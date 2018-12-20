10 ошибок в сочетании одежды, которые мешают вам выглядеть стильно

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Современная мода — это та сфера, где допустимо практически все и не существует строгих правил и законов. И все же есть базовые принципы, от которых никуда не уйдешь. Одним из таких принципов является умение сочетать вещи друг с другом и соблюдать пропорции, о чем говорила еще Коко Шанель, сравнивая моду с архитектурой.

Мы в AdMe.ru уверены, что умение создавать гармоничные образы — это настоящее искусство, в котором порой не удается избежать ошибок. Самые распространенные из них — в этой подборке.

Комплект из шапки и шарфа

Комплект из одинаковых шапки и шарфа — самый простой и очевидный выбор для зимнего гардероба. Однако с учетом последних тенденций смешивать все и вся выглядит такое сочетание старомодно. Вместо этого вы можете подобрать: шапку и шарф одной фактуры, но разного цвета (например, вы можете взять шапку спокойных оттенков и более яркий шарф);

шапку и шарф одного цвета, но разной фактуры (например, шарф более крупной вязки);

разноцветный шарф и однотонную шапку. В первую же очередь шарф и шапка должны подходить к верхней одежде.

Укороченные брюки и обувь с ремешком

Укороченные брюки уже который сезон не сдают модных позиций и отлично вписываются в любой гардероб (за исключением разве что зимнего). За счет открытой щиколотки они делают силуэт более легким и изящным. Туфли с ремешками сводят этот эффект на нет. Поэтому вместо них лучше надеть классические лодочки, лоферы или балетки.

Несколько вещей с разноплановыми принтами

Один из главных приемов создания яркого образа — это использование акцентов, в качестве которых часто выступают принты. Сочетать разные принты можно и даже нужно, но для этого требуется определенная сноровка. В противном случае получится слишком вычурный и сложный для восприятия наряд. Вот несколько правил сочетания разных узоров. Самый универсальный принт — геометрический. Он хорошо сочетается практически со всеми другими.

Рисунки разного типа должен объединять хотя бы один цвет.

Хорошо смотрятся друг с другом принты одного типа, но разного размера (например, крупный горох с мелким горохом).

Разбавляйте наряд с разными узорами однотонными вещами. Например, хорошо будет смотреться яркий топ с монохромными брюками и жакетом.

Жакет и юбка «в набор»

Казалось бы, костюм из жакета и юбки — абсолютно беспроигрышное сочетание. Осталось только добавить туфли-лодочки, нитку жемчуга и... превратиться в матрону из прошлого века. Тот же самый жакет заиграет совершенно по-другому в сочетании с джинсами и топом, а к юбке-карандашу можно подобрать блузку или рубашку.

Джинсы и сапоги с узким голенищем

Даже если вы с легкостью застегиваете сапоги с узким голенищем поверх джинсов, делать этого не стоит. Во-первых, это «режет» ногу, особенно если обувь и джинсы контрастируют по цвету. Во-вторых, такое сочетание разбалансирует фигуру, делая акцент на бедрах. Особенно нелепо смотрятся джинсы, заправленные в узкие сапоги на каблуках. Лучше носить джинсы с ботинками или заправлять их в сапоги с широким голенищем, жокейские сапоги, ботфорты на плоской подошве и резиновые сапоги.

Белый бюстгальтер с белой блузкой

У белых блузок есть одно неприятное свойство: очень часто они просвечивают, особенно если под них надеть неподходящее белье. Многие ошибочно считают, что белый бюстгальтер будет незаметен, однако на самом деле такое белье видно еще больше, чем черное или цветное. Оптимальный выбор белья под белую блузку — это бюстгальтер бежевого цвета, а белый лучше оставить для более плотной, чем блузка, одежды.

Юбка и топ А-силуэта

Юбка А-силуэта, или юбка-трапеция, — универсальная вещь, которая подходит практически всем типам фигуры. К такой юбке можно подобрать любой верх: рубашки, футболки, объемные свитера и т. д. Единственное исключение — топы А-силуэта, которые в сочетании с юбкой-трапецией делают фигуру похожей на треугольник.

Юбка мини и туфли на шпильках

Есть простое правило: чем короче юбка, тем ниже должен быть каблук у туфель. В случае с юбкой мини большую роль играет еще и толщина каблука: чем он тоньше, тем все более неуловимой становится грань между красотой и вульгарностью. Поэтому шпильки лучше оставить для юбок и платьев длиной до колена, а с мини надеть туфли на небольшом устойчивом каблуке, ботинки, слипоны или кеды.

Две облегающие вещи сразу

В последнее время в мире моды балом правит oversize, а вот комплекты, полностью состоящие из обтягивающих вещей, утратили свою актуальность. К тому же они подчеркивают любые, даже самые мелкие недостатки фигуры. К джинсам скинни или обтягивающей юбке лучше подобрать объемный верх, а к пышной юбке или широким брюкам — облегающий.

Прямая юбка и укороченное пальто