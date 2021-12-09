10+ примеров, наглядно показывающих, как макияж может испортить образ или, наоборот, облагородить его

Грамотно выполненный макияж способен на чудеса: и недостатки скрыть, и достоинства подчеркнуть — одним словом, сделать из женщины королеву. Однако при неправильном обращении косметика не только не украшает внешность, но и акцентирует внимание на несовершенствах, превращая даже самую обаятельную девушку в простушку.

Мы в AdMe.ru решили на примере удачных и неудачных образов знаменитостей разобрать самые распространенные ошибки в макияже, а также рассказать о том, как можно избежать их.

Неправильный выбор оттенка консилера — одна из самых распространенных ошибок, которую хоть раз да совершала каждая девушка. Но не спешите выбрасывать приобретенный продукт, исправить положение поможет небольшое количество тонального крема — просто смешайте его с консилером. Чтобы средство буквально слилось с кожей, наносите его в несколько тонких слоев, а в завершение вбейте его в кожу легкими похлопывающими движениями.

Толстые темные стрелки и обводка глаз черным карандашом не только придают образу драматичности, но и зрительно уменьшают глаза. Отличный вариант вечернего макияжа для обладательниц небольших глаз — хорошо растушеванные «смоки» с использованием светлых оттенков и мерцающих текстур, которые, отражая свет, сделают глаза больше, а взгляд распахнутым.

Меньше всегда лучше. И даже, казалось бы, безобидная фиксирующая пудра может сыграть злую шутку, если использовать ее в большом количестве — средство непременно выдаст себя при ярком свете. Чтобы избежать казусов, удалите с лица излишки пудры с помощью пушистой кисти и не забудьте проверить макияж при хорошем освещении, а лучше сделайте селфи с включенной вспышкой — так вы точно заметите недостатки.

Чтобы макияж не превратился в «боевой раскрас», подчеркните либо глаза, либо губы, но не то и другое одновременно. По мнению профессионалов, яркий мейкап прибавляет пару лишних лет. А исследования показывают, что мы считаем более привлекательными лица с легким натуральным макияжем.

Для легкого здорового сияния достаточно небольшого количества бронзатора. Одно неверное движение, и макияж будет бесповоротно испорчен. Наносить средство следует при естественном дневном свете, чтобы как можно лучше контролировать процесс, и конечно же, необходимо тщательно растушевать его — только так можно избежать резких линий и темных пятен.

Используйте в макияже один тренд. Чернющие «смоки», интенсивное контурирование и нюдовые губы по отдельности смотрятся очень эффектно, но стоит сочетать их в одном образе, и лицо гарантированно приобретет изможденный вид, а все внимание будет направлено на самые незначительные недостатки кожи. Поэтому, если вы увлекаетесь скульптурированием, делайте более спокойный макияж глаз и откажитесь от слишком бледных оттенков помады.

Если вы решили подвести глаза темной подводкой, то не забудьте уделить внимание бровям, иначе они могут попросту исчезнуть с лица на фоне интенсивно прокрашенных глаз. Прорисовка волосинок карандашом нейтрального оттенка или светлыми тенями не будет лишней даже для блондинок. Расчешите брови щеточкой, нанесите макияж в направлении роста волос и снова пройдитесь щеточкой по волосинкам, растушевав нанесенное средство.

Макияж для глаз с опущенными уголками — задача не из самых легких. Для того чтобы «развеселить» взгляд, визажисты советуют сместить акцент на подвижное веко и ресницы. Макияж следует растушевывать строго к вискам. Также распахнуть взгляд помогает стрелка под углом 45 градусов.

Идеальный карандаш для губ должен являться всего лишь дополнением к помаде и быть практически незаметным, поэтому важно, чтобы оттенок лайнера идеально сочетался с цветом помады. Наносите средство на всю поверхность губ, как это советуют визажисты. Так вы достигнете идеального покрытия, а самое главное — губы не будут выглядеть обнаженными, если помада начнет стираться.

Завершая макияж, не забудьте нанести на внутренние уголки глаза светлые тени с эффектом сияния. Этот излюбленный визажистами трюк гарантированно придаст взгляду здоровый блеск, а также освежит лицо. А вот темные матовые тени сделают взгляд болезненным и сердитым.

Зрительно сократить расстояние между широко расставленными глазами поможет полностью прорисованный черным или коричневым карандашом ресничный контур. Также следует сместить тени с внешнего уголка глаз на внутренний и выделить надбровную дугу хайлайтером.