe.ru собрал 10 товаров и блюд, которые поражают воображение своим видом, составом или инновационными технологиями, использованными при их изготовлении. Глядя на них, понимаешь, что будущее уже наступило.

Съедобные пузырьки с водой, которые могут заменить пластиковые бутылки

Эти пузырьки под названием «Ooho!» представляют собой небольшую порцию питьевой воды, которая помещена в оболочку, сделанную из экстракта морских водорослей. В отличие от пластиковых бутылок, на разложение которых природе требуются сотни лет, неупотребленный в пищу пузырек будет переработан всего за 4–6 недель. Причем без негативных последствий для окружающей среды, ведь в нем отсутствуют ненатуральные компоненты.

Черное мороженое со вкусом угля и миндаля

Это новое мягкое мороженое цвета черной-черной ночи способно перетянуть любого сладкоежку на темную сторону силы. Экзотический вкус в сочетании с экстравагантным оформлением уже покорил сердца тысяч блогеров, инстаграмеров и просто гурманов. Началось все вот с этого магазинчика в Лос-Анджелесе.

Бесцветный кофе, который спасет ваши зубы от налета

Если вы жить не можете без кофе, но хотите избавиться от налета на зубах, то у нас для вас есть хорошие новости. В Лондоне разработали бесцветный кофе, изготовленный по уникальным технологиям с использованием зерен кофе высшего сорта. Тот же вкус и заряд живительного кофеина, но минимальные последствия для зубной эмали. И почему раньше никто этого не придумал?

Котлеты для бургеров из овощей, не уступающие по вкусу настоящему мясу

По вкусу, запаху и текстуре эти котлеты для бургеров от компании «Beyond Meat» не уступают настоящему мясу, хотя на все 100 % состоят из овощей. Котлеты уже стали настоящим хитом, ведь они даже дают «кровяной сок» при готовке (на самом деле это свекольный сок). Продукт содержит суточную норму протеина и придется по душе как вегетарианцам, так и заядлым мясоедам.

Чертовски полезные «большие суши» прямиком с Гавайских островов

«Poke» — блюдо, недавно прибывшее на большую землю с Гавайских островов. В состав этой вкусняшки входят сырая рыба, овощи и фрукты, и все это подается в небольшой чаше или в виде съедобного ролла. Получается такое оригинальное большое суши: свежее, полезное и не требующее много времени для приготовления. «Poke» уже продают в Калифорнии и ресторанах Нью-Йорка.

Фиолетовый хлеб, способствующий пищеварению

Фиолетовый хлеб изобрели ученые из Национального Университета Сингапура. В отличие от вредоносного белого хлеба, фиолетовый переваривается на 20 % медленнее, поскольку в нем содержится большое количество антиоксидантов, экстрагированных из черного риса. Они и придают хлебу характерный цвет. Этот продукт пока не поступил в продажу и на данный момент находится в стадии разработки.

Мясо, выращенное в пробирке

Несмотря на этическую проблему обращения с животными, многие люди просто не могут обойтись без мяса. Возможно, в ближайшем будущем этот вопрос будет решен с помощью искусственного выращивания мышечных тканей коров и быков. В 2013 году был получен первый высокотехнологичный бургер, который обошелся бы покупателям в 325 тысяч долларов. Сейчас ученые работают над уменьшением стоимости искусственного мяса и надеются, что вскоре достигнут приемлемой цены.

Обеды в бутылочках, которые можно выпить на ходу

Девиз компании «Soylent»: «Еда, которая вас освобождает». Освобождает от необходимости выбирать, что есть и где есть, от подсчета калорий и боязни опять сорвать себе диету. Эти футуристические напитки и батончики уже содержат все необходимые нашему организму питательные вещества. Вариант для тех, кто вечно занят, но хочет правильно питаться. Пожалуй, даже чересчур правильно.

Протеиновый порошок для здорового и крепкого сна

В современном мире проблема бессонницы стоит очень остро. Именно поэтому в последнее время компании стали разрабатывать напитки, способствующие спокойному и глубокому сну. Так, компания «Sleep Protein» выпускает протеиновый порошок, содержащий 8 г растительных белков и массу полезных для организма веществ. Напиток, получаемый при разведении этого порошка, помогает успокоиться, расслабиться и улучшить качество сна.

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