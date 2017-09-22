10 основных принципов идеального интерьера

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Интерьер каждого дома — это всегда нечто особенное. Иногда он создается и собирается годами, а порой и целыми поколениями. Однако, несмотря на уникальность каждого подхода, существуют основные правила гармоничности, которыми не стоит пренебрегать. AdMe.ru собрал 10 ключевых советов профессиональных дизайнеров, как создать идеальный интерьер.

1. Продуманная концепция

Перед началом работ очень важно продумать общую концепцию помещения. Делать это удобно при помощи концепт-борда — абстрактного коллажа, на котором отражены цветовая гамма, стиль, формы и текстуры будущего интерьера. Благодаря продуманной концепции становится ясно, в каком направлении двигаться (как подбирать обои и мебель) и за какие рамки не стоит выходить.

2. Цветовая гамма

В цветовой гамме помещения предпочтительно использовать не более 4–5 цветов, 3–4 из которых будут нейтральными. Кроме того, чем больше какого-либо цвета в интерьере, тем менее насыщенным он должен быть. Яркие цвета возбуждают человеческую психику — их часто используют в дизайне ресторанов и клубов. Для жилого пространства идеальным решением будет использование ярких оттенков лишь в качестве небольшого акцента.

3. Нейтральный фон

При выборе декора и мебели очень важно не забывать о «пустых пространствах». Окрашенные в нейтральный цвет стены подчеркнут красоту ярких аксессуаров и дадут отдохнуть глазу.

4. Композиционный центр

Расставляя мебель у стены, мы получаем очень много пространства в центре комнаты. Это решение больше подходит для дизайна небольших пространств. Для комнат с большей площадью будет более гармонична «островная» расстановка мебели. Благодаря такому решению у интерьера появляется многоплановость, что увеличивает комфорт и динамику жилого пространства

5. Грамотное зонирование

Зонирование помогает создать уют и ощущение большей мобильности пространства. Используйте ткани, стеллажи и стекло, чтобы отделить спальные и обеденные зоны.

6. Лишний декор

Предпочтительно оставлять предметы декора по минимуму. Избавляясь от лишних аксессуаров, мы визуально расширяем пространство, позволяя ему «дышать». Важно оставить только то, что действительно полезно, что стоит показать, — красивую лампу, несколько фотографий или статуэток и яркий плед.

7. Текстиль

Многие отказываются от подушек и напольных ковров из практических соображений. От этого очень страдает дизайн помещения и в плане зонирования, и в плане уюта. В идеальном интерьере присутствуют и ковры, и шторы, и подушки.

8. Локальное освещение

Настольные светильники, бра и торшеры — все это также служит созданию уюта. Кроме того, пренебрежение освещением лишает интерьер комфорта — возможности чтения и работы в любом удобном для вас месте.

9. В поле зрения

Картины и постеры должны быть развешаны на уровне глаз. Когда аксессуары на стенах висят ниже или выше положенного, создается ощущение дисбаланса в интерьере.

10. Беспорядок, которого нет

Хранение мелочей и безделушек в вазах или коробочках поможет справиться с беспорядком. Одновременно с этим при помощи таких декоративных емкостей можно украсить интерьер. Особенно подходит подобный вариант для прихожей или ванной комнаты.