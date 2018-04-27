10 примеров безбашенного городского декора, который делает нас счастливыми

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Современные дизайнеры знают, как унылую городскую среду превратить в радостное и комфортное для жизни пространство. Одни проекты требуют серьезных денежных затрат и финансируются крупными компаниями, другие же выполняются из подручных материалов и стоят сущие копейки. Но в обоих случаях эффект получается потрясающий.

AdMe.ru делится с вами самыми яркими проектами, изменяющими облик современных городов, глядя на которые чувствуешь, как тебя накрывает волна счастья.

1. Биоскамейки, очищающие воздух от вредных выбросов

Немецкая компания Green City Solutions спроектировала первый в мире «умный» фильтр, улучшающий качество воздуха в крупных городах. Это сооружение состоит из обычной уличной скамейки и вертикального щита, засаженного разными видами мха, которые служат прекрасными природными очистителями. Одна такая скамейка очищает воздух примерно как 275 деревьев.

2. Здание с балконами в виде чайных пар в Токио

Производитель чая в Японии использовал забавный маркетинговый трюк. Балконы своего здания на торговой улице Каппабаси он сделал в виде чайных чашек с блюдцами.

3. Гигантские кружевные ежи над заливом в Сингапуре

Архитекторы Джин Чой и Томас Шайн (студия Choi + Shine) создали необычные сооружения в форме морских ежей из металлического каркаса и кружев, связанных вручную 60 вязальщиками. Прохожие могут зайти внутрь и насладиться визуальным эффектом.

4. Спусковая горка на ж/д станции в Утрехте

Нидерландская компания HIK Ontwerpers установила рядом с лестницей к железнодорожной станции спусковую горку для тех, кто опаздывает на поезд или просто не в настроении шагать по ступеням.

5. Узор в горошек на деревьях в Лондоне

Японская художница Яеи Кусама (Yayoi Kusama) известна тем, что на все свои работы наносит узор в горошек. Так она справляется с галлюцинациями и навязчивыми образами, преследующими ее с детства. Чтобы привлечь внимание к своей выставке в Галерее Хейворд в Лондоне в 2009 году, художница обернула стволы деревьев тканью в свой фирменный красно-белый горошек.

6. Шагающие сапоги во Фрайбурге

В немецком городе Фрайбурге в одном из крошечных водотоков кто-то позабыл сапоги. Эта трогательная инсталляция обыгрывает местное поверье, согласно которому мужчина, ступивший в водоток, обязательно женится на девушке из этого города.

7. Лиза Симпсон и водосточная труба в Сиднее

Когда Лизе Симпсон бывает грустно, она играет на саксофоне. Это граффити с водосточной трубой сделано на стене здания, расположенного на одной из улиц Сиднея (Австралия).

8. Целующиеся яйца в Сантьяго-де-Чили

Голландский художник Хэнк Хофстра (Henk Hofstra) в рамках фестиваля уличного искусства создал проект «Яйца падают с неба» на площади Италии в Сантьяго. Проект и весь фестиваль были задуманы для развития культурного туризма в столице Чили.

9. Телефонные будки, ставшие аквариумами в Токио

Японская арт-группа Kingyobu заполняет телефонные будки водой, превращая их в аквариумы с золотыми рыбками. Брошенные таксофоны обретают вторую жизнь и становятся объектами публичного искусства. Положительные эмоции жителей Токио связаны и с тем, что в Японии золотые рыбки символизируют счастье и удачу.

10. Нежные совы под небом Мехико

Дизайнерское бюро Maizz Design из Доминиканской Республики создало визуальные инсталляции в виде огромных птичьих голов в городском парке Мехико. С верхушек деревьев совы пристально наблюдают за людьми, чтобы те вели себя хорошо.

А у вас есть любимые современные художники, изменяющие вид наших городов? Расскажите о них!