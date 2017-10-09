10 привычных вещей, которые делают образ безвкусным

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В современном мире количество образов, которые придумывают, а затем рекомендуют к употреблению дизайнеры и стилисты, растет в геометрической прогрессии с каждым сезоном. Сочетанием несочетаемого и смешением стилей мало кого можно удивить, однако правилами модной «безопасности» не стоит пренебрегать даже по отношению к базовому гардеробу. AdMe.ru подготовил список привычных вещей, которые порой могут таить в себе настоящее коварство.

1. Балетки с деловым костюмом

Визуально балетки увеличивают полноту щиколоток — таким образом, в большинстве случаев ноги становятся похожими на пару батонов или широких столбов. Это особенно неуместно в деловом стиле, подразумевающем элегантность. Здесь лучше отдать предпочтение если не «шпильке», то хотя бы небольшому каблуку.

2. Длинная майка поверх джинсов

Длинная обтягивающая майка поверх джинсов делает силуэт чересчур вытянутым, а в сочетании с шортами образ получается вдвойне несуразным. Вот почему такую майку лучше заправлять в джинсы. Если это не ваш вариант, стоит отдать предпочтение моделям свободного кроя.

3. Объемная сумка на выходное мероприятие

Объемная сумка снискала славу универсальной вещи: ее можно сочетать не только с образом в стиле casual, но и с деловым. Однако собираясь в клуб или ресторан, лучше отдать предпочтение более компактным моделям. В этих случаях наличие объемной сумки в образе неуместно.

4. Ботильоны с короткой юбкой

Ботильоны редко удачно сочетаются с юбками. Визуально такой вид обуви, зачастую доходящий до щиколотки, укорачивает ноги. Этот нежелательный эффект мини-юбка только усиливает. С ней лучше всего сочетаются классические лодочки, а в холодное время года — ботфорты.

5. «Широкие» вещи — несколько и сразу

Несколько широких вещей в одном образе напрочь скрывают те формы, которые следует подчеркнуть (талия, бедра, грудь). Поэтому, если очень хочется надеть что-то широкое, лучше уравновесить другую часть образа одеждой по фигуре.

6. Колготки в сочетании с шортами

В традиционном понимании шорты — это летний вид одежды, который не подразумевает никакого дополнения. Лучше отложить их до соответствующего сезона, а не создавать нелепые образы с плотными, блестящими и какими-либо другими колготками.

7. Юбка-тюльпан

Такой вид «безопасен» для фигуры, если посадка юбки — на бедрах. А «тюльпан» с высоким поясом смотрится хорошо только в случае, если стоять ровно. Во время движения создается иллюзия торчащего живота — даже у стройных девушек. Если сомневаетесь в выборе фасона, лучше отдать предпочтение классике, опять же, не забывая про тип фигуры.

8. Туфли большего размера

Туфли не по размеру смотрятся безвкусно. Лучше отправляться в магазин за обувью в первой половине дня, ведь к его концу ноги часто устают и отекают. Следовательно, размер туфель «отдаляется» от искомого. В итоге получается некрасиво торчащая «пятка».

9. Водолазки и вещи с высокой горловиной

К такой одежде следует относиться с осторожностью: шея в ней может визуально стать короче, а фигура — приблизиться к форме квадрата. Лучше не пренебрегать вещами с вырезом, при необходимости с умом дополняя их платками или шарфами.

10. Джинсы, сидящие не по фигуре

Джинсовая ткань имеет свойство растягиваться. Поэтому если при первой примерке джинсы «сидят» свободно, то есть риск получить вещь, которая со временем не только перестанет подчеркивать достоинства, но и добавит бесформенности фигуре. Приобретая джинсы, которые немного узковаты (именно немного, а не меньше на размер), вы даете им и себе шанс дольше сохранить хороший внешний вид.