10 незаметных на первый взгляд ошибок, из-за которых образ получается не таким крутым, как хотелось бы

Уследить за модными тенденциями очень сложно. Некоторые вещи и их сочетания, которые еще вчера были на пике популярности, сегодня вдруг становятся антитрендами. Впрочем, иногда это бывает оправдано.

Мы в АdMe.ru решили выяснить, каких ошибок при создании образа нужно избегать, чтобы всегда выглядеть неотразимо.

1. Выбираем сумку и обувь одного цвета

Раньше сумку подбирали в тон обуви: мода на такие сочетания была обусловлена уловками мерчандайзеров. Теперь же такие комплекты считаются слишком консервативными. Стилисты советуют экспериментировать с цветами и фактурами и комбинировать не подходящие на первый взгляд друг другу вещи. При этом важно, чтобы и сумка, и обувь соответствовали сезону и гармонировали между собой по стилю.

2. Носим чрезмерно обтягивающие вещи

Размерная сетка разных брендов может отличаться. Поэтому при покупке той или иной вещи стоит ориентироваться на то, как она смотрится на вас, а не на размер, указанный на ярлычке. Тесная одежда визуально прибавляет несколько лишних килограммов, а еще может причинить вред здоровью.

3. Сочетаем деловой костюм с балетками

Балетки — очень удобная и практичная обувь, но надевать их с деловыми костюмами нежелательно: нога в них кажется шире, и образ получается недостаточно утонченным. Лучше всего офисная одежда сочетается с туфлями на шпильке. Однако можно выбрать и более комфортную альтернативу — лоферы или броги. Впрочем, стилисты считают, что с укороченными брюками или юбкой-трапецией балетки смотрятся не так уж плохо.

4. Надеваем шорты поверх колготок

Несколько лет назад летние шорты часто надевали поверх колготок, но сейчас это сочетание вышло из моды. Шорты из тонких материалов, предназначенные для жаркой погоды, нужно носить без колготок. В то же время ведущие стилисты рекомендуют носить демисезонные модели шорт с темными колготками. Этого правила придерживаются и законодательницы уличной моды.

5. Используем в создании образа только винтажную одежду

Желая разнообразить свой гардероб, истинные ценительницы моды время от времени покупают в секонд-хендах винтажную одежду. Но наряд, целиком состоящий из таких вещей, может выглядеть слишком театрально или даже старомодно. Стилисты советуют сочетать винтажные предметы гардероба c современными, а также дополнять образ ультрамодными аксессуарами.

6. Заправляем в ботильоны джинсы-скинни

Заправлять джинсы-скинни в невысокие ботинки или ботильоны уже несколько лет считается моветоном. Джинсы должны быть укороченными или подвернутыми таким образом, чтобы между ними и обувью оставалось 1–1,5 см. При этом допускается заправлять широкие брюки в сапоги или высокие ботинки.

7. Надеваем несколько джинсовых вещей одновременно

20 лет назад джинсовые костюмы были на пике популярности. Недавно этот тренд попытались возродить знаменитости с мировым именем. Но образы, в которых присутствуют несколько предметов гардероба из однотипной джинсовой ткани, по-прежнему считаются несовременными. Однако наряд будет смотреться стильно, если надеть джинсовые вещи разных оттенков и фактур.



8. Носим обувь черного цвета с любой одеждой

Многие считают, что черная обувь подходит абсолютно ко всему. Это мнение не является заблуждением, поскольку черный цвет может компенсировать яркость наряда. Вот только лодочки любого другого цвета сделают образ интересным и запоминающимся. Стилисты утверждают, что беспроигрышный вариант на все случаи жизни — туфли телесного оттенка.

9. Сочетаем футболки с надписями с офисной одеждой

Многие офисные работники придерживаются стиля смарт кежуал, в котором сочетаются элементы деловой и повседневной одежды, например футболки со строгими блейзерами. Тем не менее лучше не надевать футболку с замысловатой надписью или принтом в офис и оставить этот предмет гардероба для прогулки или пикника.

10. Комбинируем темный низ со светлым верхом

Светлая блузка с темными брюками — наряд, который неизменно ассоциируется с консервативным дресс-кодом. Такое сочетание визуально разрезает фигуру на 2 части и визуально уменьшает рост, поэтому вне офиса лучше отдать предпочтение одежде другой цветовой гаммы. Например, черный цвет всегда выигрышно смотрится с оттенками бежевого.