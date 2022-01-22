10+ причесок, окрашиваний и укладок, которые вынырнули из прошлого и попали в тренды года

Каждый год несет нам обновление и желание что-то поменять. Один из самых простых способов это сделать — сменить прическу. «Волосы не зубы — отрастут», — гласит народная мудрость. Но хотелось бы, чтобы стрижка органично дополняла образ и при этом не выглядела устаревшей.

Мы в AdMe.ru разузнали о последних трендах в сфере стрижек, укладок и окрашиваний. И собрали самые неоднозначные из них.

Волосы цвета клубничной жвачки

Ну или мятной, черничной, арбузной. Если в прошлом сезоне нам предлагали цветное мелирование, переходы и радужные блики, то в новом году побеждает ровное, однотонное, но яркое окрашивание. Чем ослепительнее, смелее и неестественнее цвет, тем лучше.

Боб + пикси = бикси

В следующем сезоне будет актуально миксовать уже знакомые стили в разных пропорциях, создавая что-то новое и индивидуальное. Например, соединить всем известный боб с дерзким рваным пикси. Бикси — это, другими словами, лохматый боб.

Кудряшка Сью

Если вы обладаете кудрявыми от природы волосами или умеете управляться с плойкой и бигуди, попробуйте уложить пряди в упругие завитки по кругу головы. Многослойное буйство кудрей и объемная челка — тренд грядущего сезона. Законодатели моды обещают завистливые взгляды, куда бы вы ни пошли.

Укладка без укладки

Или прическа под названием «встала и пошла». В моду входят неуложенные волосы. Никаких экзекуций, берем что имеем и подчеркиваем естественность. И это хорошая новость для тех, кто не любит подолгу наводить марафет по утрам.

Коса Рапунцель

Если вы думаете, что косы остались только в воспоминаниях о школьных годах, то вы ошибаетесь. Пушистая длинная коса, афробрейды, французские косы и «рыбьи хвосты» уместны в любом месте и возрасте. Чтобы прическа не смотрелась слишком просто, можно плести от макушки или сбоку.

Лесенка

В 90-е многие девушки просили в парикмахерских постричь их лесенкой. Видимо, будут просить и в этом году. Лесенка подойдет и для тонких волос, и для густых. Главное, уметь пользоваться феном и круглой расческой.

Соль с перцем

Не закрашивать седину — неоднозначный выбор. С одной стороны, это удобно: не придется подкрашивать корни каждый месяц. С другой, обычно женщинам хочется выглядеть моложе, а седина, как ни крути, все же добавляет возраста.

Конский хвост

Внезапно конский хвост на макушке стал отличным решением для выхода в свет. Теперь это не прическа для спортзала, дачи или ремонта, а модная укладка. Главный секрет идеально гладкого хвоста — надо нанести побольше лака.

Маллет и шегги

Спереди немного убрать, челку отрезать, на затылке оставить, все завить и немного взлохматить. Примерно так можно охарактеризовать трендовые стрижки маллет и шегги. Бесспорно, это смелое решение для тех, кто хочет дополнительного внимания.

Ультракоротко. По-молодежному

Новая женская прическа модерн — хорошо знакомая мужчинам стрижка под машинку. Смелый шаг для тех, кто в новом году окончательно распрощался со своими комплексами и готов предстать перед миром с совершенно открытым лицом. А также это повод отдохнуть от укладки и сэкономить на шампуне.

Эффект мокрых волос

Этот эффект достигается с помощью геля и фиксируется лаком для волос. На подиуме такая прическа выглядит свежо, как будто модель только что вышла из душа. Главное, не переборщить с укладочными средствами, а то к концу дня волосы могут выглядеть не влажными, а грязными или сальными.