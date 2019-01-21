10 популярных зимних образов, которые безнадежно устарели

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Есть люди, которым сложно расставаться с когда-то полюбившимися модными трендами, поэтому каждую зиму на девушках можно увидеть кожаные легинсы, короткие юбки в тандеме с гольфами и пуховики-платья. Эти и другие вещи, о которых вы узнаете из статьи, пора убрать на самую дальнюю полку, чтобы выглядеть стильно и современно в 2019 году.

AdMe.ru собрал популярные, но избитые зимние образы, от которых давно пора отказаться.

1. Пуховик-платье

Уже не первый год пуховики с пышным подолом пользуются популярностью. Главный их минус: производители часто делают подобные изделия очень тонкими, чтобы они выглядели элегантнее, из-за чего значительно страдают теплоизоляционные свойства. А еще под такой вариант зимней одежды труднее подобрать повседневные вещи. Лучше сделать выбор в пользую пуховика прямого кроя с минимальными элементами декора.

2. Платья из тонкого трикотажа

Облегающие трикотажные платья быстро теряют свой вид, а еще постоянно нужно думать о том, чтобы не было видно очертаний нижнего белья и швов от колготок. Дизайнеры в 2019 году предлагают носить свитера свободного кроя с облегающими юбками длины миди. А самый смелый, но модный вариант — объемный свитер и серебристая юбка-карандаш.

3. Гольфы и короткая юбка

Пожалуй, эта тенденция — одна из самых заезженных. Девушки не хотят расставаться с короткими юбками в холодное время года и пытаются «утеплить» образ гольфами, надевая их на тонкие капроновые колготки. Обычно это сочетание еще дополняют «шубой автоледи»: девушки наивно пытаются «сгладить» совсем не зимний образ мехом. Такой устаревший и непрактичный дуэт можно заменить на теплые колготки и юбку актуальной длины миди.

4. Шапка с декоративными элементами

В магазинах без труда можно найти шапки, которые способны испортить весь образ: со стразами, козырьками и всевозможным декором. Удивительно, но такие изделия пользуются популярностью. Также привет из далекого прошлого — меховой головной убор в тон шубе. Лучше выбрать однотонную шапку простого кроя.

5. Рубашка под свитером

Рубашка или футболка под свитером были популярны много лет назад, как и крупное колье под воротником, а сейчас это выглядит очень скучно. В моде удлиненные однотонные свитера крупной вязки.

6. Ремни поверх одежды

Дизайнеры в 2019 году не отказываются от ремней, но подпоясывают ими верхнюю одежду: пальто, шубы и даже пуховики. А вот подчеркивать ремнем талию поверх пиджака и толстовки — вчерашний день.

7. Шарф-снуд

Когда-то снуды стали интересной заменой привычным шарфам, но со временем все поняли их непрактичность: изделия, которые легко укладываются, холодные и неплотно прилегают к шее, а утепленные варианты неудобные. Сейчас же модницы отдают предпочтение объемным шерстяным шарфам.

8. Открытые плечи

Изделия с открытыми одним или двумя плечами изжили себя. На фотографиях такой образ смотрится очень романтично, а в реальной жизни доставляет массу неудобств: такой предмет гардероба нужно постоянно поправлять в течение дня, он собирается под верхней одеждой, а еще есть риск случайно оголить лишнее.

9. Легинсы из кожи

В начале 2000-х кожаные легинсы появились в гардеробе каждой модницы и носить их стали все подряд. И вот уже много лет дизайнеры не могут убить народную любовь к этому вульгарному элементу одежды, который совсем не греет зимой и уж точно никого не делает стройнее. Хорошей альтернативой им станут простые черные джинсы, которые легко сочетаются со многими вещами.

10. Шуба

Забыть о классической модели шубы из натурального меха еще сложнее, чем о кожаных легинсах. Но, если вы хотите выглядеть модно, придется попрощаться со стереотипом: натуральный мех — показатель достатка. Искусственные шубки сейчас находятся на пике популярности, а еще делают ее обладательницу визуально моложе.