10 предметов гардероба, которые старят почти каждую

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Мода переменчива и капризна, а желание женщины оставаться молодой и прекрасной постоянно, как семейное положение Леонардо Ди Каприо. AdMe.ru разобрался, какие предметы гардероба работают не в вашу пользу.

1. Нитка жемчуга

Не позвольте словосочетаниям «нетленная классика», «синоним элегантности» и образу Коко Шанель, возникающему перед глазами, сбить вас с толку. Бусы из белого жемчуга, отливающего перламутром, запросто накинут вам в лучшем случае пару-тройку лет (особенно в дневное время).

2. Одежда землистых оттенков

Будьте предельно аккуратны. Не всем идут хаки, серо-зеленый, фисташковый, желтовато-зеленый, оливковый, желто-коричневый цвета. Чаще всего такие оттенки придают лицу нездоровый вид, подчеркивают морщины и круги под глазами.

3. Надписи и «веселенькие» принты

Блестящая змея, роскошный леопард, поцелуйчики и «kiss me» на груди — это, конечно, крайности. Умение сочетать принты — целое иcкусство, и лучше сначала заглянуть в лукбуки актуальных коллекций. «Рыночный» стиль превращает в тетушку даже самую юную девушку.

4. Украшения из одного гарнитура

Вне зависимости от того, дорогие это ювелирные изделия или бижутерия, более двух предметов из комплекта в одном образе — это перебор. А если украшения массивные, возможно, стоит и вовсе ограничиться чем-то одним. Все хорошо в меру.

5. «Возрастные» ткани и текстуры

Перед тем как приобрести гипюровую кофточку, атласное платье, костюм из твида, парчи или жаккарда, что-нибудь с люрексовой нитью, хорошенько подумайте. Из всех правил бывают исключения, но в основном элегантно и гармонично эти ткани смотрятся на женщинах постарше.

6. Сумка в тон обуви

Эта аксиома настолько устарела, что в конце-концов стала признаком дурного тона. Чем больше фантазии и воображения вы проявите в выборе сочетаний цветовых гамм, материалов и стилей, тем лучше.

7. Неподходящая оправа для очков

Очки не сдают модных позиций, давая возможность самовыражения даже счастливчикам с идеальным зрением. И если уж быть «училкой», то как героиня Камерон Диас в известной комедии, согласитесь?

8. «Теткины» головные уборы

Иногда в отношениях между комфортом и модой можно избежать компромиссов. Просто откажитесь от шапок с ушками, пушистыми отворотами, моделей «горшок» (особенно с цветами) и любых других, которые выбрала бы ваша тетя. Ну, или племянница.

9. Одежда не по размеру

Здесь всего две крайности: вещи, которые стали вам малы, и бесформенные, мешковатые фасоны. Первые обтянут и пережмут, указав на то обстоятельство, что вы буквально выросли из своих штанишек. Вторые (если это не продуманный oversize) отнимут несколько сантиметров роста и только подчеркнут то, что вы планировали скрыть.

10. Морально устаревшие вещи

Бывает, что вещи «из бабушкиного сундука» можно с гордостью назвать приятным словом «винтаж» и явить миру. Но когда это заношенные всеми и вся модели позапрошлогодних сезонов, их лучше если не выбросить, то точно отложить в сторону.