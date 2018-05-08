10 прекрасных примеров, как лучше использовать вещи, которые создавались для войны

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мода — дама капризная. То, что она циклична, видят многие, и потому нас не удивляет, что давно позабытое мамино платье в один прекрасный момент может стать самой трендовой вещью. Но есть один стиль, который не теряет своей популярности уже больше 100 лет. Речь, конечно же, о милитари — имитации военной одежды и ее деталей в повседневном гардеробе.

Если при упоминании стиля милитари вы тут же представляете себе камуфляж, берцы и холщовый рюкзак, то спешим вас разубедить: он куда более разнообразен. Двубортная застежка, пояса с пряжкой, сдвоенные швы, накладные карманы, тельняшки, галифе стали настолько привычными, что мы даже не задумываемся об их истинном происхождении, а ведь это все пошло именно от армейской униформы. AdMe.ru совместно с искусствоведом, куратором выставки «#НЕПРОВОЙНУ» Дарьей Макаровой решил разобраться в истории военного стиля и понять, почему он остается актуальным, несмотря ни на что.

Массовое распространение стиля милитари в обществе началось с Первой мировой войны. В это время стал стремительно видоизменяться женский костюм. Правда, в военный период стиль милитари оказался скорее вынужденной мерой: большинство фабрик отшивали униформу, в то время как обычной одежды было недостаточно. Так шинели превращались в пальто, гимнастерки и кители — в пиджаки и сорочки. Мужская военная одежда перешивалась в женские и детские костюмы.

Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы в форме подшефных полков.

Кстати, знаменитый тренчкот Burberry был создан именно во время Первой мировой войны. К тому времени основатель одноименного бренда уже успел прославиться, запатентовав первую в мире непромокаемую дышащую ткань габардин. Предусмотрительный коммерсант Томас Берберри разработал прочные водоотталкивающие плащи для британских солдат, которые пришлись по вкусу и гражданским. Тренчкоты очень популярны и в наши дни.

С момента своего распространения военные вещи тяготели к стилю унисекс, что делало их абсолютно универсальными. Несмотря на то что первоначально стиль милитари соотносился с бунтарством и революцией, такая одежда была, ко всему прочему, практична. И эта характеристика привлекала как мужчин, так и женщин. Известно, что поэт Владимир Маяковский очень любил военные вещи за их функциональность.

Современный стиль милитари отличается значительной широтой диапазона и находит применение как в высокой, так и повседневной моде. Масштабы трансформаций варьируются по задумке дизайнеров. Прототип может быть лишь незначительно изменен и дополнен деталями, как, например, эта походная сумка.

Или же первоначальный смысл одежды или аксессуара утрируется настолько, что в результате мы получаем вещь с совсем иным назначением. Так, фляга превращается в модный ридикюль с ручной вышивкой.

Мода в стиле милитари бывает то простой и функциональной, то роскошной и зрелищной. Творческая свобода мастеров предполагает преодоление исторических и политических границ. Источником военных импровизаций современных авторов служат как элементы милитари ХХ века, так и более ранние мотивы.

Любопытно наблюдать, как военная одежда в интерпретации современных модельеров обретает далекий от первоначального смысл. Дизайнеры стараются показать функциональность и красоту униформы, создавая лишенные агрессии образы. Причем главный акцент переносится с воинственной брутальности на гармоничную изящность. Жакеты с погонами из рюшей, брюки-кюлоты цвета хаки и юбки миди с воланами и объемными накладными карманами придают стилизованным вещам винтажный и романтичный вид. Но все же влияние военных мотивов на образ очень велико. За внешней нежностью этих тургеневских девушек в современной трактовке скрываются непоколебимые принципы и сила.

Особый интерес вызывают украшения, созданные на основе значимых акцентных элементов. Так, аксельбанты и наградные ленты превращаются в ожерелья, погоны — в броши, медали и ордена — в серьги и клипсы, а диадемы и короны используются в качестве обручей и повязок.

За время своего развития стиль милитари утратил четкие рамки, выйдя далеко за пределы строгих линий, лаконичного кроя и цвета хаки. Такая одежда стала более изящной, элегантной, разнообразной по крою. Кое-что уже даже считается классикой.