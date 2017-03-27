10 приемов, чтобы выглядеть в белом роскошно

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Как бы мы ни любили универсальные черный и серый, иногда нам хочется добавить больше ярких красок в повседневные образы. И хотя белый цвет считается базовым и фоновым, мы редко носим его в обычной жизни. AdMe.ru решил доказать, что любая женщина может носить белый и выглядеть по-королевски. И вот несколько простых приемов, которые помогут вам в этом.

Подбирайте правильное белье

Пожалуй, это самое главное правило для белой одежды. Выбирайте белье телесного цвета, так как белое может сильно просвечиваться. Но если белье — это часть образа, то лучше выбирать топы и бралетты.

Комбинируйте разные текстуры

Чтобы создать интересный образ total white, который предполагает использование вещей только белого цвета, сочетайте разные по текстуре и плотности ткани. Пусть нежное кружево будет рядом с тяжелым бархатом, блестящий шелк — с плотной костюмной тканью, а простой хлопок — с летящим шифоном.

Выбирайте плотные ткани

Белые вещи из тонкой ткани могут подчеркнуть все недостатки и визуально прибавить ненужные килограммы. Но есть способ этого избежать: отдавайте предпочтение вещам из плотной ткани, которые не будут просвечивать, и смело носите белое.

Носите белый не только летом

Мы привыкли считать белый летним цветом. И зря — такие вещи могут освежить любой, даже самый простой осенний или зимний наряд. И хотя погода не всегда позволяет носить светлые вещи, в погожие дни белое пальто, джинсы или хотя бы шарф станут изюминкой вашего образа.

Сочетайте с металликом

Чтобы белая рубашка или блуза не выглядела офисной, попробуйте сочетать ее с вещами цвета металлик. Даже самая обычная белая футболка, блуза или топ в сочетании с юбкой или брюками превратятся в праздничный образ.

Добавьте яркий акцент

Разнообразить образ помогут цветные детали: сумка, обувь или аксессуары. Не обязательно выбирать яркие цвета — даже черный и коричневый рядом с полностью белой одеждой будут притягивать внимание.

Замените вечернее или коктейльное платье белым костюмом

Голливудские дивы уже давно взяли на вооружение этот прием и доказали, что белый идеально сидящий костюм выглядит гораздо эффектнее на красной ковровой дорожке, чем роскошное платье. В отличие от черного костюма, белый смотрится достаточно празднично и по-вечернему.

Поменяйте белый и черный местами

Белый верх, черный низ — привычная классика, знакомая нам со школьных времен. Во взрослой жизни такое сочетание ассоциируется со строгим деловым дресс-кодом. Но стоит поменять их местами и выбрать черный верх и белый низ, как образ становится менее скучным и более оригинальным.

Обзаведитесь белым пиджаком

Белый пиджак или жакет — настоящее спасение для тех, кто не любит тратить много времени на продумывание образов. Будь то обычные джинсы и футболка, самое простое платье или классические брюки — белый пиджак способен придать оригинальности любому наряду.

Играйте на контрасте

Белый цвет стойко ассоциируется с легкостью, свежестью и невинностью. Поэтому сочетание белой одежды с вечерним макияжем, грубыми тканями и вещами из мужского гардероба смотрится особенно интересно и необычно. Такой контраст не умаляет, а еще больше подчеркивает достоинства белого цвета.