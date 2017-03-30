10 неудачных сочетаний в одежде, которые испортят любой образ

Современная мода позволяет нам многое, но даже в таком демократичном мире нужен талант и чувство прекрасного, чтобы гармонично сочетать несочетаемое.

AdMe.ru собрал 10 ключевых ошибок стиля на примере звезд, которых стоит избегать.

1. Две и более оверсайз-вещи в одном образе

В моде свобода и удобство, поэтому неудивительно, что оверсайз-вещи уже несколько сезонов на пике популярности. Но стоит избегать сочетания двух вещей свободного кроя, иначе вы рискуете превратиться в бесформенную фигуру. Несколько правил:

  • Вещь должна быть больше на 2 размера. Если у вас высокий рост, то можете подобрать одежду на 3–4 размера больше вашего.
  • Лучшие цвета — нейтральные и пастельные.
  • Не перегружайте образ аксессуарами.

2. Прозрачные колготки + зимние вещи

Не подражайте моделям на подиумах, которые часто демонстрируют шубы в капроновых колготках или вовсе без них. Этот стилистический замысел в корне расходится с реалиями обычной жизни.
Правила, как носить теплые колготки с классической одеждой:

  • Плотные колготки светлых цветов очень хороши на подиуме, но, как правило, плохо выглядят в жизни. Отдайте предпочтение темным цветам.
  • Если вы выбрали платье темного цвета и черные туфли, не надевайте прозрачные телесные колготки. Отдайте предпочтение плотным черным колготкам.
  • Рисунок на колготках не должен «резать» ногу по горизонтали полосатым рисунком или резкими цветовыми переходами, потому что такой эффект делает ноги короче и шире.
  • Современная мода позволяет нам нарушить правило: чем «воздушнее» выглядит ваше платье, тем тоньше и незаметнее должны быть колготки.

3. Кожаные брюки + кожаные сапоги + кожаная куртка

Вещи из кожи давно заняли почетное место в нашем гардеробе. Но нужно помнить, что лучшее — враг хорошего. Чтобы вас не обвинили в отсутствии вкуса, предлагаем альтернативу:

  • Кожаные брюки можно заменить черными узкими брюками (темными джинсами), дополнить удлиненной шифоновой блузкой и лодочками.
  • Беспроигрышным сочетанием будет кожаные брюки + футболка белого цвета, джинсовая рубашка и мокасины.
  • Играйте на контрастах. Грубая косуха и платье из легкого шифона — удивительно гармоничный образ.
  • Если вы хотите дополнить ажурный топ и босоножки кожаными брюками, то выберите изделие из матовой кожи.

4. Берет + спортивная куртка

Нет более несочетаемого варианта, чем берет и пуховик. Но чаще всего возникают трудности при выборе головного убора для спортивной куртки или пуховика, в связи с этим и возникает такая ошибка. Вот что идеально дополнит пуховик:

  • Вязаный комплект из шарфа, варежек и шапки.
  • Шапка-ушанка. Будет отлично, если мех на ней совпадет по цвету и качеству с мехом на пуховике.
  • Снуд. Он заменит и головной убор, и теплый шарф.

5. Спортивные брюки + лодочки

Это сочетание было подсмотрено у модельеров известных домов, но необходимо понимать, что подиумный вариант смотрится странно в повседневной жизни. Так как носить спортивные брюки и выглядеть круто?

  • Лучше всего будут смотреться лоуферы, армейские ботинки и другая обувь в мужском стиле.
  • Хотите каблук? Тогда лучше выбрать обувь на массивном каблуке.
  • Сочетание спортивных брюк и пиджака. Выберите брюки не из хлопка, а из натуральной кожи и дополните образ белой футболкой.

6. Короткий верх + легинсы вместо джинсов или брюк

Легинсы — спорный предмет гардероба, но все же имеет право на существование. Однако сочетать его с коротким верхом не стоит. С чем носить легинсы:

  • Подойдут удлиненные рубашки, туники и свитеры, короткие платья.
  • Обратите внимание на материал легинсов: он должен быть плотным и непросвечивающим.

7. Кеды на танкетке + скинни-джинсы

Кеды на танкетке были в моде лет 5–7 назад. В сочетании с узкими джинсами они начинают напоминать копытце. Какую обувь подобрать для skinny-джинсов:

  • Элегантные туфельки на шпильке.
  • Короткие ботильоны на высоком каблуке.
  • Замшевые ботфорты в сочетании со свитером с высоким горлом.

8. Юбка по колено + сапоги до колена

Такое сочетание визуально укорачивает даже самые длинные ноги и смотрится устарело. Идеальная обувь для юбки до колена:

  • Обувь до щиколотки.
  • Ботинки или туфли.
  • Если выбирать сапоги, то с облегающим голенищем и тонким каблуком. Если между краями сапога и юбки остается пространство, колготки должны быть такого же цвета, что и сапоги. Кроме того, материал сапог должен быть матовым, лаковый глянец будет смотреться вульгарно.

9. Укороченный топ + джинсы с низкой посадкой

Тренд из 90-х, про который нужно забыть. Главное правило: короткий верх сочетается с джинсами и брюками с высокой талией. Также вы можете сочетать короткий топ с комбинезоном, легким жакетом и юбками макси.

10. Капрон + босоножки

Носят ли босоножки с колготками? Безусловно нет, если колготки плотные, искрящиеся и заметны невооруженным взглядом. Исключения, когда можно нарушить это правило:

  • Необходимо выбрать оттенок, близкий к телесному, и бесшовный покрой.
  • Дизайнеры считают, что самое удачное сочетание выйдет из босоножек с колготками в сетку, такой модной в этом сезоне.
  • Если на вас черные брюки, то будет лучше, если и колготки тоже будут черного цвета. Для всех остальных случаев подойдут оттенки, подходящие к тону вашей кожи.

Фото на превью rexfeatures.com

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