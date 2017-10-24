10 стереотипов в интерьере, которые уже давно пора забыть

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Все привыкли брать за правило, что нужно покупать столы и стулья обязательно из одной коллекции или максимально похожие друг на друга. Если покупать кровать, то она обязательно должна быть в комплекте со спальным гарнитуром. Но теперь об этом можно смело забыть, и AdMe.ru делится с вами, какие же правила наконец можно нарушить.

10. Одинаковые диван и кресла

Многие еще с прошлых времен привыкли к той мысли, что мебель нужно покупать комплектом: какой диван — такие и кресла. Сейчас же это делать совсем не обязательно, вы можете купить к дивану и совершенно другие кресла, главное, чтоб они перекликалось в вашем интерьере с чем-то еще.

9. Спальный гарнитур

Совершенно не обязательно покупать в спальню гарнитур, вы можете даже совсем отказаться от тумб у кровати, а поставить вместо них симпатичные прикроватные столики.

8. Белые стены — это как в больнице

Да, стены могут быть белыми, и это не будет смотреться как в больнице, если правильно выбрать акценты и не заставлять всю комнату белыми вещами. Главное — расставить акценты правильно, и ваш интерьер будет очень легким и нежным.

7. Мебель только вдоль стен

Распространено мнение, что так в комнате остается больше места. Да, если комната маленькая, то вариантов не так много. Но если, например, она больше 18 кв. м, от этого стереотипа вполне можно отойти.

6. Банальная плитка для ванной

С таким выбором материалов для ванной комнаты от привычной керамической плитки наконец-то можно отказаться. Теперь вы можете использовать плитку, имитирующую камень, бетон, дерево.

5. Одинаковые стол и стулья

Разнообразить можно и интерьер кухни, купив стол и стулья из разных коллекций. Смело сочетайте и ничего не бойтесь.

4. Объемная мягкая мебель

Массивные подлокотники и спинки диванов сменились простыми формами и более скромными габаритами. При выборе мебели руководствуйтесь одним правилом: чем меньше площадь комнаты, тем компактнее должны быть кресла, диван и стол.

3. Детская должна быть яркой

Интерьер детской вполне может быть спокойным, без бросающихся в глаза цветов — в такой обстановке у ребенка развивается фантазия и воображение. Спокойной детской комнате красок всегда добавляют игрушки, постеры, разные рисунки.

2. Бетон — слишком грубый материал

Сейчас очень много разных вариантов, как использовать бетон в интерьере (или штукатурки под бетон). И он отлично смотрится в современном стиле. Еще один большой плюс в том, что он влагостойкий, и вы можете его использовать, к примеру, в ванной комнате.

1. Тюль на окнах

Не отказывайтесь от него везде, но при желании без него почти всегда можно обойтись. А маленькие помещения с большими подоконниками без тюля будут казаться больше, чем они есть.