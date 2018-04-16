10 неожиданных вещей, которые вы сможете позволить себе, когда станете миллионером

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Если для одного человека миллион — сказочная сумма, то для другого это просто счет за уик-энд. Как путешествуют миллиардеры, каких парикмахеров выбирают миллионеры? Интересно взглянуть на все это.

AdMe.ru собрал факты, которые помогут приподнять завесу тайны над секретами самых богатых людей планеты.

1. Passport to 50 — туризм для миллиардеров

Специально для миллиардеров фирма World of Diamonds и компания DreamMaker создали проект Passport to 50. Группа из 50 человек путешествует вокруг света в Boeing 767 по 20 городам в течение 20 дней. Самуй, Канны, Барселона, Лондон и Ибица — это лишь часть списка. Каждого обслуживает личный специалист, а в качестве гидов выступают агенты Секретной службы США в отставке. На борту самолета для пассажиров подготовлены шикарные каюты, а питание им предлагается в мишленовских ресторанах.

Туристов ожидают дайвинг в экзотических местах, прогулка на мега-яхте, вылазка на секретный остров и ужин с британской королевской семьей. Все желающие могут покорить вершину горы с генералом — ветераном Второй мировой войны, также отдыхающих ожидают концерт Криса Ботти, турнир по покеру с лучшим игроком в мире, а еще временное переименование знаменитого Hotel 41 в Hotel 50 и другие развлечения. Такой тур обойдется в $ 14 млн. А сувенир на память — золотые палочки для коктейлей с белыми и голубыми бриллиантами.

2. Кукла Мадам Александр Элоиз за $ 5 млн

Куклы фирмы Madame Alexander не назовешь дешевыми, но купить их возможно. А вот куколку из серии «Мадам Александр Элоиз» за $ 5 млн вряд ли отдаст играть в песочнице своей капризной дочке даже миллионер. В 2000 году было выпущено 5 кукол — у каждой свои аксессуары, а у одной есть даже собачка.

Элитные игрушки сделаны вручную. Одежду пошил Christian Dior, шубы — Оскар де ла Рента, а Кэтрин Бауманн создала аксессуары с бриллиантами и кристаллами Swarovski. Все куклы попали в частные коллекции. Вырученные средства пошли на благотворительность.

3. Хуаси — деревня миллионеров, Китай

В деревне на востоке Китая живут только миллионеры. Тут всеобщее равенство: у каждого — шикарная квартира или дом, огромные счета в банке, дорогие авто и прочие атрибуты роскоши. А всего полвека назад деревня Хуаси мало чем отличалась от множества других подобных деревень в Китае. Люди выживали за счет земледелия. Но в 1969 году местную власть возглавил фермер У Женьбао. Он инициировал постройку текстильной фабрики.

Вскоре фабрика стала приносить хороший доход, и тогда было решено открыть и другие заводы. Постепенно Хуаси выкупила около 20 соседних сел, число жителей возросло от 576 до 35 тыс. человек, а акции кооператива «Хуаси» принесли на их счета сотни тысяч и миллионы. Но решивший покинуть деревню лишается всего. Ведь бюджет — общий, образование и медицина — бесплатные, есть страховка по старости и жилье для молодых. Гордость Хуаси — небоскреб, построенный на деньги всех жителей. Здесь витает дух богатства: фонтаны, 5-звездочный отель, залы для торжеств, рестораны. А на 60-м этаже установлен особый символ роскоши — золотой бык весом в тонну. Но на этом хуасийцы не остановились и создали парк, где можно увидеть копии статуи Свободы, Капитолия, Триумфальной арки и так далее.

Когда миллиардные доходы стали причиной экологических проблем, Женьбао закрыл химические заводы и вложил $ 1,5 млн в очистку сточных вод. «Нам нужны золотые горы, но еще больше — прозрачная вода и зеленый лес».

4. Сервис JamesEdition — «барахолка» для миллиардеров

На этом сайте можно найти новые и подержанные вещи. Например, яхту, вертолет или уютное ранчо в Техасе за $ 250 млн. Также в ассортименте сайта — пентхаусы от $ 2 млн, Bugatti Chiron за $ 4 млн, дворец в Хьюстоне и квартира в знаменитом Palais Maeterlinck в Ницце. Цену на самолет, а также его «пробег» всегда можно уточнить. Кому-то могут приглянуться часы Jaquet Droz за $ 472 тыс. с циферблатом из перламутра с видом на озеро в Женеве, маяк, гору Салев и щеглов на острове Руссо. 8 механизмов имитируют журчание воды, кормление птенцов и так далее. По диску из черного оникса движутся стрелки из розового золота.

Есть тут и немало других вариантов для презента — кольцо с перидотом за $ 40 тыс., кофеварка за $ 24 тыс., аксессуар для сигар за $ 5 тыс. и прочие милые безделушки.

5. Самый дорогой ужин за $ 2 млн

Фирма World of Diamonds при участии знаменитой марки LVMH предлагает всем желающим самый дорогой романтический ужин в мире. Всего за $ 2 млн вас ожидают круиз на яхте, поездка на Rolls-Royce, а затем полет на частном самолете, 10 тыс. роз и королевский ужин из 18 блюд прямо во время 4-часового перелета. Среди кулинарных изысков — лососина с Аляски, новозеландский лангустин, вина 50-летней выдержки. После ужина пара может забрать палочки с бриллиантами на память.

Завершающим аккордом будет потрясающий подарок — кольцо «Джейн Сеймур» с голубым бриллиантом весом 2,08 карата, а на дижестив вас ожидают коньяк «Луи XIII» и фейерверк. Кстати, вырученная за ужин сумма ежегодно идет на спасение 8 000 детей в Нигерии.

6. Парикмахеры для миллионеров

Своим клиентам, среди которых — Анджелина Джоли и Сальма Хайек, стилист Россано Ферретти делает стрижку за € 1,5–5 тыс. После сеанса у мастера волосы становятся поистине роскошными, ведь он применяет уникальную технику «невидимой стрижки». Талантливый итальянец говорит, что всегда учитывает особенности волос клиента. Кстати, в его салонах, открытых по всему миру, ученики Ферретти делают стрижки за € 90–200.

А на стрижку к Джону Нолле записываются миллионеры и известные актеры: Ума Турман, Моника Беллуччи, Ванесса Паради, Одри Тоту, Венсан Кассель. Да и дреды капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» придумал он. Джон создал салон, где все дышит изысканностью. «В моем понимании услуга-люкс — это утонченный, неспешный процесс, когда волосы леди перед выходом в свет укладывает личный парикмахер». Он сотрудничает с лучшими отелями Парижа и Куршевеля. И если прическу заказывают в номер, туда приносят изящное кресло и кушетку, а инструменты и косметику транспортируют в огромном кейсе Louis Vuitton.

7. Самые дорогие мишки фирмы Steiff

С тех пор как племянник владелицы фирмы Steiff в 1902 году придумал медвежонка с подвижными лапами, компании сопутствует мировой успех. Купить обычную плюшевую игрушку этой фирмы могут многие, однако есть еще эксклюзивные медвежата, количество которых ограничено.

Так, в 2000 году компания выпустила коллекцию Teddies de l’An для аукциона в Монако. Мишки были одеты в костюмы от разных дизайнеров. А одного из них, в плаще, шляпке и с сумкой от Louis Vuitton, купили за $ 2,1 млн. Этого медвежонка можно увидеть в музее плюшевых мишек в Корее. Другой его «собрат» с глазами из сапфиров был продан за $ 195 тыс.

8. Приложение Rich Kids — «инстаграм-люкс»

Компания Fox Valley Apps создала Rich Kids для эксклюзивного обмена снимками шикарной жизни. Эту возможность пользователи получают за ежемесячный взнос ($ 1 000). Треть доходов авторы проекта планируют перечислять на образование бедным детям.

В числе членов статусного приложения газета Daily Mail назвала турецкого «принца недвижимости», молодого израильского «короля косметологии», дочь крупного промышленника. Кстати, просто посмотреть фото можно бесплатно, зайдя в приложение через аккаунт в Facebook.

9. Боб Пранга и Деби Стерон: нарядная елочка за $ 2–80 тыс.

Фирма «Доктор Рождество» гарантирует, что ваша елочка будет блистательной и оригинальной. Боб Пранга и Деби Стерон создают новогоднюю атмосферу по высшему разряду. Стиль праздника можно выбрать на любой вкус — фэнтези, классика, авангард. Их первыми клиентами были Хилтоны, после чего им удалось заполучить в заказчики всю элиту Лос-Анджелеса. Дизайнеры украшают витрины знаменитых магазинов, элитные офисы и интерьеры домов. В числе их постоянных клиентов — миллиардеры и знаменитости: Стивен Спилберг, Вупи Голдберг, Барбра Стрейзанд, Кейт Хадсон и многие другие.

10. Раздать миллионы и читать лекции о счастье

Владелец знаменитой сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини разработал план: раздать свои миллионы до 2020 года на развитие науки, образования, медицины и помощь домам престарелых. Уже более 7 млрд потрачено на помощь людям. А от Милларда Фуллера, который начал зарабатывать миллионы, ушла жена. И он решил ради счастья пожертвовать бизнесом. Семья переехала в Джорджию на ферму, где они вложили все свои деньги в компанию, которая начала строить дома для бедных. С момента своего основания Habitat for Humanity International помогла более 4 млн человек.

А Карл Рабедер, шикарно живший с женой на Гавайях, в 2010 году удивил мир, отдав все свое состояние своей организации, которая борется с голодом в Африке. Предприниматель продал дом в Провансе, коллекцию планеров и авто, а виллу в Альпах разыграл в лотерею — она досталась одному из купивших билет за € 99. Теперь он живет в уютном домике, ведет тренинг «Сколько денег нужно для счастья» и говорит, что снова ощутил свободу и искреннее отношение людей.

А какие подробности из жизни миллионеров больше всего удивили вас?