10 популярных вещей, которыми пользуются все. Но мало кто знает их создателей

Иногда новые вещи появляются случайно. Так, по слухам, Наполеон, устав от того, что его солдаты постоянно вытирают нос о рукава одежды, придумал нашивать на манжеты пуговицы. А солнцезащитные очки стали символом гламура благодаря звездам Голливуда, которым мешали вспышки софитов.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кем же были люди, которые изобрели популярные сегодня вещи. И выяснили, что порой с появлением обычного, казалось бы, предмета связана не только увлекательная история успеха, но и целая жизнь.

Маленькое черное платье — ряд французских дизайнеров

Прошло уже почти 100 лет с того момента, как миру явилось знаменитое la petite robe noire — платье, которое можно надеть, как говорится, и в пир, и в мир. Мало кто знает, что маленькое черное платье придумала не Шанель, а несколько малоизвестных французских модельеров. Габриэль лишь популяризировала наряд, который Vogue называл не иначе как «Форд Шанель», считая платье пользующимся таким же спросом, как автомобили Форда.

Кошачий взгляд — Алла Ильчун

Считается, что моду на кошачий взгляд ввела знаменитая русско-казахская фотомодель Алла Ильчун еще в начале 50-х годов прошлого века. Тогда муза самого Диора и Ива Сен-Лорана научила девушек планеты подчеркивать разрез глаз при помощи тех самых стрелок, которые мы все знаем.

Французский маникюр — Джеф Пинк

Вот уже почти 4 десятка лет на руках модниц всей планеты красуется так называемый французский маникюр, наиболее близкий к естественному. Его создателем стал бизнесмен Джеф Пинк, который, прославившись благодаря своему изобретению, начал работать преимущественно с французскими моделями. Такое сотрудничество привело к появлению современного названия этого покрытия ногтей. И это несмотря на то, что Пинк вовсе не француз, а американец.

Белое свадебное платье — королева Виктория

Свадебные платья не всегда были белыми: моду на такой цвет этого наряда ввела английская королева Виктория. Ее предшественницы выходили замуж в костюмах любого оттенка. Впрочем, наиболее подходящим цветом для торжества считался черный: в некоторых странах он обозначал желание невесты прожить с возлюбленным до конца своих дней.

Рваная одежда — Рэй Кавакубо

Когда в 1980-х японка Рэй Кавакубо представила миру свои неоднозначные творения в виде изорванной одежды, она тут же стала одной из основоположниц антимоды. Сегодня же стиль, к которому относятся и мешковатые минималистичные вещи, и необработанные края, и смешение мужского и женского, до сих пор в той или иной мере присутствует не только на мировых подиумах, но и у нас с вами в шкафах.

Стиль оверсайз — Кендзо Такада

Европейская мода XX века долго тяготилась своими узкими серыми юбками и строгим кроем костюмов. Уставшим от официальности жителям Старого Света хотелось буйства стилей и красок. Спас заскучавших европейцев японец Кендзо Такада, приход которого в большую моду не только подарил миру свободный покрой и стиль оверсайз, но и долгожданные яркие оттенки и орнаменты. Сегодня фирменный стиль Кендзо известен всему миру: просторный крой одежды вот уже несколько лет считается одним из главных молодежных трендов.

Бижутерия — Георг Фридрих Штрасс

Когда в начале XVIII века эльзасский ювелир Георг Фридрих Штрасс впервые создал подделку драгоценного камня, его не наказали, а даже наградили. Мало того, мы и по сей день называем блестящие стекляшки стразами в честь фамилии изобретателя. В довесок к вечной славе находчивый Штрасс получил почетный титул королевского ювелира и всеобщее признание: дешевые «драгоценности» сразу пришлись по душе королевским придворным.

Женские чулки — маркиза де Помпадур

Хотя чулки носили еще в Средние века, тогда этот предмет гардероба принадлежал чаще всего мужчинам. В женский гардероб он перекочевал с легкой руки небезызвестной фаворитки французского короля Людовика XV маркизы де Помпадур. Любовь фрейлины к чулкам буквально озолотила их изготовителей, ведь стоимость пары таких изделий из шелка была крайне высока.

Лак для ногтей — Чарльз Ревсон

Одно из первых подобий лака появилось еще в Древнем Египте: тогда для покрытия ногтей использовали обычную хну. Спустя несколько тысячелетий, в 1932 году, предприниматель Чарльз Ревсон начал производство лаков на основе особенной «кремовой эмали», которая помогала красавицам красить ногти в яркие оттенки. Впрочем, путь к успеху фирмы дался бизнесмену непросто: новое покрытие по составу напоминало автомобильную краску и сильно портило ногти клиенток.

Наращенные ресницы — Макс Фактор

Мода на длинные выразительные ресницы существовала и в Древнем Египте, и в Викторианскую эпоху. Уже тогда личный парфюмер британской королевы Виктории Юджин Риммель создал первую в истории человечества полноценную тушь. Спустя примерно полвека канадская изобретательница Анна Тейлор придумала искусственные ресницы. А еще через 10 лет знаменитый визажист Макс Фактор представил миру актрису Филлис Хейвер как первую модель для наращивания ресниц. Новая технология стоила жутко дорого, и позволить ее себе могли только самые богатые и знаменитые.