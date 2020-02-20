10+ предметов в вашем гардеробе, с которыми стоит попрощаться в 2020 году. Но мы знаем, чем их заменить

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До наступления весны осталась какая-то пара недель — самое время готовить гардероб к новому сезону. К счастью, мода циклична и можно не тратиться на обновки, а просто достать вещи с дальних полок. В 2020 году пришло время убрать подальше юбку с леопардовым принтом и заменить ее на джинсовую длины макси. В статье вы узнаете, какие еще тренды вновь стали актуальными, а о каких стоит забыть.

AdMe.ru просмотрел свежие дизайнерские коллекции и выявил, какие вещи вернулись в моду в 2020 году.

12. Короткие джинсовые юбки

Юбки из денима по-прежнему в моде, но только не мини, а макси. Givenchy, Stella McCartney и Celine пророчат этому тренду долгую популярность, поэтому эта вещь может стать удачной инвестицией в вашем гардеробе. Но, перед тем как отправиться за покупками, загляните в дальний угол шкафа: такая модель юбки была популярна в 90-е — возможно, вам удастся подарить ей вторую жизнь в новом сезоне.

11. Рубашка под платьем

Рубашки под платьем больше не актуальны, а бренд Miu Miu и вовсе заявляет, что и сами платья — вчерашний день, предлагая им на замену сарафаны, которые больше похожи на школьные. Что касается дуэта футболки и платья, то такой вариант возможен, если вы наденете поло. В 2020 году тенниску советуют носить во всех возможных вариациях: под платьями и поверх, со строгими костюмами или, как на шоу Paco Rabanne, под кольчугой.

10. Леопардовый принт

Самая шокирующая новость в мире моды: знаменитая атласная леопардовая юбка сдала свои позиции, как и сам принт в целом. Прошлым летом невозможно было выйти на улицу и не увидеть кого-нибудь в пятнистом предмете одежды, но весной 2020 года в моде расцветки других зверей и тропические мотивы. Если пятна жирафа или полосы зебры все же не смогут заменить ваш любимый принт, то спрячьте «дикую кошку» среди «листвы», как это сделали дизайнеры Dolce and Gabbana в своей новой коллекции.

9. Бежевый тренч

Бежевый тренч — основа классического гардероба, но в этот раз такие модные дома, как Sacai, Tibi и даже сам Burberry, предлагают присмотреться к разноцветным и необычным моделям. Если вы не готовы отказаться от базовых вещей в их привычном виде, то есть и другой актуальный вариант — тренчкот черного цвета, как у Mugler.

8. Вязаное платье

В 2019 году вязаные вещи были на пике популярности, но этой весной их место займут романтичные воздушные платья с оборками и рюшами. Erdem, Roksanda и Valentino призывают не стесняться и чувствовать себя принцессой каждый день, наряжаясь в атлас, шелк и парчу. Если вам нравятся яркие цвета, то этот тренд точно для вас: огромные рюши алого и оттенка фуксии — то, что «прописывают» всем модницам в этом сезоне Vaquera и Christopher Kane.

7. Принт тай-дай

Тай-дай — один из тех принтов, без которых сложно представить летний гардероб, поэтому удивительно, что дизайнеры предпочли заменить его на монохром, а также отправили на покой неоновые цвета. «Скучные» оттенки бежевого, серого и других пастельных цветов в тандеме с монохромностью вернули свои позиции в мире моды и полностью завладели подиумами Roksanda, Marc Jacobs, Burberry.

6. Круглый вырез

В 2020 году Gucci, Alexander McQueen и Alexander Wang призывают игнорировать все привычные вырезы, даже круглый и V-образный: геометричные разрезы в самых неожиданных местах — главный тренд этой весны. Versace, Off-White и JW Anderson также советуют присмотреться к вещам с вырезами на талии, под грудью и на плечах.

5. Брюки с разрезами

На замену брюкам скинни с разрезами пришли брутальные широкие штаны из кожи в черном, карамельном и оливковом цветах. Самые смелые по совету модного дома Dion Lee могут сочетать этот тренд с нижнем бельем, а для людей поскромнее Hermees, Lacoste и Salvatore Ferragamo предлагают более будничные сочетания с майками, свободными блузками и с рубашками из кожи или замши.

4. Вещи с присборенной отделкой

Вещи с присборенной отделкой долго держались на пике популярности. Тем не менее Fendi, Mugler, Loewe неожиданно решили воскресить тренд, который в свое время вызвал очень много споров — нижнее белье в качестве основного предмета одежды. Эксперты моды призывают не стесняться этой весной, а пуститься во все тяжкие: топы заменить на кружевные бюстгальтеры, трикотажное платье — на ночнушку и приобрести хотя бы одну прозрачную блузку. Знаменитости уже вовсю осваивают этот тренд, но решитесь ли на него вы?

3. Полупрозрачные юбки

Модный дом Dior сначала шокировал, а потом заставил весь мир влюбиться в прозрачные юбки и короткие шорты под ними. Стоило окончательно привыкнуть к этому тренду, как в новом сезоне все внимание на себя перетянули юбки с запахом, которые представили на своих подиумах Gucci, Givenchy и Tod’s. Для ранней весны идеальным вариантом станет кожаная юбка с высоким разрезом.

2. Джинсы с накладными карманами

К сожалению, модницам придется отвыкать от вместительных карманов. Дизайнеры вывели из моды брюки карго и напомнили о хорошо забытом тренде — джинсах со швом по центру ноги. Модные дома Stella McCartney, Versace и Ulla Johnson знают, чего больше всего хотят девушки весной, — подчеркнуть стройность ног, а джинсы со швом по центру прекрасно справляются с этой задачей, визуально корректируя фигуру.

1. Босоножки с острым носом

Даже такого простого предмета гардероба, как босоножки, коснулись изменения. Дизайнеры Tibi, Sies Marjan и Staud единогласно рекомендуют убрать подальше обувь с круглым и острым носами и вспомнить о тренде из 90-х — обуви с квадратным или прямоугольным мысом.