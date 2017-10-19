10 признаков «умного» интерьера, который не требует ежедневной уборки
Иногда кажется, что стильный интерьер, в котором будет легко поддерживать порядок, — это несбыточная мечта. Однако это вовсе не так.
AdMe.ru собрал 10 секретов интерьера, в котором всегда царит чистота.
1. Ровные поверхности
Поверхности интерьера должны быть максимально ровными, ведь именно в швах и стыках накапливается больше всего грязи. Особенно это касается больших площадей — стен и пола.
Выбирая ламинат, стоит отдать предпочтение вариантам без фаски, напольную плитку приобретайте бесшовную — с четкими обрезными краями, которые образуют очень узкий технический стык.
2. Цвет
Визуально чистоту поможет поддерживать цвет. Идеальный выбор для пола — нейтральные оттенки средне-серого. По цвету они близки к пыли и не создают столь явного контраста, как черные или глянцевые светлые покрытия, которые «хранят» на себе историю каждого шага.
3. Темная затирка для плитки
Если швы на плитке все-таки есть, то затирку выбираем на тон темнее покрытия. Это не только более эстетично выглядит, но и предотвратит появление пятен в швах.
4. Долой пылесборники
Статуэтки и сувениры — настоящая катастрофа с точки зрения идеального порядка, ведь на них оседает пыль, а перемыть все аксессуары в доме проблематично. Имеет смысл спрятать их за фасадами шкафов или комодов, оставив на виду лишь те, что вам особенно дороги.
5. Отказ от закарнизной подсветки на потолке
Столь популярная в прошлом закарнизная подсветка создает немало проблем своим хозяевам. Там скапливается огромное количество пыли, которая превращает уборку в мучение.
6. Практичная обивка
В борьбе за чистоту отличным помощником станут кожаные диваны и кресла. Их достаточно просто протереть влажной тканью. Если вы все же предпочитаете текстиль, то выбирайте модели мягкой мебели со съемными чехлами, которые можно стирать в машинке.
7. Бой щелям
Это касается не только пола и плитки, но и всех поверхностей в целом. Например, кухонный гарнитур и встроенные шкафы должны плотно прилегать не только к стенам, но и к потолку. Остаются лишь технологические зазоры. Во-первых, так гораздо рациональнее используется пространство. Во-вторых, вы избавите себя от захламления на шкафах. Еще один вариант — еще на этапе ремонта сделать над шкафчиками плотно прилегающий короб, в котором заодно скрывается кухонный воздуховод.
8. Гладкие кухонные фасады
Их проще всего мыть. Предпочтительнее светлые оттенки — на них не так заметны отпечатки пальцев, как на темных дверцах шкафчиков. Возможно, не зря белые фасады так популярны у скандинавских хозяек?
9. Отказ от коврового покрытия
Ковры и ковровое покрытие станут гигантскими пылесборниками и доставят немало хлопот. Кроме того, существует немало технологий «теплых полов», и ковры как средство от холода вполне можно оставить в прошлом.
10. Минимализм
Именно это стиль идеален с точки зрения уборки. В нем сочетаются ровные поверхности, лаконичные цвета и философия отказа от лишних деталей и украшений.
Фото на превью pixabay