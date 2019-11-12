10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

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Коллекции, которые предлагают крупные ретейлеры, принято называть «быстрой модой» (англ. fast fashion): они меняются каждые 2–3 недели в соответствии с сезоном и отличаются относительно невысокой ценой, большим количеством моделей и посредственным качеством. И если вам кажется, что вы не можете подобрать ни одной приличной вещи в магазинах быстрой моды, знайте: вы не одиноки.

AdMe.ru постарался разобраться, почему нам становится все труднее купить подходящую одежду. А в конце статьи мы добавили несколько советов, которые помогут вам приобрести качественные и стильные вещи без утомительных походов по магазинам.

Современная мода непривлекательна

В эпоху Instagram молодые девушки и юноши просто одержимы идеей выделиться из толпы: они готовы надевать на себя даже самые странные комплекты, многие из которых вызывают в лучшем случае непонимание. «Уродливая мода» стала мейнстримом: дизайнеры только поддерживают эту идею, поэтому магазины предлагают непривлекательные вещи — их все равно купят в надежде, что это поможет создать необычный яркий образ.

Одежда у крупных ретейлеров не такая дешевая

Вы приходите в магазин и сразу бросаете взгляд на полку с товарами на распродаже: здесь можно купить футболку за ₽ 300 или платье за ₽ 1 000. Это совсем недорого. А если выбрать что-то из новой коллекции? Тут все гораздо интереснее: даже самое непривлекательное по составу синтетическое платье из новой поставки будет стоить более ₽ 3 500. И это просто новая коллекция. Хочется чего-то более интересного — смотрим лимитированную коллекцию: платье из 100 % вискозы стоит около ₽ 12 000. Дешево? Не похоже на то. В любом случае мы доплачиваем за бренд, хотя сама суть такой моды заключается в том, чтобы позволять нам недорого покупать одежду, напоминающую люкс. Большинство вещей из «быстрых» коллекций рассчитано на 2–3 стирки. Затем они теряют вид, цвет и форму. Стоит ли платить несколько тысяч рублей за вещь, которую вы наденете меньше 10 раз?

Широкий выбор больше не удивляет

Мы уже успели пресытиться огромным выбором, которым нас не баловали российские магазины еще каких-то 20 лет назад. Сейчас в каждом бутике представлены по меньшей мере несколько десятков моделей, но «мы все это уже видели» и ждем суперинтересных вещей, которые масс-маркет почти не предлагает. Асимметричные платья, свитеры с объемными воротниками, контрастные сочетания в блузах — все то, что казалось нам необычным еще совсем недавно, стало обыденным и больше не привлекает внимание.

Мы не умеем подбирать вещи

С самого детства мамы учили нас ухаживать за домом, быть вежливыми и скромными, но почти не объясняли, что нужно делать, чтобы выглядеть красиво: понятие о красоте у многих девочек ограничивалось аккуратными косичками и пышным платьицем. К сожалению, через годы у многих это вылилось в неспособность выбирать элегантную одежду и уж тем более сочетать ее. Поэтому мы так часто видим женщин, которые в своем стремлении претендовать на модный образ надевают на себя абсолютно не сочетающиеся между собой вещи.

Все коллекции похожи друг на друга

Мода меняется стремительно, и каждый производитель старается выпустить актуальные модели как можно быстрее. Поэтому во всех магазинах мы круглый год видим практически одинаковую картину: летом — сарафаны и брюки в «матрасную» полоску, осенью — однотипные короткие куртки из кожзаменителя и пальто оверсайз, а зимой — неотличимые друг от друга объемные пуховики и меховые жилеты. Такой выбор не дает нам шанса быть уникальными: покупатель либо подчиняется моде, которая уйдет спустя сезон, либо попытается найти замену, но устанет искать и пойдет домой ни с чем.



Все дело в том, что крупные ретейлеры выпускают одежду, которая будет похожа на трендовые вещи с последних показов известных модных домов, — таким образом мы можем приобретать практически haute couture по доступной цене. А поскольку все производители пытаются во многом копировать актуальные модели с показов, то во время обновления коллекций на полках магазинов мы видим похожие вещи.

Консультантов интересует продажа, а не реальная помощь

Если бы каждому продавцу-консультанту давали процент от количества счастливых покупателей, а не от продаж, мир был бы совсем другим. В большинстве случаев сотрудники магазина не пытаются по-настоящему понять наши потребности, а навязывают ту одежду, которую нужно быстрее продать. Это играет на руку магазину, но не потребителю: в погоне за прибавкой сотрудник может практически впихнуть человеку вещь, которая на нем плохо сидит. Многим знакома и другая ситуация: консультанты иногда вообще не хотят помогать, и вместо заботы о покупателе мы видим только бесконечное перевешивание вещей с места на место.

Мы покупаем то, к чему привыкли

Зачастую проблема скучного гардероба в том, что мы боимся рисковать. Опасаясь создать яркий, неординарный образ и привлечь внимание, мы год за годом вышагиваем по улице в привычных темных пальто и брюках, которые затем меняем на такие же, только новые. Такой консервативный образ мыслей не позволяет попробовать что-то другое, поэтому непривычные вещи заранее кажутся неподходящими.

Одежда отшивается на усредненную фигуру

В основном производители шьют модели на определенный тип фигуры. Если блуза пошита на стройную девушку, то «не предусмотрен» большой размер груди, а если у покупательницы широкие плечи и небольшая грудь, то рубашка будет висеть мешком. То же самое касается брюк и джинсов: большинство фабрик выпускает модели с очень длинными штанинами, которые потом приходится подшивать за свой счет. Кроме того, каждый производитель понимает размерную сетку по-разному, несмотря на то что в Америке неоднократно пытались стандартизировать размеры.

Есть и еще один грустный факт: мода ориентирована на стройных. Всех, кто чуть больше размера M, ретейлеры не считают своей целевой аудиторией и не предлагают интересных изделий для женщин с пышными формами. Это действительно проблема — не только для России, но и для остального мира.

Слишком низкое качество товара

В погоне за прибылью производители готовы пойти на многое. В том числе на удешевление производства. Качество вещей продолжает ухудшаться: в шерстяные свитера добавляют все больше синтетики, в хлопковые лонгсливы — полиэстера. Чтобы купить вещь из натуральных тканей, приходится искать дольше, а платить больше. Пока что не все ретейлеры позволяют себе выпускать откровенно плохие вещи, но значительная часть сетевых магазинов экономит на качестве и к тому же не пытается следовать желаниям покупателей и диктует собственную моду.

Покупать вещи в интернет-магазинах ненадежно

«Платье, которое заказала моя девушка в интернет-магазине».

Чуть проще выбрать подходящую вещь в интернет-магазине: большой выбор моделей, цветов и размеров, постоянные скидки и акции. Крупные магазины не ограничиваются одной маркой и предлагают покупателям одежду от самых разных производителей. Но вот в каком виде понравившееся платье приедет к вам домой?

«Пришел заказ из интернет-магазина: футболка на 2 размера больше той, что я заказывала. Кроме того, они утверждают, что прислали именно ту юбку, которую я выбрала. И юбка просто ужасного качества».

Зачастую одежда из интернета — кот в мешке. Повезет, если магазин не требует предоплату и позволяет примерить вещь до покупки, но и в этом случае вы несколько дней можете ждать примерку изделия, которое вам не подойдет. А если вы уже заплатили и получили некачественную вещь — доказать правоту и вернуть деньги будет непросто.

Что с этим делать?

Отложить деньги на пару-тройку качественных вещей, которые можно комбинировать между собой.

Успевать покупать товары из ограниченных совместных коллекций крупных ретейлеров и дизайнеров известных модных домов.

Заказывать вещи в хорошем ателье — выйдет дешевле, чем люкс, и будет идеально сидеть.

Купить люксовую вещь со скидкой на официальных сайтах модных домов.

Перешивать старые, но качественные вещи в новые.

Заказывать вязаную одежду у частных мастеров или научиться вязать самой.

Как у вас получается находить качественные и стильные вещи? Поделитесь с нами секретами удачных покупок.