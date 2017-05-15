10 обалденных автоматов, в которых можно купить все что угодно

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Ни для кого не секрет, что в Японии торговые автоматы расположены чуть ли не на каждом шагу. И продают они не только продукты питания, но и все, что только можно продать. AdMe.ru нашел еще несколько любопытных и небанальных примеров не только из Японии, но и со всего мира.

Автомат с бесплатными рассказами

Если вы заскучали в общественном месте в Гренобле (Франция), на помощь придут специальные автоматы Short Edition, которые развлекут вас коротеньким рассказом. Стоит только выбрать количество минут, которые вы хотите потратить на чтение, и нажать нужную кнопку — в результате вы получите удобно помещающийся в кармане сверток бумаги с небольшим произведением от авторов одноименного издательства.

Автомат-пиццерия

Необычные торговые автоматы быстрыми темпами покоряет пиццеманов по всему миру. Появились они и в Москве. Речь не идет о банальной продаже замороженной пиццы — автомат представляет собой маленькую пиццерию. За 3 минуты устройство замешивает тесто, формирует пиццу, добавляет соус и начинку и выпекает. Фантастика!

Автомат-хлебопекарня

Этот автомат представляет собой небольшую французскую хлебопекарню на улицах Сан-Франциско. Создал ее выходец из Франции Беноа Эрве. После нажатия кнопки автомат либо за 9 минут испечет для вас новый ароматный хлеб по секретному французскому рецепту, либо продаст тот, что испек совсем недавно. По истечении 2 часов с момента выпечки нераспроданный хлеб сортируется в отходы.

Автомат с трубками для курения крэка

На улицах Ванкувера в 2014 году появился, на первый взгляд, странный автомат. За 25 центов он продает... трубки для курения крэка — наркотического вещества. Таким образом авторы проекта пытаются предупредить распространение ВИЧ среди наркозависимых, ведь использование этих трубок вместо обычных стеклянных (склонных крошиться) может предохранить от порезов и, как следствие, передачи заболевания.

Автомат для бартера

Попользовался — передай другому. Именно по такому принципу работают автоматы по обмену ненужными вещами, которые появились несколько лет назад в Нью-Йорке. Главная цель авторов «Свапоматика» (Swap-O-Matic) — повлиять на общество потребления: заставить людей обмениваться вещами, а не покупать новое, и использовать вещи вторично.

Автомат с икрой

Пять лет назад в Лос-Анжелесе появился автомат, торгующий необычным продуктом — икрой. Цены на продукт совершенно разные: от нескольких долларов за баночку до полутысячи.

Автомат с гитарными струнами

В американском городе Портленде, по всей видимости, живет очень много музыкантов. И чтобы избавить их от проблемы, когда перед самым выступлением вдруг рвется струна на гитаре, авторы и создали такой автомат. Для момента, когда гитарная струна — это именно то, что нужно.

Автомат с веселыми носками

В Корее можно найти автомат с носками веселых расцветок. Наверное, специально для тех, кто особенно ненавидит понедельники.

Автомат с цветами

На загруженных улицах многих европейских и американских городов можно встретить островки природы — цветочные автоматы. Очень удобно для занятых мужей: по дороге домой остановился у автомата — и вот ты уже на пороге с заботливо приобретенным для жены букетом.

Автомат с золотом

Если вам вдруг спонтанно захотелось приобрети пару слитков золота — нет проблем, в этом вам помогут специальные «банкоматы», торгующие золотом. Первый такой автомат был установлен, конечно же, в Дубае. Сейчас таких машин несколько десятков по всему миру. Торгуют они слитками в 1, 5 и 10 граммов. Просто выберете нужную опцию.