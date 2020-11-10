10+ отличий вещей из масс-маркета от люксовых, о которых умалчивают производители одежды. А мы расскажем

Знаменитая фраза «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» сегодня уже не кажется такой убедительной. И в особенности это касается выбора одежды. На полках магазинов теснятся сотни похожих товаров разных ценовых категорий. И покупатели резонно задаются вопросом: чем, например, футболка за ₽ 2 тыс. лучше, чем похожая за ₽ 500, да еще и из ткани аналогичного состава?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, в чем разница между брендовой одеждой и доступными товарами масс-маркета. А в бонусе вас ждут небольшие хитрости, которые помогут выбрать качественную одежду даже в недорогом магазине.

Производители дешевых товаров экономят на ткани

Чтобы продавать вещи по более низким ценам, изготовители товаров масс-маркета нередко экономят на материалах и средствах производства. Создатели брендовой одежды дорожат репутацией, а потому выбирают для своих изделий более дорогие ткани, красивые внешне и приятные на ощупь. Эти материалы могут быть деликатными, требующими особого ухода, и потому не очень износостойкими. Например, в составе ткани дорогих джинсов нередко можно увидеть небольшой процент спандекса. Этот синтетический материал наделяет изделие эластичностью и особой мягкостью. Производители дешевых товаров, как правило, добавляют полиэстер. Он не менее эластичен, но более доступен по цене. И пусть полиэстер более жесткий, но зато на нем не образуются катышки. Тогда как на поверхности спандекса всего после нескольких стирок могут появляться многочисленные зацепки, приводящие к быстрому износу изделия. Вот почему купленные на рынке джинсы за ₽ 1 500 могут служить гораздо дольше, чем брендовые за ₽ 15 000.

Также в массовом производстве чаще используют недорогие синтетические ткани, которые внешне хотя и не уступают натуральным, сильно проигрывают им по физическим свойствам. Например, шерсть преимущественно заменяют акрилом. Тело в такой одежде не дышит, и человек будет постоянно потеть.

Но даже, казалось бы, при идентичном составе ткани качество вещей может сильно отличаться. Возьмем, например, один из самых популярных материалов — хлопок. Самым качественным считается египетский. Благодаря необычной длине его волокон ткань получается невероятно мягкой и тонкой, но в то же время плотной и долговечной. Изделия из нее значительно дороже вещей из обычного текстиля и не теряют внешний вид даже после многократных стирок.

А вот коротковолокнистый хлопок, несмотря на натуральность, не отличается качеством. Футболка из такой ткани может быстро потерять цвет и форму, покрыться катышками.

На фабриках недорогой одежды ткань раскраивают неправильно

Еще одна статья расходов, на которой экономят производители более дешевых товаров, — это технология пошива. Все, кто когда-нибудь шил фартук или юбку на уроке труда, знают, что выкройки на ткани надо раскладывать по направлению долевой нити, иначе потом вещь может растянуться и деформироваться.

В массовом производстве это правило не всегда соблюдается: нередко с целью экономии ткани детали изделия выкраиваются в разных направлениях. Вот почему в отделах масс-маркета так часто попадается одежда с перекрученными швами, которую всего после нескольких стирок не удается сложить ровно. А о предметах гардероба, на которых аккуратно состыкован рисунок ткани, приходится только мечтать. Вещь выглядит дешево, если на боковом шве не сходится клетка или узор.

Производители дешевой одежды, как правило, пытаются сэкономить на обработке швов, подкладки, поясов и карманов. Представители масс-маркета шьют пиджаки без подкладки, никак не закрепляют резинку внутри пояса (отчего она постоянно перекручивается), не отутюживают швы, не делают потайные стежки. Швы, обработанные обычным оверлоком, выглядят не очень опрятно, нередко из них торчат нитки. У дорогих марок изнаночные швы изделия выглядят так же, как и наружные.

Чтобы обеспечить правильную посадку одежды и защитить ткань от истирания, подкладка должна быть прочной и плотной, но при этом мягкой и гладкой. Качественная подкладочная ткань не электризуется, иначе она будет мяться и ползти вверх. Рукава рубашки, надеваемой под пиджак без подкладки, будут постоянно застревать и скатываться.

Припуск. Чем он больше, тем легче будет покупателю подогнать одежду по своей фигуре. Производители дорогих марок это понимают и потому не экономят на ткани, проявляя таким образом бережное отношение к клиенту. В масс-маркете индивидуальному подходу к покупателю, как правило, места нет.

Изготовители одежды для масс-маркета используют копеечную фурнитуру

Недолговечные пуговицы, хлипкие стразы, пластмассовые молнии — все это признаки дешевой одежды. Стоят они копейки и при этом существенно портят внешний вид даже хорошо сшитой вещи. Пластмассе производители брендовой одежды предпочитают роговые и металлические пуговицы, крепкие молнии с плотным плетением и элегантные элементы декора, сделанные вручную. Стоят они совсем недешево, и это, безусловно, отражается на конечной цене изделия. Некоторые дорогие марки обрабатывают тесьму молнии специальным кантом, выглядит это аккуратно и красиво.

Стильные вещи можно найти и в обычном магазине, и в брендовом бутике

Прямой корреляции «дорогое — значит модное» давно уже нет. Сегодня производители недорогих марок стремятся быть в курсе всех модных тенденций и, вдохновившись подиумными образами, создают свои модели за очень короткий срок. Бывает и обратная ситуация, когда люксовые бренды находят идеи в моде улиц.

Разница лишь в скорости воплощения задумки. Представители масс-маркета не тратят на реализацию идеи много времени: производственный цикл от разработки до запуска в продажу готового изделия занимает пару недель. Дорогие бренды, напротив, очень осторожно подходят к введению новой продукции. Конструируя модные новинки, штат дизайнеров и технологов тщательно выверяет лекала и тестирует материалы, ведь новые модели так же, как и старые, должны сидеть безукоризненно. Возможно, вы заметили, что дешевые джинсы бывают преимущественно блеклых оттенков синего, серого и черного. Все потому, что более сложные цвета, которые не побледнеют даже после многократных стирок, требуют дорогих красителей.

С точки зрения кроя добротная вещь нередко подразумевает наличие большого количества частей, соединяемых между собой сложными способами. А это дополнительные трудозатраты дизайнеров и конструкторов-технологов. Дешевые конвейерные изделия, как правило, шьются по стандартной размерной линейке, для них характерен более простой крой. А вот для базовых вещей, таких как футболки и рубашки, разницы в стиле практически нет.

Бонус: как найти качественную вещь даже в магазине недорогих товаров

Ознакомьтесь с составом ткани на этикетке. Чем выше процент синтетики, тем более вероятным будет образование катышков.

Проверьте, как сильно изделие мнется: соберите материал в ладонь, сильно сожмите на несколько секунд и отпустите. Если ткань не разглаживается, то скорее всего в носке вещь будет выглядеть неопрятно.

Проверьте толщину ткани: натяните материю на руку и наведите ее на свет. Если материал сильно просвечивает, вероятно, ткань неплотная и неизносостойкая.

Обратите внимание, насколько аккуратно обработаны швы, карманы, пояс. Нитки и петли не должны торчать.

Изучите стежки. Если растянуть ткать на боковом шве, то просвет не должен быть виден. Качественная одежда имеет большое количество стежков, плотно прилегающих к ткани.

Посмотрите, совпадает ли рисунок ткани на швах.

Проверьте изнаночную сторону изделия. Юбки, куртки, пальто и теплые жакеты всегда должны быть на подкладке.

Обратите внимание, идет ли в комплекте с вещью дополнительная фурнитура. Не выбрасывайте ее: вы значительно сэкономите время, если на пуговице обнаружится скол или неожиданно отклеятся стразы.