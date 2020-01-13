10 немного странных хитростей по уходу за собой, которыми поделились девушки в сети

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Если спросить у наших мам и бабушек о том, какими хитростями они пользовались, чтобы быть красивыми и ухоженными, наверняка у них найдется множество историй. Девушки делали маски и декоративную косметику из подручных средств и делились этими рецептами друг с другом. Прошло много лет, и ничего не изменилось, разве что лайфхаки теперь мы ищем у бьюти-блогеров.

Мы в AdMe.ru любим быть красивыми и экономить на этом время, поэтому хотим поделиться с вами подборкой свежих хитростей.

1. Как с помощью контуринга убрать второй подбородок

Чтобы визуально убрать второй подбородок и сделать лицо более узким, нужно скульптором нарисовать сетку, как это показано в видео, и аккуратно ее растушевать.

2. Как убрать остатки теней из области под глазами

Тени, которые просыпались на лицо при нанесении, можно убрать с помощью скотча. Намотайте его на руку, похлопайте по другой руке, чтобы скотч был не таким липким, а затем по месту, откуда нужно убрать тени.

3. Как быстро придать волосам ухоженный вид

Возьмите бутылочку с пульверизатором и смешайте в ней бальзам для волос с водой в пропорции 1:1. Нанесите этот спрей на волосы, чтобы моментально придать им ухоженный вид.

4. Как нанести тональную основу на шелушащуюся кожу

Если нанести тональный крем на кожу с шелушениями, дефект не скроется, а, наоборот, станет заметнее. Поэтому если у вас такая кожа, распределите по лицу тональный крем, затем капните на спонж немного масла для лица (можно масло-праймер, которое наносят под макияж) и продолжите растушевывать средство — лицо будет выглядеть ухоженным.

5. Простой карандаш отлично подходит для бровей

Если вы потеряли карандаш для бровей, можно заменить его простым графитным — результат будет не хуже.

6. Как и куда можно приклеить патчи для глаз

Оказывается, патчи можно клеить под глаза по-разному в зависимости от того, хотим мы избавиться от синяков, мешков или морщин — «утиных лапок». Если у вас есть мелкие морщины на лбу и переносице, бороться с ними можно также с помощью гидрогелевых патчей.

7. Как с помощью использованного патча накрасить глаза

С помощью использованных патчей можно сделать трафарет для контура теней. Приложите патч к веку, обведите его карандашом, затем растушуйте и нанесите тени.

8. Как избавиться от шелушений на лице

От шелушения на коже можно избавиться очень быстро. Нанесите на лицо увлажняющее средство, затем вскипятите воду и заварите в ней пакетик зеленого чая. Попарьте кожу 10–15 минут, но будьте осторожны, чтобы не обжечься. После этого на 10 минут оберните лицо пищевой пленкой, оставив прорези для дыхания. Промокните кожу теплым полотенцем, смоченным в зеленом чае.

9. Как быстро сделать легкие локоны и придать объем волосам

При помощи только фена можно сделать волосы волнистыми и объемными. Нужно разделить их на пряди и горячим воздухом нагревать по частям, «складывая» в руку, как это демонстрируется в видео.

10. Как прорисовать тонкую и четкую линию контура губ

Контуринг губ можно аккуратно и быстро сделать с помощью зубной нити.

Бонус: как быстро и безболезненно увеличить губы

Этот лайфхак впервые появился в TikTok и быстро стал вирусным. Мы считаем его как минимум странным. Для создания эффекта припухлости предлагается нанести клей для ресниц на кожу под носом и прижать к этому месту верхнюю губу. Но лайфхак работает не всегда, скорее всего, это зависит от клея.

Пробовали ли вы какие-нибудь из этих лайфхаков? Какие собираетесь применить?