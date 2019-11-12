10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

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Коллекции, которые предлагают крупные ретейлеры, принято называть «быстрой модой» (англ. fast fashion): они меняются каждые 2–3 недели в соответствии с сезоном и отличаются относительно невысокой ценой, большим количеством моделей и посредственным качеством. И если вам кажется, что вы не можете подобрать ни одной приличной вещи в магазинах быстрой моды, знайте: вы не одиноки.

AdMe.ru постарался разобраться, почему нам становится все труднее купить подходящую одежду. А в конце статьи мы добавили несколько советов, которые помогут вам приобрести качественные и стильные вещи без утомительных походов по магазинам.

Современная мода непривлекательна

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

В эпоху Instagram молодые девушки и юноши просто одержимы идеей выделиться из толпы: они готовы надевать на себя даже самые странные комплекты, многие из которых вызывают в лучшем случае непонимание. «Уродливая мода» стала мейнстримом: дизайнеры только поддерживают эту идею, поэтому магазины предлагают непривлекательные вещи — их все равно купят в надежде, что это поможет создать необычный яркий образ.

Одежда у крупных ретейлеров не такая дешевая

© Zara   © Zara  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

Вы приходите в магазин и сразу бросаете взгляд на полку с товарами на распродаже: здесь можно купить футболку за ₽ 300 или платье за ₽ 1 000. Это совсем недорого. А если выбрать что-то из новой коллекции?

Тут все гораздо интереснее: даже самое непривлекательное по составу синтетическое платье из новой поставки будет стоить более ₽ 3 500. И это просто новая коллекция. Хочется чего-то более интересного — смотрим лимитированную коллекцию: платье из 100 % вискозы стоит около ₽ 12 000. Дешево? Не похоже на то. В любом случае мы доплачиваем за бренд, хотя сама суть такой моды заключается в том, чтобы позволять нам недорого покупать одежду, напоминающую люкс.

Большинство вещей из «быстрых» коллекций рассчитано на 2–3 стирки. Затем они теряют вид, цвет и форму. Стоит ли платить несколько тысяч рублей за вещь, которую вы наденете меньше 10 раз?

Широкий выбор больше не удивляет

© East News  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

Мы уже успели пресытиться огромным выбором, которым нас не баловали российские магазины еще каких-то 20 лет назад. Сейчас в каждом бутике представлены по меньшей мере несколько десятков моделей, но «мы все это уже видели» и ждем суперинтересных вещей, которые масс-маркет почти не предлагает. Асимметричные платья, свитеры с объемными воротниками, контрастные сочетания в блузах — все то, что казалось нам необычным еще совсем недавно, стало обыденным и больше не привлекает внимание.

Мы не умеем подбирать вещи

© East News  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

С самого детства мамы учили нас ухаживать за домом, быть вежливыми и скромными, но почти не объясняли, что нужно делать, чтобы выглядеть красиво: понятие о красоте у многих девочек ограничивалось аккуратными косичками и пышным платьицем. К сожалению, через годы у многих это вылилось в неспособность выбирать элегантную одежду и уж тем более сочетать ее.

Поэтому мы так часто видим женщин, которые в своем стремлении претендовать на модный образ надевают на себя абсолютно не сочетающиеся между собой вещи.

Все коллекции похожи друг на друга

© Stradivarius   © Mango   © Bershka  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

Мода меняется стремительно, и каждый производитель старается выпустить актуальные модели как можно быстрее. Поэтому во всех магазинах мы круглый год видим практически одинаковую картину: летом — сарафаны и брюки в «матрасную» полоску, осенью — однотипные короткие куртки из кожзаменителя и пальто оверсайз, а зимой — неотличимые друг от друга объемные пуховики и меховые жилеты.

Такой выбор не дает нам шанса быть уникальными: покупатель либо подчиняется моде, которая уйдет спустя сезон, либо попытается найти замену, но устанет искать и пойдет домой ни с чем.

Все дело в том, что крупные ретейлеры выпускают одежду, которая будет похожа на трендовые вещи с последних показов известных модных домов, — таким образом мы можем приобретать практически haute couture по доступной цене. А поскольку все производители пытаются во многом копировать актуальные модели с показов, то во время обновления коллекций на полках магазинов мы видим похожие вещи.

Консультантов интересует продажа, а не реальная помощь

© East News  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

Если бы каждому продавцу-консультанту давали процент от количества счастливых покупателей, а не от продаж, мир был бы совсем другим. В большинстве случаев сотрудники магазина не пытаются по-настоящему понять наши потребности, а навязывают ту одежду, которую нужно быстрее продать. Это играет на руку магазину, но не потребителю: в погоне за прибавкой сотрудник может практически впихнуть человеку вещь, которая на нем плохо сидит.

Многим знакома и другая ситуация: консультанты иногда вообще не хотят помогать, и вместо заботы о покупателе мы видим только бесконечное перевешивание вещей с места на место.

Мы покупаем то, к чему привыкли

© Landovan / Unsplash   © Alireza Esmaeeli / Unsplash  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

Зачастую проблема скучного гардероба в том, что мы боимся рисковать. Опасаясь создать яркий, неординарный образ и привлечь внимание, мы год за годом вышагиваем по улице в привычных темных пальто и брюках, которые затем меняем на такие же, только новые. Такой консервативный образ мыслей не позволяет попробовать что-то другое, поэтому непривычные вещи заранее кажутся неподходящими.

Одежда отшивается на усредненную фигуру

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

В основном производители шьют модели на определенный тип фигуры. Если блуза пошита на стройную девушку, то «не предусмотрен» большой размер груди, а если у покупательницы широкие плечи и небольшая грудь, то рубашка будет висеть мешком. То же самое касается брюк и джинсов: большинство фабрик выпускает модели с очень длинными штанинами, которые потом приходится подшивать за свой счет. Кроме того, каждый производитель понимает размерную сетку по-разному, несмотря на то что в Америке неоднократно пытались стандартизировать размеры.

Есть и еще один грустный факт: мода ориентирована на стройных. Всех, кто чуть больше размера M, ретейлеры не считают своей целевой аудиторией и не предлагают интересных изделий для женщин с пышными формами. Это действительно проблема — не только для России, но и для остального мира.

Слишком низкое качество товара

© roodeescool / pikabu  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

В погоне за прибылью производители готовы пойти на многое. В том числе на удешевление производства. Качество вещей продолжает ухудшаться: в шерстяные свитера добавляют все больше синтетики, в хлопковые лонгсливы — полиэстера. Чтобы купить вещь из натуральных тканей, приходится искать дольше, а платить больше.

Пока что не все ретейлеры позволяют себе выпускать откровенно плохие вещи, но значительная часть сетевых магазинов экономит на качестве и к тому же не пытается следовать желаниям покупателей и диктует собственную моду.

Покупать вещи в интернет-магазинах ненадежно

© jbib92 / reddit  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

«Платье, которое заказала моя девушка в интернет-магазине».

Чуть проще выбрать подходящую вещь в интернет-магазине: большой выбор моделей, цветов и размеров, постоянные скидки и акции. Крупные магазины не ограничиваются одной маркой и предлагают покупателям одежду от самых разных производителей. Но вот в каком виде понравившееся платье приедет к вам домой?

© huge_loadof-cman / reddit  

10 причин, почему покупка одежды в современных магазинах раздражает до зубовного скрежета

«Пришел заказ из интернет-магазина: футболка на 2 размера больше той, что я заказывала. Кроме того, они утверждают, что прислали именно ту юбку, которую я выбрала. И юбка просто ужасного качества».

Зачастую одежда из интернета — кот в мешке. Повезет, если магазин не требует предоплату и позволяет примерить вещь до покупки, но и в этом случае вы несколько дней можете ждать примерку изделия, которое вам не подойдет. А если вы уже заплатили и получили некачественную вещь — доказать правоту и вернуть деньги будет непросто.

Что с этим делать?

  • Отложить деньги на пару-тройку качественных вещей, которые можно комбинировать между собой.
  • Успевать покупать товары из ограниченных совместных коллекций крупных ретейлеров и дизайнеров известных модных домов.
  • Заказывать вещи в хорошем ателье — выйдет дешевле, чем люкс, и будет идеально сидеть.
  • Купить люксовую вещь со скидкой на официальных сайтах модных домов.
  • Перешивать старые, но качественные вещи в новые.
  • Заказывать вязаную одежду у частных мастеров или научиться вязать самой.

Как у вас получается находить качественные и стильные вещи? Поделитесь с нами секретами удачных покупок.

Иллюстратор Polina Chernevina специально для AdMe.ru

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