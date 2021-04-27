10 ошибок в интерьере, из-за которых даже просторная квартира становится тесной клеткой

Слишком маленький ковер, диванные подушки не того цвета и даже светлые стены способны нехило «уменьшить» размеры комнаты. Все дело в зрительном восприятии пространства, которое порой играет с нами злые шутки. Но если создавать правильные оптические иллюзии, то даже небольшое помещение будет казаться просторнее.

Мы в AdMe.ru поинтересовались мнением профессиональных дизайнеров и теперь знаем, из-за каких ошибок в интерьере даже большая квартира вдруг становится тесной.

1. Перегруженные стены

Когда на стенах висит слишком много картин или другого декора, комната визуально сжимается. Фишка в том, что голые стены создают такой же эффект. Зато правильно подобранные предметы искусства делают помещение более гармоничным, потому что уменьшают контраст между мебелью и стенами. Если квартира небольшая, не стоит превращать ее в художественную галерею. Выберите 1–2 картины или фотографии для каждой комнаты.

Берите широкие картинные рамы. В отличие от узких, они создают ощущение простора.

Если планируете вешать и картины, и подвесные полки, мысленно разделите стену на 3 равные горизонтальные части. Картины должны находиться ближе к нижней трети, полки — ближе к верхней. Так стены будут казаться выше.

2. Голый пол без ковра

Многие люди считают, что ковер съедает пространство и без него комната кажется больше. На самом деле он связывает элементы интерьера воедино. Постелите небольшой светлый коврик по центру гостиной, и помещение заиграет новыми красками. Если положить несколько ковриков или один, но слишком маленький, интерьер перестанет быть цельным. Чтобы расширить пространство, нужно создать визуальную непрерывность. В небольших помещениях вроде спальни с этой задачей справится ковер от стены до стены. В отличие от коротеньких ковриков по обе стороны кровати, такое покрытие не оставляет зазоров, которые разбивают и без того небольшое помещение на еще меньшие зоны.

3. Домашние «джунгли»

Растения очищают воздух и оживляют интерьер, но, когда их слишком много, помещение становится тесным. Вместо того чтобы держать все цветочные горшки в одной комнате, лучше равномерно распределить их по квартире. Только учитывайте особенности конкретных растений. Если орхидея или бегония могут обитать даже в ванной, то денежному дереву и гардении там будет слишком влажно и темно. Приобретая зеленого друга, поинтересуйтесь, до каких размеров он вырастет. А то потом окажется, что вы рассчитывали на небольшой цветочек, а он взял и вымахал почти до потолка.

4. Неподходящий по габаритам диван

Эту ошибку совершают многие владельцы малогабаритных квартир. Огромный диван занимает едва ли не половину комнаты, а ведь в помещении есть и другие предметы мебели. К счастью, решить проблему не так уж сложно. Вместо одного большого дивана можно взять диван поменьше и кресло. Такой комплект выглядит компактнее.

Если расставаться с любимым диваном не хочется, можно убрать или заменить что-либо еще. Например, перенести пуфы в другие комнаты, а массивный журнальный столик круглой формы заменить на прямоугольный. Его можно держать возле стены и передвигать к дивану при необходимости. Так комната не будет визуально перегруженной. Заметный эффект может дать игра с цветом и узором. Автор этой статьи попробовала объединить этот способ с предыдущим. Первым делом отодвинула стол от дивана к стене. Покрывала, которые шли в комплекте с диваном, вообще убрала, а подушки перевернула другой стороной. Угрюмый коричневый монстр сразу повеселел, а места в комнате явно стало больше.

Разобралась с громоздким диваном, который съедал половину комнаты. Потратила 5 минут и ни копейки денег.

Стол теперь стоит здесь и дарит надежду, что больше никто не ударится о него ногой.

5. Обои с мелким рисунком

Может показаться, что если помещение и так небольшое, то обои с крупным принтом лишь подчеркнут это. Дизайнеры интерьеров утверждают обратное: мелкий узор визуально уменьшает комнату, крупный же расширяет пространство. Но рисунок на обоях должен быть одинаковым на всех стенах. Если перед наклейкой обои нужно обрезать, проследите, чтобы узор везде был срезан симметрично.

6. Одинаково белые стены во всей квартире

Белый цвет визуально увеличивает пространство в помещениях с хорошим естественным освещением. Если извне света поступает мало, получается то, что дизайнеры называют синдромом белого ящика. Безликое помещение, давящее своей неестественной белизной. При выборе краски есть смысл ориентироваться на расположение комнаты: окна выходят на юг — светлые оттенки и белый цвет;

на север — мягкие темные оттенки, угольно-черный цвет;

на запад — розовые оттенки (они раскрываются во всей красе на закате);

на восток — холодный серый цвет (он может показаться скучным, но на самом деле освежает интерьер). Если вам нравятся исключительно светлые стены, просто не делайте ставку на стерильный белый цвет в комнатах, куда редко попадает солнечный свет. Присмотритесь к другим оттенкам: сероватым, розоватым, золотистым.

7. Неправильно оформленные окна

Потрясающий вид из окна может стать украшением интерьера, но, увы, без штор площадь комнаты будет казаться меньше. Полностью закрывать окна необязательно — достаточно создать теневое обрамление. Если тяжелые шторы не являются фишкой интерьера за счет интересного узора или бесподобной ткани, лучше заменить их более легкими занавесками. Если хочется полностью спрятать интерьер от посторонних глаз, хорошей альтернативой станут рулонные шторы нейтрального оттенка. Шторы в пол могут визуально вытянуть стены. Особенно если закрепить карниз не прямо над оконной рамой, а под потолком.

8. Слишком массивные стулья и столы

Главная проблема в том, что они назойливо бросаются в глаза. Еще с порога взгляд цепляется за тяжеловесный стол и кажется, будто он занимает полкомнаты. Незаметная же мебель «растворяется» в пространстве и не перетягивает на себя внимание. Не зря дизайнеры советуют присмотреться к полупрозрачным стульям и столам.

9. Перебор с цветными акцентами

Светлая отделка на темной стене может выглядеть стильно, но она создает ощущение «разорванности» и сужает пространство. Если в оформлении комнаты использованы разные цвета, контраст между ними должен быть низким или средним. Можно вообще выбрать один цвет и играть с его оттенками. Это касается не только отделки, но и мебели, обоев, ковров. Когда эти предметы имеют разные оттенки одного цвета, интерьер воспринимается как более открытый. Чтобы комната казалась больше, специалисты советуют выбирать мебель под цвет стен. Даже если с обоями или цветом краски будут гармонировать 1–2 предмета мебели, помещение преобразится.

10. Отсутствие единого центра

В каждой комнате должна быть точка фокусировки — центральный предмет, вокруг которого выстраивается интерьер. Если ее нет, а предметов в помещении много, получается хаос. Чаще всего точкой фокусировки становится яркая архитектурная деталь, в частности камин или большое окно. Если такой детали нет, нужно фокусироваться на самом крупном или важном предмете мебели. В спальне это кровать, в гостиной — диван, на кухне — обеденный стол. Подумайте, какой предмет будет главным в каждой комнате, и подстройте интерьер под него. Другую мебель нужно расположить таким образом, чтобы она не перетягивала внимание с точки фокусировки на себя. То же самое касается декора: главный предмет всячески выделяем, остальные украшаем по минимуму.