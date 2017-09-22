10 ослепительно красивых платьев звезд, которые стоят целое состояние

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Когда за их появлением на ковровой дорожке следят тысячи фотообъективов, а свадебных репортажей ждут миллионы, у звезд нет права разочаровать публику. AdMe.ru подготовил для вас подборку 15 самых роскошных и дорогих платьев знаменитостей, навсегда вошедших в историю моды.

10. Рианна. Бал Института костюма Метрополитен-музея (Met Gala), 2015

Ярко-желтое платье эпатажной певицы молниеносно породило не только множество ироничных интернет-мемов, но и дискуссий о его истинной стоимости. Достоверно известно лишь то, что на создание этого платья ручной работы китайскому дизайнеру Гуо Пей (Guo Pei) понадобилось около 2 лет, а сама певица совершенно случайно обнаружила его в интернете и мгновенно влюбилась.

9. Энн Хэтэуэй. Церемония вручения премии «Оскар», 2011

Ведущая церемонии «Оскар-2011» Энн Хэтэуэй за вечер сменила несколько нарядов, но самым ярким стало алое шелковое платье от Valentino. Если к стоимости платья добавить украшения от Tiffany & Co, то образ актрисы можно оценить в рекордные $ 10 млн.

8. Джессика Бил. Церемония вручения премии «Оскар», 2014

Платье, расшитое пайетками и бисером, предоставил актрисе дом Chanel Couture. Этот образ мгновенно стал одним из самых обсуждаемых и культовых в истории кинопремии.

7. Шарлиз Терон. Церемония вручения премии «Оскар», 2013

Платье для актрисы было создано на заказ домом Dior. Минималистичное платье было украшено баской, расшитой кристаллами, а наряд звезды был дополнен украшениями стоимостью $ 4 млн. Роскошный образ актрисы позволил ей возглавить список самых стильных гостей церемонии в тот год.

6. Люпита Нионго. Церемония вручения премии «Оскар», 2015

Звезда «Звездных войн» и «12 лет рабства» покорила красную ковровую дорожку церемонии «Оскар» великолепным платьем от Calvin Klein, инкрустированным натуральными жемчужинами. Платье, однако, оказалось роковым и было позже украдено из номера актрисы.

5. Кейт Бланшетт. Церемония вручения премии «Оскар», 2007

Платье-кольчуга от Armani Privé, расшитое кристаллами Swarovski, сделало свою обладательницу похожей на сказочного эльфа. До сих пор этот образ актрисы считается одним из самых удачных.

4. Пэрис Хилтон. Церемония вручения премии Hollywood Beauty Awards, 2017

Наряд от дизайнера Августа Гетти (August Getty), украшенный 500 тыс. кристаллов Swarovski, светская львица надела в этом сентябре, заставив мир моды вновь говорить о себе.

3. Ким Кардашьян. Свадебное платье, 2014

За время свадебной церемонии звезда реалити-шоу сменила 4 наряда, но самым главным был наряд от Givenchy с кружевными рукавами и длинным шлейфом, созданный специально для Ким креативным директором модного дома Риккардо Тиши (Riccardo Tisci).

2. Николь Кидман. Церемония вручения премии «Оскар», 1997

Платье от дома Dior c ручной вышивкой в китайском стиле мгновенно стало культовым и долгое время возглавляло рейтинг самых дорогих платьев на красной ковровой дорожке.

1. Дженнифер Лоуренс. Церемония вручения премии «Оскар», 2013

$ 4 млн — цена самого дорого платья в истории кинопремии. В этом наряде от Dior актриса не только получила свой первый «Оскар», но и попала в список самых неуклюжих звезд на ковровой дорожке, когда, запутавшись в подоле, упала на ступенях.

Бонус: Бьорк. Клип «The Gate», 2017

В сентябре 2017 года на Неделе моды в Лондоне певица Бьорк представила свой новый клип «The Gate». Костюм для певицы придумал креативный директор Gucci Алессандро Микеле (Alessandro Michele). На создание плиссированного платья из органзы, инкрустированного жемчужинами и драгоценными камнями, у мастеров модного дома ушло около 870 часов. Точная стоимость платья неизвестна, но можно смело предположить, что оно войдет в историю моды как одно из самых величайших и дорогостоящих произведений.