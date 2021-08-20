10 примеров того, как стилист может слепить из звезды богиню или испортить образ

Все знают, что выбранный наряд способен кардинально изменить внешность. И если обычные люди могут легко ходить в одной футболке с джинсами, то звездам мирового уровня приходится регулярно выгуливать на красных дорожках целый ворох самых разных платьев. Но даже они не знают заранее, что из этого выйдет — провал или очередная хвалебная ода от глянцевых изданий.

Мы в AdMe.ru обожаем наблюдать за известными личностями и решили разобраться, какие наряды модные эксперты посчитали безупречными, а к каким у стилистов есть вопросы.

Эмма Стоун

Стилисты уверены, что правильный цвет наряда позволит коже буквально засиять. Так, теплый золотистый цвет платья Эммы Стоун на втором снимке вкупе с классическим ретро-фасоном создал из девушки просто-таки ослепительную статуэтку. А вот необычный эксперимент с темным шоколадным оттенком и объемными плечами сделал ее внешность блеклой и даже немного болезненной.

Николь Кидман

Иногда из-за излишне яркого наряда с множеством деталей может потеряться внешность даже первой красавицы. А вот лаконичный фасон и благородный цвет, наоборот, подчеркнули аристократические черты Николь Кидман и заслуженно сделали ее образ одним из лучших на красной дорожке «Оскара» за все время существования кинопремии.

Джулианна Мур

Пример того, что лаконичность чаще смотрится выигрышней, можно заметить и в образах Джулианны Мур. Так, к роскошному бордовому платью на фото справа не сможет придраться даже самый педантичный стилист, в то время как салатовое смотрится более просто и приземленно.

Кира Найтли

На первый взгляд кажется, что оба платья Киры Найтли чем-то схожи: светлые оттенки, природный принт. Однако подвох кроется в мелочах: если на первом фото в глаза сразу бросаются причудливый воротник, такой же подол и режущий фигуру пояс, то на втором мы просто видим фею из волшебной сказки.

Кейт Хадсон

К обилию рюш и кружева на одежде действительно следует относиться с осторожностью — далеко не всегда такой наряд будет выглядеть изысканно. А вот классические линии сделали Кейт Хадсон безоговорочной звездой красной ковровой дорожки.

Шарлиз Терон

Любое, даже самый великолепное платье просто-таки обязано идеально сидеть на фигуре своей обладательницы. В противном же случае единственной мыслью при взгляде на подобный наряд будет: «Что-то не так». А вот черное платье на фото справа идеально подчеркнуло всю статность Шарлиз Терон и собрало кучу восторгов от модных критиков.

Дрю Бэрримор

Причудливый фасон наряда — всегда риск для его обладательницы. В классическом же платье очень спокойного цвета Дрю Бэрримор выглядит очень свежо и по-настоящему совершенно.

Вайнона Райдер

И вновь доказательство того, что, выбирая сдержанный и даже простой фасон, ошибиться с нарядом практически невозможно. На фото справа Вайнона Райдер выглядит той самой готической принцессой из фильмов 90-х, за образ которой мы и полюбили актрису.

Марго Робби

Про не очень позитивный визуальный эффект, который создают широкие горизонтальные полосы на одежде, слышали, наверное, все. А вот лаконичный белый цвет сделал образ Марго Робби гораздо более сбалансированным и свежим.

Анжелина Джоли

Классический черный цвет — далеко не всегда беспроигрышный вариант для выходов в свет. Так, готический образ Анжелины Джоли из тонкого обтягивающего материала в 2000 году единодушно признали одним из худших нарядов красной ковровой дорожки «Оскара» за всю историю кинопремии. А вот более тяжелая ткань и жесткие формы платья актрисы в 2012 году были обласканы буквально всеми модными критиками.