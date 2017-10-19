10 признаков «умного» интерьера, который не требует ежедневной уборки

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Иногда кажется, что стильный интерьер, в котором будет легко поддерживать порядок, — это несбыточная мечта. Однако это вовсе не так. AdMe.ru собрал 10 секретов интерьера, в котором всегда царит чистота.

1. Ровные поверхности

Поверхности интерьера должны быть максимально ровными, ведь именно в швах и стыках накапливается больше всего грязи. Особенно это касается больших площадей — стен и пола. Выбирая ламинат, стоит отдать предпочтение вариантам без фаски, напольную плитку приобретайте бесшовную — с четкими обрезными краями, которые образуют очень узкий технический стык.

2. Цвет

Визуально чистоту поможет поддерживать цвет. Идеальный выбор для пола — нейтральные оттенки средне-серого. По цвету они близки к пыли и не создают столь явного контраста, как черные или глянцевые светлые покрытия, которые «хранят» на себе историю каждого шага.

3. Темная затирка для плитки

Если швы на плитке все-таки есть, то затирку выбираем на тон темнее покрытия. Это не только более эстетично выглядит, но и предотвратит появление пятен в швах.

4. Долой пылесборники

Статуэтки и сувениры — настоящая катастрофа с точки зрения идеального порядка, ведь на них оседает пыль, а перемыть все аксессуары в доме проблематично. Имеет смысл спрятать их за фасадами шкафов или комодов, оставив на виду лишь те, что вам особенно дороги.

5. Отказ от закарнизной подсветки на потолке

Столь популярная в прошлом закарнизная подсветка создает немало проблем своим хозяевам. Там скапливается огромное количество пыли, которая превращает уборку в мучение.

6. Практичная обивка

В борьбе за чистоту отличным помощником станут кожаные диваны и кресла. Их достаточно просто протереть влажной тканью. Если вы все же предпочитаете текстиль, то выбирайте модели мягкой мебели со съемными чехлами, которые можно стирать в машинке.

7. Бой щелям

Это касается не только пола и плитки, но и всех поверхностей в целом. Например, кухонный гарнитур и встроенные шкафы должны плотно прилегать не только к стенам, но и к потолку. Остаются лишь технологические зазоры. Во-первых, так гораздо рациональнее используется пространство. Во-вторых, вы избавите себя от захламления на шкафах. Еще один вариант — еще на этапе ремонта сделать над шкафчиками плотно прилегающий короб, в котором заодно скрывается кухонный воздуховод.

8. Гладкие кухонные фасады ​​​​

Их проще всего мыть. Предпочтительнее светлые оттенки — на них не так заметны отпечатки пальцев, как на темных дверцах шкафчиков. Возможно, не зря белые фасады так популярны у скандинавских хозяек?

9. Отказ от коврового покрытия

Ковры и ковровое покрытие станут гигантскими пылесборниками и доставят немало хлопот. Кроме того, существует немало технологий «теплых полов», и ковры как средство от холода вполне можно оставить в прошлом.

10. Минимализм

Именно это стиль идеален с точки зрения уборки. В нем сочетаются ровные поверхности, лаконичные цвета и философия отказа от лишних деталей и украшений.