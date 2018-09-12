10 модных уроков от стилиста принцессы Дианы, которые помогут любой женщине

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Бесконечная доброта, человечность, невероятное обаяние и трагическая история ее любви сделали принцессу Диану культовой фигурой для миллионов людей по всему миру. Ей стремились подражать в том числе и из-за ее потрясающего стиля в одежде, который и сегодня остается свежим и актуальным (Кейт Миддлтон не даст соврать). Анна Харви, в прошлом редактор журнала Vogue и личный стилист принцессы Дианы, посвятила книгу «Стиль вне времени» тому, как женщинам в возрасте оставаться модными и стильными. Многих принципов, которые изложены в ней, придерживалась и леди Ди, но они абсолютно универсальны.