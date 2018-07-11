10 пляжных антитрендов, которым можно смело сказать «Прощай!»

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Лето в разгаре. А это значит, что самое время доставать из шкафа купальник и отправляться загорать. Главное — помнить, что пляжная мода, как и любая другая, весьма изменчива.

AdMe.ru собрал антитренды пляжной моды, чтобы на отдыхе вы выглядели великолепно.

Купальники Triangl

Модные несколько сезонов неопреновые купальники марки Triangl с черной окантовкой и характерной буквой «Т» стали безумно популярными. Их пытались повторить многие бренды. И не всегда удачно. Их стало слишком много на пляжах.

Несмотря на то что бренд — «основоположник» такого купальника давно не выпускает подобную модель, их копии до сих пор продаются. А вот бархатные купальники сейчас как никогда в моде.

Парео

Парео постепенно выходит из пляжной моды, несмотря на то что это очень удобная вещь, которая может скрыть недостатки фигуры.

На смену ему дизайнеры предлагают нам легкие хлопковые платья, сарафаны, рубашки или кружевные накидки.

Купальники с эффектом бандажа

Купальники с эффектом бандажа со всевозможными вырезами, поясками и бретелями подчеркивает недостатки, да и загар в таком случае получается весьма специфическим.

Альтернативой такому купальнику станут слитные модели с цветочным принтом или в горох.

Яркие неоновые купальники

Неоновые «вырвиглазные» цвета были в моде несколько сезонов назад. Сейчас же миром правит натуральность. Так что забываем о ярких неоновых купальниках и аккуратно убираем их на верхнюю полку шкафа.

Присмотритесь к купальникам с цветочным принтом или однотонным светлым купальникам. Они эффектно смотрятся на загорелой коже.

Плавки с рюшами на завышенной талии

Цель завышенной талии на плавках — замаскировать бедра и животик. А вот рюши делают все совершенно наоборот. Они придают объем и акцентируют внимание на бедрах.

Что делать? Купить плавки с завышенной линией талии. Без рюшей и прочих декоративных элементов.

Джинсовые шорты

Время экстремально коротких джинсовых шорт подошло к концу. Все меньше открытых ягодиц можно встретить на улицах и пляжах. Такие шорты шли далеко не всем, а вот изуродовать могли даже самую красивую фигуру.

Если вы не представляете свой летний образ без шорт, то присмотритесь к моделям длиной до середины бедра в стиле сафари.

Обувь на пробковой танкетке

Мы говорим исключительно о пробковой танкетке. Такая модель выглядит старомодно и на пляже смотрится нелепо.

Все же для пляжа стоит выбирать обувь на «низком ходу». А вот в город выбирайте танкетку, задекорированную кожей, замшей, тканью или джутом.

Босоножки с яркими помпонами

Забавные сандалии с яркими помпонами пришлись по душе многим — от селебрити до обычных девушек. Бум на них был в прошлом году, и они уже успели надоесть.

Отложите их в шкаф на пару лет. Скорее всего, мода на них вернется. Альтернативой может стать обувь цвета металлик на невысокой платформе.

Соломенные шляпы трилби

Шляпы с узкими и слегка загнутыми краями носят уже не один сезон. В 2018 году они выглядят устаревшими и неактуальными.

Вместо трилби дизайнеры предлагают нам шляпы с широкими полями. Сделаны они могут быть из разных материалов: солома, ткань или лента.

Очки с зеркальными стеклами в квадратной оправе

Квадратная оправа сейчас постепенно выходит из моды. Несколько сезонов назад она была на пике моде, но, к сожалению, ее стало слишком много и она быстро скатилась в антитренды.

В моде тонкие вытянутые оправы «кошачий глаз» с цветными стеклами и очки вовсе без оправы. Лето — самое время экспериментировать.