10 неудачных сочетаний в одежде, которые испортят любой образ

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Современная мода позволяет нам многое, но даже в таком демократичном мире нужен талант и чувство прекрасного, чтобы гармонично сочетать несочетаемое. AdMe.ru собрал 10 ключевых ошибок стиля на примере звезд, которых стоит избегать.

1. Две и более оверсайз-вещи в одном образе

В моде свобода и удобство, поэтому неудивительно, что оверсайз-вещи уже несколько сезонов на пике популярности. Но стоит избегать сочетания двух вещей свободного кроя, иначе вы рискуете превратиться в бесформенную фигуру. Несколько правил: Вещь должна быть больше на 2 размера. Если у вас высокий рост, то можете подобрать одежду на 3–4 размера больше вашего.

Если у вас высокий рост, то можете подобрать одежду на 3–4 размера больше вашего. Лучшие цвета — нейтральные и пастельные.

— нейтральные и пастельные. Не перегружайте образ аксессуарами.

2. Прозрачные колготки + зимние вещи

Не подражайте моделям на подиумах, которые часто демонстрируют шубы в капроновых колготках или вовсе без них. Этот стилистический замысел в корне расходится с реалиями обычной жизни.

Правила, как носить теплые колготки с классической одеждой: Плотные колготки светлых цветов очень хороши на подиуме, но, как правило, плохо выглядят в жизни. Отдайте предпочтение темным цветам.

Если вы выбрали платье темного цвета и черные туфли, не надевайте прозрачные телесные колготки. Отдайте предпочтение плотным черным колготкам.

Рисунок на колготках не должен «резать» ногу по горизонтали полосатым рисунком или резкими цветовыми переходами, потому что такой эффект делает ноги короче и шире.

Современная мода позволяет нам нарушить правило: чем «воздушнее» выглядит ваше платье, тем тоньше и незаметнее должны быть колготки.

3. Кожаные брюки + кожаные сапоги + кожаная куртка

Вещи из кожи давно заняли почетное место в нашем гардеробе. Но нужно помнить, что лучшее — враг хорошего. Чтобы вас не обвинили в отсутствии вкуса, предлагаем альтернативу: Кожаные брюки можно заменить черными узкими брюками (темными джинсами), дополнить удлиненной шифоновой блузкой и лодочками.

(темными джинсами), дополнить удлиненной шифоновой блузкой и лодочками. Беспроигрышным сочетанием будет кожаные брюки + футболка белого цвета, джинсовая рубашка и мокасины.

будет кожаные брюки + футболка белого цвета, джинсовая рубашка и мокасины. Играйте на контрастах. Грубая косуха и платье из легкого шифона — удивительно гармоничный образ.

Грубая косуха и платье из легкого шифона — удивительно гармоничный образ. Если вы хотите дополнить ажурный топ и босоножки кожаными брюками, то выберите изделие из матовой кожи.

4. Берет + спортивная куртка

Нет более несочетаемого варианта, чем берет и пуховик. Но чаще всего возникают трудности при выборе головного убора для спортивной куртки или пуховика, в связи с этим и возникает такая ошибка. Вот что идеально дополнит пуховик: Вязаный комплект из шарфа, варежек и шапки.

Шапка-ушанка. Будет отлично, если мех на ней совпадет по цвету и качеству с мехом на пуховике.

Будет отлично, если мех на ней совпадет по цвету и качеству с мехом на пуховике. Снуд. Он заменит и головной убор, и теплый шарф.

5. Спортивные брюки + лодочки

Это сочетание было подсмотрено у модельеров известных домов, но необходимо понимать, что подиумный вариант смотрится странно в повседневной жизни. Так как носить спортивные брюки и выглядеть круто? Лучше всего будут смотреться лоуферы, армейские ботинки и другая обувь в мужском стиле.

Хотите каблук? Тогда лучше выбрать обувь на массивном каблуке.

Сочетание спортивных брюк и пиджака. Выберите брюки не из хлопка, а из натуральной кожи и дополните образ белой футболкой.

6. Короткий верх + легинсы вместо джинсов или брюк

Легинсы — спорный предмет гардероба, но все же имеет право на существование. Однако сочетать его с коротким верхом не стоит. С чем носить легинсы: Подойдут удлиненные рубашки, туники и свитеры, короткие платья.

Обратите внимание на материал легинсов: он должен быть плотным и непросвечивающим.

7. Кеды на танкетке + скинни-джинсы

Кеды на танкетке были в моде лет 5–7 назад. В сочетании с узкими джинсами они начинают напоминать копытце. Какую обувь подобрать для skinny-джинсов: Элегантные туфельки на шпильке.

Короткие ботильоны на высоком каблуке.

на высоком каблуке. Замшевые ботфорты в сочетании со свитером с высоким горлом.

8. Юбка по колено + сапоги до колена

Такое сочетание визуально укорачивает даже самые длинные ноги и смотрится устарело. Идеальная обувь для юбки до колена: Обувь до щиколотки.

Ботинки или туфли.

Если выбирать сапоги, то с облегающим голенищем и тонким каблуком. Если между краями сапога и юбки остается пространство, колготки должны быть такого же цвета, что и сапоги. Кроме того, материал сапог должен быть матовым, лаковый глянец будет смотреться вульгарно.

9. Укороченный топ + джинсы с низкой посадкой

Тренд из 90-х, про который нужно забыть. Главное правило: короткий верх сочетается с джинсами и брюками с высокой талией. Также вы можете сочетать короткий топ с комбинезоном, легким жакетом и юбками макси.

10. Капрон + босоножки

Носят ли босоножки с колготками? Безусловно нет, если колготки плотные, искрящиеся и заметны невооруженным взглядом. Исключения, когда можно нарушить это правило: Необходимо выбрать оттенок, близкий к телесному, и бесшовный покрой.

Дизайнеры считают, что самое удачное сочетание выйдет из босоножек с колготками в сетку, такой модной в этом сезоне.

такой модной в этом сезоне. Если на вас черные брюки, то будет лучше, если и колготки тоже будут черного цвета. Для всех остальных случаев подойдут оттенки, подходящие к тону вашей кожи.