10+ причин, по которым обыденные вещи выглядят так, а не иначe
Есть такая профессия — промышленный дизайнер. Возникла она примерно в XVIII веке. Люди этой профессии занимаются тем, что продумывают, как будут выглядеть вещи, которыми впоследствии мы будем пользоваться. По сути, они создают «обертку» для функции того или иного предмета.
Мы в AdMe.ru углубились в историю, чтобы понять, почему некоторые привычные нам вещи сейчас выглядят именно так, а не иначе.
Почему сзади у колготок 2 шва?
Сзади на детских колготках имеются 2 шва. Многие привыкли думать, что делают их для обозначения задней части. Однако дело в другом: в состав изделия добавляют хлопок, который не очень-то хорошо растягивается.
Раньше, до изобретения тянущихся материалов, этот материал входил в состав всех колготок. Поэтому, чтобы изделие вообще можно было надеть на себя, оно не рвалось да еще и хорошо сидело, придумали пришивать клиновидную вставку к задней части.
Сейчас из хлопка делают только детские колготки, поэтому лишь на них эти швы и остались.
Почему дно у пластиковых бутылок неровное?
У большинства пластиковых бутылок не просто неровное дно, но еще и неровное по-разному. Так, у емкости для газированных напитков есть 5 «ножек», а у тары из-под молока, например, дно просто вогнутое. Почему?
В первом случае это делается для этого, чтобы минимизировать риски повреждения бутылки при транспортировке. Газы создают дополнительное давление внутри емкости и могут трансформировать ее и даже продырявить дно. Поэтому для большей прочности дно и делают таким причудливым.
Что же касается бутылок для негазированных напитков, то они просто более устойчивы, имея неплоское дно. И более долговечны: мало ли что может произойти во время транспортировки. Например, жидкость может замерзнуть, расшириться и также выбить дно.
Что это за деталь на конце ручки у расчески?
У некоторых расчесок-брашингов на конце ручки есть странная часть. Некоторые считают, что она служит для красоты. Но на самом деле, если ее потянуть, окажется, что внутри спрятана специальная спица для выделения прядей и моделирования пробора. Также ее используют, чтобы очищать расческу от волос.
Что это за кольца на наушниках?
Вы наверняка когда-нибудь обращали внимание на эти странные кольца на штекере наушников. Однако вряд ли знаете, для чего они нужны. Эти кольца не пропускают ток и делят штекер на контакты. Так, например, одно кольцо разделяет звук на два наушника, еще одно отвечает за микрофон, еще одно — за шумоподавление.
Зачем нужна петелька на кроссовках?
Петелька сзади на кроссовках нужна для того, чтобы их было удобнее надевать, если рядом нет ложки для обуви. Для этого достаточно вставить ногу в кроссовку и потянуть за петельку. Так и задник не сомнется, и у ступни будет упор, чтобы проскользнуть дальше.
К тому же кроссовки нередко бывают грязными и браться за них чистыми руками не хочется. В данном случае петелька для надевания обуви тоже будет очень кстати.
Петельку приспособили также для стирки (чтобы кроссовки не разлетались по стиральной машинке) и для сушки.
Что это за углубление в книге вдоль переплета?
У некоторых книг вдоль переплета есть углубление. И оно даже название специальное имеет — «рубчик». Сделан он для того, чтобы книга в твердом переплете лучше и удобнее открывалась. Большая же часть книг без рубчика имеет мягкие обложки.
Зачем на ножах есть отверстия?
Вообще у большинства ножей цельное металлическое полотно. Но некоторые кухонные принадлежности имеют углубления или даже целые отверстия. Для чего?
Ножи с отверстиями считаются сырными. Из-за своей тягучей консистенции (речь о мягких сортах) этот продукт нередко прилипает к лезвию при нарезке. Отверстия же играют роль воздушных карманов и препятствуют слипанию.
Углубления на некоторых ножах служат схожей цели: уменьшают возможность прилипания продуктов при нарезке и шинковке.
Почему книги имеют прямоугольную форму?
А и правда — почему? Хотя сегодня можно найти книги в форме круга или даже каких-нибудь зверушек, большая часть печатной продукции выпускается все же прямоугольной формы.
Причина в том, что нам так проще воспринимать текст. Согласно некоторым исследованиям, при чтении человек хорошо воспринимает 45–75 символов в строке. Слишком длинные строки перегружают наш мозг, слишком короткие — утомляют частыми переходами между ними. Кстати, именно поэтому верстка текста в газетах и журналах тоже предполагает наличие столбцов.
Почему у вилок в основном 4 зубца?
Видов вилок существует огромное множество: десертные, для салатов, для рыбы. Однако чаще всего мы используем обычные вилки с 4 зубцами. Почему именно их?
Опытным путем выяснили, что это оптимальное количество зубцов, чтобы было одновременно удобно брать еду и отправлять ее в рот. Если зубцов 2–3, то кусочки хорошо накалываются, но плохо держатся и не собираются по тарелке. Если же их больше, то вилка не очень хорошо помещается в рот.
Для чего нужен рычажок сбоку на адаптере для microSD-карт?
Этот маленький рычажок на адаптере служит одной простой цели — защитить информацию на карте, а порой даже ваш компьютер. Если перевести этот язычок в положение «lock», то не только ничего нельзя будет удалить с флешки или изменить на ней, но и никакой вирус с чужого компьютера на устройство не попадет.
Зачем на самом деле нужна суперобложка для книг?
Купив книгу, некоторые из нас прежде всего бережно снимают с нее суперобложку (конечно, при ее наличии) — чтобы не порвать и не испортить, потому что сегодня этот печатный элемент действительно превращается в произведение искусства. Все-таки на бумаге гораздо проще что-то напечатать (а значит, можно сделать внешний вид книги более привлекательным), чем на твердом корешке да еще и с различными изгибами.
А вот прародительницу современной суперобложки использовали как раз для того, чтобы при транспортировке сохранить саму книгу, и поэтому незамедлительно выбрасывали, как и любую другую упаковку.
Внешний вид каких обычных вещей вызвал у вас вопросы за последнее время?