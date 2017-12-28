10 приемов, которыми пользуются звезды, чтобы выглядеть стильно после 40 лет

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Сколько бы лет ни было женщине, мы все хотим выглядеть стильно, элегантно и так, чтобы наша одежда не накидывала нам по 10–15 годков. AdMe.ru проанализировал образы звездных красавиц, перешагнувших 40-летний порог, и выявил приемы, которые можно взять на вооружение, чтобы оставаться стильной и эффектной в любом возрасте. У них есть чему поучиться!

Кейт Мосс, 43 года

Кейт Мосс можно назвать королевой стиля «спорт-шик». В свои образы Кейт также включает элементы милитари, панка, глэм-рока, бохо и хиппи. Кейт Мосс дает нам урок того, как круто и эффектно можно выглядеть в брюках, майках, рубахах, косухах, кожаных леггинсах, джинсах, картузах. При одном маленьком условии — если вы умеете грамотно сочетать эти предметы гардероба и знаете, как их правильно подать.

Синди Кроуфорд, 51 год

Синди нереально увидеть в дерзких и кричащих вещах. Основами ее вечернего гардероба являются платья-футляры и обувь на каблуке, подчеркивающая длину ног. В повседневной жизни модель предпочитает джинсы с безупречной посадкой, которые она сочетает с базовыми вещами — рубахами, майками, косухами, жакетами. И конечно, краеугольным камнем образа являются волосы с идеальной стрижкой и укладкой.

Анна Винтур, 68 лет

Анна Винтур — главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года и одна из самых влиятельных фигур в мире моды. Неизменными отличительными чертами ее стиля являются каре четкой графической формы и солнцезащитные очки. Анну практически невозможно встретить в брюках. Ее выбор — платья и юбки длины миди и макси. У Анны можно поучиться умению носить принты и мастерски миксовать их между собой.

Виктория Бекхэм, 43 года

Виктория Бекхэм всегда безупречна и всегда на гребне моды. На ней можно увидеть все горячие тренды — и костюмы в мужском стиле, и пиджаки с акцентированно увеличенными плечами, и актуальные сочетания цветов. Неизменные детали образа — обувь на высоком каблуке и солнцезащитные очки.

Кейт Бланшетт, 48 лет

Кейт Бланшетт неоднократно и заслуженно попадала в списки самых стильных знаменитостей. Даже простой образ актриса разбавляет яркими неординарными деталями. Актриса любит включать в свои наряды элементы мужского гардероба, а ее вечерние туалеты неизменно изысканны и шикарны.

Гвен Стефани, 48 лет

Характерные составляющие стиля Гвен Стефани — платиновые волосы и яркие губы. А еще она отличный пример того, как в возрасте 45+ можно выглядеть свежо, стильно и современно. Особенно хороша Гвен в образах в стиле милитари и в спортивном стиле.

Шэрон Стоун, 59 лет

Шэрон Стоун — фанатка мужских костюмов, и они смотрятся на ней невероятно сексуально. В повседневной жизни актриса предпочитает платья-футляры длиной до колена, а также джинсы, а для ковровых дорожек чаще всего выбирает роскошные платья в пол, подчеркивающие ее образ роковой женщины. Принцип «не думай о возрасте, носи то, что идет» — это то, чему можно поучиться у Шэрон.

Дженнифер Энистон, 48 лет

Образы Дженнифер Энистон являются безоговорочным подтверждением того факта, что ухоженная кожа, неброский макияж и идеальная стрижка с современной укладкой — это главные составляющие безупречного стиля. Наряды актрисы отличаются простотой и элегантностью. Дженнифер всегда одета со вкусом и в соответствии с последними тенденциями моды.

Дита фон Тиз, 45 лет

Образы Диты фон Тиз — это ярчайший пример того, что можно не заморачиваться по поводу модных трендов, если вы нашли свой уникальный стиль. Диту вряд ли можно увидеть в джинсах, кедах и майках. Она носит чулки с подвязками, длинные перчатки и шляпки с вуалетками, корсеты и роскошные платья. И это все используется не только для сцены, но и в повседневной жизни. В образе Диты обязательно присутствуют красные губы, густо подведенные глаза и идеально уложенные локоны.

Эвелина Хромченко, 46 лет

Эвелина Хромченко — признанный эксперт в области моды и стиля и одна из самых элегантных российских знаменитостей. В отличие от нашей предыдущей героини, Эвелина любит играть со стилями и включать в свой гардероб модные новинки. По словам Эвелины, нельзя ограничивать себя рамками одного стиля. Характерные черты эффектных образов Эвелины Хромченко — сочетание базовых вещей с модными трендами, идеальная посадка одежды и броские аксессуары.