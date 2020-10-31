10 особенностей наших домов, которые мы попытались разгадать

Многих жителей обычных многоэтажек в любом городе нашей страны порой вводят в ступор немного странные архитектурные решения, которые применяли строители в прошлом веке. Сегодня горожане чаще всего во время очередного ремонта ломают голову над тем, почему же наши дома хранят столько загадок.

Мы в AdMe.ru попытались раскрыть значения самых необъяснимых явлений, мимо которых мы проходим каждый день, но не всегда понимаем, что они означают.

1. Девять этажей

Почему же вместо 10-го этажа в домах обычно строили чердаки? Дело в том, что по нормативам безопасности начала 70-х годов в зданиях выше 28 м должны быть пожарные лестницы, а также грузовые лифты, что, естественно, удорожало строительство. Кроме того, советские пожарные машины имели лестницы длиной всего 28 м, которые не выдвигались выше 9-го этажа. В частности, по этой причине в СССР решили строить только более дешевые и безопасные 9-этажки.

2. Пять этажей

Мало кто знает, что первый блочный дом был спроектирован архитектором Виталием Лагутенко, которого часто называют главным строителем 5-этажек в стране. Поэтому многие теперь могут говорить, что живут не в хрущевке, а в доме, который спроектировал сам дедушка лидера группы «Мумий Тролль».

3. Девять ступенек

А вы никогда не задумывались, почему лестничные марши в панельных домах состоят именно из 9 ступенек? Все дело в том, что оптимальной высотой жилой комнаты считалась около 2,5 м, а идеальная высота ступеней рассчитывается по среднему росту жителя нашей страны. Поэтому проектировщики советских домов и установили, что комфортная высота ступени должна быть не более 15 см. В результате и получилось лишь 9 ступеней на пролет.

4. Зеленый цвет

Кажется, что раньше абсолютно все подъезды красили в самый депрессивный зеленый цвет. Оказывается, выбор именно этого оттенка неслучаен. Существует такое объяснение: в прошлом столетии такая краска использовалась для камуфлирования армейской техники и покраски пассажирских вагонов на железной дороге, поэтому она была в избытке. Вот ее и использовали при массовом строительстве хрущевок.

5. Окно в ванной комнате

Сколько легенд и домыслов ходит о назначении окна в ванной комнате! Кто-то считает, что это нужно для того, чтобы вызволять людей, которые заперлись в ванной, например как Шариков из «Собачьего сердца». Другие склонны полагать, что солнечный свет должен был проникать в помещение, чтобы бороться с бактериями. А кто-то думает, что это просто функционально, чтобы днем свет в ванной лишний раз не включать.

6. Мусоропровод с секретом

Первый мусоропровод в нашей стране появился во Владивостоке в конце 1930-х годов. В «сталинках» он устанавливался рядом с канализационными трубами, и доступ к нему открывался прямо с кухни или из коридора квартиры. Позже мусоропроводы стали сооружать на лестничных площадках за лифтами, а на последних этажах домов можно было найти специальный механизм, который прочищал это устройство.

7. Двойные двери

Наличие двойных дверей в наших квартирах часто удивляет и настораживает иностранцев. В первую очередь это делается для того, чтобы сохранить тепло в доме, а также для дополнительной шумоизоляции.

8. Смежно-изолированные комнаты

В домах 1980-х годов постройки часто можно обнаружить дополнительную межкомнатную дверь, которая не несет никакой функциональной нагрузки. Скорее всего, этот прием использовался при строительстве, чтобы сэкономить бетон.

9. Тайные знаки коммунальщиков

Практически на любом доме можно увидеть вот такие инженерные указатели или таблички. На них зашифрована информация о том, на каком расстоянии от данного места проходят теплосети, канализационные колодцы и другие коммуникации. На различных форумах можно встретить объяснения некоторых из таких указателей.

10. Секретные отверстия в стенах

На стенах домов часто можно увидеть такую трубку с буквой Ш сверху. Это штуцер, и нужен он для того, чтобы проверять загазованность в подвалах с помощью специального прибора, который вставляется в это отверстие.