10+ причин, по которым обыденные вещи выглядят так, а не иначe

Есть такая профессия — промышленный дизайнер. Возникла она примерно в XVIII веке. Люди этой профессии занимаются тем, что продумывают, как будут выглядеть вещи, которыми впоследствии мы будем пользоваться. По сути, они создают «обертку» для функции того или иного предмета.



Мы в AdMe.ru углубились в историю, чтобы понять, почему некоторые привычные нам вещи сейчас выглядят именно так, а не иначе.

Почему сзади у колготок 2 шва?

Сзади на детских колготках имеются 2 шва. Многие привыкли думать, что делают их для обозначения задней части. Однако дело в другом: в состав изделия добавляют хлопок, который не очень-то хорошо растягивается. Раньше, до изобретения тянущихся материалов, этот материал входил в состав всех колготок. Поэтому, чтобы изделие вообще можно было надеть на себя, оно не рвалось да еще и хорошо сидело, придумали пришивать клиновидную вставку к задней части. Сейчас из хлопка делают только детские колготки, поэтому лишь на них эти швы и остались.

Почему дно у пластиковых бутылок неровное?

У большинства пластиковых бутылок не просто неровное дно, но еще и неровное по-разному. Так, у емкости для газированных напитков есть 5 «ножек», а у тары из-под молока, например, дно просто вогнутое. Почему? В первом случае это делается для этого, чтобы минимизировать риски повреждения бутылки при транспортировке. Газы создают дополнительное давление внутри емкости и могут трансформировать ее и даже продырявить дно. Поэтому для большей прочности дно и делают таким причудливым. Что же касается бутылок для негазированных напитков, то они просто более устойчивы, имея неплоское дно. И более долговечны: мало ли что может произойти во время транспортировки. Например, жидкость может замерзнуть, расшириться и также выбить дно.

Что это за деталь на конце ручки у расчески?

У некоторых расчесок-брашингов на конце ручки есть странная часть. Некоторые считают, что она служит для красоты. Но на самом деле, если ее потянуть, окажется, что внутри спрятана специальная спица для выделения прядей и моделирования пробора. Также ее используют, чтобы очищать расческу от волос.

Что это за кольца на наушниках?

Вы наверняка когда-нибудь обращали внимание на эти странные кольца на штекере наушников. Однако вряд ли знаете, для чего они нужны. Эти кольца не пропускают ток и делят штекер на контакты. Так, например, одно кольцо разделяет звук на два наушника, еще одно отвечает за микрофон, еще одно — за шумоподавление.

Зачем нужна петелька на кроссовках?

Петелька сзади на кроссовках нужна для того, чтобы их было удобнее надевать, если рядом нет ложки для обуви. Для этого достаточно вставить ногу в кроссовку и потянуть за петельку. Так и задник не сомнется, и у ступни будет упор, чтобы проскользнуть дальше. К тому же кроссовки нередко бывают грязными и браться за них чистыми руками не хочется. В данном случае петелька для надевания обуви тоже будет очень кстати. Петельку приспособили также для стирки (чтобы кроссовки не разлетались по стиральной машинке) и для сушки.

Что это за углубление в книге вдоль переплета?

У некоторых книг вдоль переплета есть углубление. И оно даже название специальное имеет — «рубчик». Сделан он для того, чтобы книга в твердом переплете лучше и удобнее открывалась. Большая же часть книг без рубчика имеет мягкие обложки.

Зачем на ножах есть отверстия?

Вообще у большинства ножей цельное металлическое полотно. Но некоторые кухонные принадлежности имеют углубления или даже целые отверстия. Для чего? Ножи с отверстиями считаются сырными. Из-за своей тягучей консистенции (речь о мягких сортах) этот продукт нередко прилипает к лезвию при нарезке. Отверстия же играют роль воздушных карманов и препятствуют слипанию. Углубления на некоторых ножах служат схожей цели: уменьшают возможность прилипания продуктов при нарезке и шинковке.

Почему книги имеют прямоугольную форму?

А и правда — почему? Хотя сегодня можно найти книги в форме круга или даже каких-нибудь зверушек, большая часть печатной продукции выпускается все же прямоугольной формы. Причина в том, что нам так проще воспринимать текст. Согласно некоторым исследованиям, при чтении человек хорошо воспринимает 45–75 символов в строке. Слишком длинные строки перегружают наш мозг, слишком короткие — утомляют частыми переходами между ними. Кстати, именно поэтому верстка текста в газетах и журналах тоже предполагает наличие столбцов.

Почему у вилок в основном 4 зубца?

Видов вилок существует огромное множество: десертные, для салатов, для рыбы. Однако чаще всего мы используем обычные вилки с 4 зубцами. Почему именно их? Опытным путем выяснили, что это оптимальное количество зубцов, чтобы было одновременно удобно брать еду и отправлять ее в рот. Если зубцов 2–3, то кусочки хорошо накалываются, но плохо держатся и не собираются по тарелке. Если же их больше, то вилка не очень хорошо помещается в рот.

Для чего нужен рычажок сбоку на адаптере для microSD-карт?

Этот маленький рычажок на адаптере служит одной простой цели — защитить информацию на карте, а порой даже ваш компьютер. Если перевести этот язычок в положение «lock», то не только ничего нельзя будет удалить с флешки или изменить на ней, но и никакой вирус с чужого компьютера на устройство не попадет.

Зачем на самом деле нужна суперобложка для книг?

Купив книгу, некоторые из нас прежде всего бережно снимают с нее суперобложку (конечно, при ее наличии) — чтобы не порвать и не испортить, потому что сегодня этот печатный элемент действительно превращается в произведение искусства. Все-таки на бумаге гораздо проще что-то напечатать (а значит, можно сделать внешний вид книги более привлекательным), чем на твердом корешке да еще и с различными изгибами. А вот прародительницу современной суперобложки использовали как раз для того, чтобы при транспортировке сохранить саму книгу, и поэтому незамедлительно выбрасывали, как и любую другую упаковку.