10 неприлично дорогих вещей, которые доказывают, что красиво жить не запретишь

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Некоторые вещи поражают не только крутым дизайном или оригинальностью, но и своей неприлично высокой ценой. AdMe.ru собрал 10 безумно дорогих штуковин из повседневной жизни, на которые определенно стоит взглянуть хотя бы раз.

Бриллиантовая соска

Самая дорогая в мире соска изготовлена из силикона, а ее ручка сделана из белого золота и инкрустирована 280 бриллиантами. Стоит вещица $ 17 тыс.

Золотой айфон с бриллиантом

Это не просто iPhone 6, а VIP-смартфон, покрытый золотом или платиной и инкрустированный бриллиантом. Его стоимость оценивается в $ 48 млн. Тут без комментариев.

Кровать, украшенная золотом и драгоценными камнями

Эта роскошная кровать от Стюарта Хьюджеса (Stuart Hughes) стоит ни много ни мало $ 6,3 млн. Каркас кровати сделан из лучших сортов ясеня, каштанового и вишневого деревьев. Украшено все это великолепие 107 кг (!) 24-каратного золота, а также алмазами, бриллиантами и сапфирами. Спится в ней наверняка по-королевски.

Презерватив Louis Vuitton

Стоит такая роскошь $ 68. На сегодняшний день это самый дорогой в мире презерватив. Причем производит его вовсе не знаменитый бренд, а один предприимчивый дизайнер — грузин Иракли Кизирия.

Пылесос с кристаллами Swarovski

Этот пылесос не зря попал в Книгу рекордов Гиннесса, ведь он самый дорогой и блестящий во всем мире. Для его украшения было использовано 3 730 кристаллов Swarovski. Результат — стоимость в $ 20 тыс. Сложно представить, как им вообще можно пылесосить.

Золотой велосипед

Велосипед, который полностью покрыт 24-каратным золотом, стоит всего $ 400 тыс. Кстати, седло обтянуто мягкой замшей, а сам велосипед украшен бриллиантами. Оставлять такую вещь во дворе — плохая идея, даже если у вас есть очень хороший замок на воротах.

Зонт из крокодиловой кожи

Самый дорогой зонт из кожи крокодила обойдется вам в $ 5 тыс. Производит такую прелесть молодая модная марка Billionaire Couture, основанная итальянским миллионером Флавио Бриаторе и дизайнером Анжело Галассо.

Чемодан с электрическими колесами

Этот милый чемоданчик стоит $ 20 тыс. Он сделан из самых разных экзотических материалов: конского волоса, черного дерева, магния, алюминия, титана, углеродистого волокна, парусины и разных видов кожи. К тому же в колеса чемодана встроены электромоторы. Чтобы их включить, нужно наклонить чемодан и потянуть за ручку — багаж поедет туда, куда наклонена ручка.

Золотые шнурки

Пару золотых шнурков от компании Mr Kennedy можно приобрести за $ 19 тыс. Также в сумму входит элитная доставка: специальный посыльный доставляет шнурки прямо домой к покупателю.

Бонус: синие пельмени

Самые дорогие пельмени можно попробовать в ресторане Golden Gates в Нью-Йорке. Помимо обычных ингредиентов в их состав входит железа глубоководной рыбы-факела, за счет которой пельмени и окрашены в сине-зеленый свет. Говорят, вкус у них бесподобный, за что посетители ресторана и выкладывают кругленькую сумму: $ 2 400 стоят 8 пельменей, а за 16 нужно отдать $ 4 400.