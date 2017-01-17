10 невозможно крутых яхт, которые мы купим, когда станем миллионерами

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Путешествия по морю — огромное удовольствие. А если на собственной яхте, да еще на такой, где уровень комфорта, красоты и роскоши зашкаливает! Пусть мы в AdMe.ru пока не миллионеры, но зато твердо знаем, как именно хотим отдыхать. И вас приглашаем полюбоваться.

Яхта «А»

Самое большое в мире парусное судно, мегаяхта «А», принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко и названо по первой букве имени владельца и его жены Александры (кстати, она на фото с бассейном). «А» обошлась владельцу в $ 300 млн с хвостиком, спроектировал ее известный дизайнер Филипп Старк. Длина яхты — 120 метров (почти футбольное и баскетбольное поле, если поставить их рядом). На яхте 3 бассейна, и один из них со стеклянным дном, оно же — потолок дискотеки палубой ниже.

«Мальтийский сокол»

Скоростная яхта «Мальтийский сокол» (Maltese Falcon), похожая на пиратский корабль XVIII века, снабжена «умным» оборудованием, так что управлять ею может 1 человек. Когда она несется по морю под всеми парусами, это прекрасное и завораживающее зрелище. Здесь куча разных развлечений: гости могут кататься на водных лыжах, катерах и скутерах, а вечером смотреть кино на палубе, попивая коктейли. И все это удовольствие за жалкие $ 400 тыс. в неделю.

«Улицы Монако»

Монако, который всегда со мной. Яхта «Улицы Монако» — пока только проект, и если какой-то богатей ее построит, это будет самое безумное судно из существующих. А всего-то нужно $ 1,1 млрд. На мегаяхте собраны самые известные достопримечательности Монако — от знаменитого казино «Монте-Карло» до гоночной трассы «Формулы-1».

«Аззам»

Яхта «Аззам» (Azzam) в 2013 году была самой большой яхтой в мире, ее длина — 180 метров. По слухам, владелец шикарной яхты — это президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль Нахайян. На борту есть вертолет и подводные лодки, ее обслуживают 500 человек, а в баки заливается столько топлива, что можно совершить кругосветное путешествие, ни разу не заходя в порт. К слову, президент сам живет широко и славится широкими жестами — когда его избрали, он повысил зарплату всем жителям государства на 100 %.

«Джаз»

Прекрасная яхта «Джаз» похожа на стремительное и изящное морское животное, а спроектировала ее Заха Хадид. Авангардистский вид судна точно заставит свернуть голову всех встречных миллионеров и кинозвезд на классических яхтах.

«Дубай»

Эта яхта не самая дорогая — «всего» $ 350 млн, но однозначно одна из самых красивых — ее украшают мозаика, роскошная мебель и отделка, произведения искусства. Яхта принадлежит шейху Мохаммеду ибн Рашид аль-Мактуму, правителю эмирата Дубай и премьер-министру ОАЭ. «Дубай», как правило, пришвартован на искусственном острове Лого Айленд (Logo Island) в виде пальмового листа, который тоже принадлежит шейху Мохаммеду.

«Скайбэк»

«Скайбэк» (Skyback) — малышка по сравнению с другими яхтами в этой подборке — «всего» 80 метров в длину. Зато роскошь кают и залов поражает, а еще тут есть кинотеатр, тренажерный зал, спа, и главная изюминка — бассейн на палубе. Зимой или в холодных широтах его можно накрывать прозрачным куполом, а по ночам устраивать дискотеки.

«Эклипс»

«Эклипс» (Eclipse — затмение) — одна из самых шикарных и дорогих яхт в мире. Ее стоимость — $ 1,2 млрд. Принадлежит она Роману Абрамовичу, который отлично знает, как путешествовать со вкусом и в роскоши. На мегаяхте есть концертный зал, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, один из которых превращается в танцевальную площадку. Из техники — 2 вертолета, 4 катера, 20 скутеров и — внимание — субмарина на 12 мест.

«Тропический остров»

«Тропический остров» (Tropical island paradise) — для тех, кому мало просто собственного острова в тропиках. Для тех, кто мечтает, чтобы этот остров еще и плавал по морям, куда захочется. Это тропическая деревушка в миниатюре, с домиками и пальмами. Хозяйская каюта находится в «вулкане», с которого стекает водопад, устремляющийся в бассейн. А гости могут жить в симпатичных номерах-хижинах на палубе. Яхта существует пока только в проекте, она ждет, пока какой-нибудь миллиардер вложится в ее строительство.

«Палладиум»

Футуристичная мегаяхта «Палладиум», принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову, отделана с таким вкусом и роскошью, что слово «завидно» — слишком слабое слово. Чего стоит, например, одна лишь невероятно красивая янтарная раковина. В 2010 году «Палладиум» получила награду за лучший дизайн среди яхт.

Вот такие мечты! Нам бы только оказаться на такой яхте, а там уж мы не растеряемся. Найдем чем заняться.