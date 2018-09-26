10 модных вещей, над которыми все смеялись (А потом все равно купили)

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Почти все модные тренды, которые сходят с подиумов и заполняют собой магазины одежды, проходят этап отрицания среди потребителей. Но спустя время многие люди не могут объяснить, как ранее ненавистный предмет появился в их собственном гардеробе. Из статьи вы узнаете, какие модные вещи никто не понимал совсем недавно, а уже сегодня их можно увидеть не только на эпатажных знаменитостях, но и на обычных прохожих.

AdMe.ru собрал самые актуальные тенденции за последнее время, которые стали популярными, несмотря на то что были приняты с большим скепсисом.

Леопардовый принт

Уже не первый сезон дизайнеры предлагают облачиться в пятнистое с ног до головы и, кажется, только сейчас сумели убедить многих, что при умелом обращении можно создать стильный и совсем не вульгарный образ. Так, например, пальто с леопардовым принтом стало самым желанным элементом осеннего гардероба. Стоит признать, что с нейтральными образами смотрится действительно неплохо.

«Уродливые» кроссовки

«Уродливые», или «папины», кроссовки получили свое название за то, что они напоминают те, которые носили люди десятки лет назад, и отличаются несуразным видом и многослойной подошвой. Они не должны смотреться на ноге элегантно: чем крупнее и страннее форма кроссовок, тем они красивее, точнее уродливее... Ну, вы поняли.

Клеш

Джинсы — единственный предмет гардероба, который очень часто претерпевает модные изменения. Только за последнее время мы увидели, как в магазинах скинни сменились на «бананы», «бойфренды» — на «мамины джинсы», а теперь в моде слегка расклешенные модели. Этот предмет гардероба из 1970-х не сразу завоевал сердца молодых людей, тем не менее он занял свое место на полках магазинов среди классических моделей и продолжает набирать популярность.

Шубы из искусственного меха

Всего несколько лет назад было тяжело представить, что люди начнут отдавать предпочтение искусственным мехам. А теперь можно не сомневаться, что этой зимой на улице мы увидим много ярких шубок, при изготовлении которых не пострадало ни одно животное. Споры между теми, кто предпочитает натуральные изделия, и теми, кто отдает свой голос за искусственные, потихоньку утихли, а знаменитые дизайнеры так и вовсе перестали использовать в своих коллекциях настоящие меха.

Джинсовая юбка

Истинное наследие 90-х, которое чуть не провалилось в наши дни. Несмотря на то что дизайнеры вернули юбку из прошлого еще в 2017 году, только спустя год она набрала популярность, а мини-версия даже потеснила джинсовые шорты.

Острый нос и маленький каблук

Еще этой весной все с недоверием смотрели на обувь с крошечным каблуком, летом этот тренд начали активно осваивать самые смелые. А вот уже к осени многим эта модель так полюбилась, что девушки сменили летние туфли на ботильоны с таким же маленьким каблуком и острым носом.

Вещи с широкими плечами

Кто бы мог подумать, что в наши дни, когда все девушки стараются приблизиться к фигуре типа «песочные часы», авангардные широкие плечи из 80-х придутся по вкусу. Конечно, не каждый решится на ретрообраз, тем не менее магазины не спешат убирать на дальнюю полку такие объемные вещи, а наоборот, каждый раз представляют все больше моделей.

Вещи, собранные из разных кусочков

Одежда, сшитая из лоскутов, появилась весной 2018 года, но достигла пика своей популярности только сейчас. В народе закрепилось ласковое прозвище «вещи-франкенштейны», и осень — прекрасное время, чтобы подарить им жизнь.

Яркий спортивный костюм

Костюмы, которые больше напоминают спецодежду: кислотный рыжий цвет, светоотражающие полоски и жесткая ткань. После трикотажных комплектов из прошлых сезонов они выглядят достаточно непривычно, но мы уже знаем, что популярность — лишь вопрос времени. Возможно, скоро и вы приобретете себе один из них.

Винил

Винил — тренд этой осени, который появился так неожиданно, что не успел вызвать споров. Дизайнеры рекомендуют не бояться этого провокационного материала и примерить не только верхнюю одежду, но и платья-футляры, брюки, комбинезоны и юбки. Судя по тому, с какой скоростью заполняются магазины с этой одеждой, скоро она не станет вызывать пристальных взглядов на улице.

А вы покупали когда-нибудь вещь, которая изначально вам совсем не нравилась?