10 привычных вещей, цвет которых на самом деле неслучаен

В мире каждая вещь обладает своим цветом, который часто становится фирменным и узнаваемым в любой точке мира. Такси во всех странах преимущественно желтые, пожарные машины — красные, а доллары почему-то именно зеленые, а не коричневые.

Мы в AdMe.ru решили узнать, почему привычные нам вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день, определенного цвета. А в бонусе мы откроем тайну, как озорной ребенок способствовал появлению термина «желтая пресса».

Пожарная машина

Пожарные машины практически во всех странах мира традиционно красят в красный цвет. По одной из версий, это связано с тем, что первые пожарные бригады состояли из добровольцев, которые в целях экономии красили свои автомобили в красный цвет, ведь он был самым дешевым, а также выделялся на фоне черных машин.

Такси

Чикагская компания «Желтое такси» (Yellow Cab) была основана в 1907 году Джоном Д. Герцем (тот самый человек, чье имя сегодня носит известная компания по прокату автомобилей Hertz). Герц специально красил свои автомобили в желтый цвет, так как проведенное им исследование показало, что именно этот цвет легче всего заметен на оживленной улице. Считается, что именно Герц ввел моду на желтый цвет машин, сделав его символом такси во всем мире.

Теннисный мяч

Появление цветного телевидения затруднило отслеживание белого мяча на экране, особенно когда он падал рядом с белыми линиями корта. Поэтому Международная федерация тенниса провела исследование, которое показало, что желтые теннисные мячи были более заметны на экране телевизора, и с 1972 года символ тенниса поменял свой цвет на желто-зеленый.

Губки для посуды

Первоначально в качестве кухонных губок для мытья посуды использовали обычные морские губки, которые были желтыми или зелеными (из-за водорослей). Поэтому когда были созданы искусственные губки, то они были окрашены в цвета, которые люди знают и которым доверяют.

Морковь

Изначально морковь была белой или желтой, а сорт оранжевого цвета вывели голландские селекционеры в XVII веке, чтобы отдать дань уважения Вильгельму Оранскому (William of Orange), который вел борьбу за независимость Голландии.

Доллар

Бумажные деньги в США появились в 1861 году во время Гражданской войны, и для их изготовления использовалась специальная зеленая краска, которая защищала купюры от подделок и обладала высокой износостойкостью. Зеленый цвет банкнот был выбран неслучайно: он ассоциировался со стабильностью.

Шины

Резина, из которой изготовлены шины, на самом деле имеет молочно-белый цвет, но при производстве в нее добавляют технический углерод, который увеличивает долговечность и прочность шины, делая ее темнее.

Футбольный мяч

Официально футбольный мяч получил свою знаменитую черно-белую расцветку лишь на чемпионате мира 1970 года в Мексике. Он назывался Telstar и был разработан, чтобы помочь людям более четко видеть мяч во время телетрансляций, так как в 70-х годах прошлого века телевизоры были в основном черно-белыми, и обыкновенный белый мяч на экране было трудно распознать.

Самолеты

Основная причина, по которой самолеты окрашены в белый или светлый цвет, — это отражение солнечного света. Другие цвета поглощают большую часть света и нагревают корпус самолета. Также белый цвет не выгорает на солнце, на нем легче заметить повреждения.

Стиральная машина

Сегодня крупную бытовую технику можно купить в различных цветах, но в любом уголке мира вы чаще всего увидите именно белую стиральную машину. Это связано с тем, что белый цвет лучше всего сочетается с любым декором, а также традиционно ассоциируется с чистотой.

Бонус: «желтая пресса»

По одной из версий, появлением термина «желтая пресса» мы обязаны этому малышу. Желтый ребенок — персонаж американских комиксов, который появлялся в 1895 году в нескольких нью-йоркских газетах. Лысый мальчуган носил безразмерную желтую ночную рубашку, на которой были написаны юмористические и колкие фразы. Печатные издания с комиксами о малыше быстро стали известны как «желтые детские газеты» и послужили причиной появления термина «желтая журналистика», когда газетчики делали акцент на публикации сенсационных (иногда даже вымышленных) новостей.