10 модных уроков от стилиста принцессы Дианы, которые помогут любой женщине
Бесконечная доброта, человечность, невероятное обаяние и трагическая история ее любви сделали принцессу Диану культовой фигурой для миллионов людей по всему миру. Ей стремились подражать в том числе и из-за ее потрясающего стиля в одежде, который и сегодня остается свежим и актуальным (Кейт Миддлтон не даст соврать). Анна Харви, в прошлом редактор журнала Vogue и личный стилист принцессы Дианы, посвятила книгу «Стиль вне времени» тому, как женщинам в возрасте оставаться модными и стильными. Многих принципов, которые изложены в ней, придерживалась и леди Ди, но они абсолютно универсальны.
AdMe.ru изучил пособие стилиста принцессы Дианы и предлагает вам взять несколько модных советов себе на вооружение.
1. Ищите икону стиля
- Не пренебрегайте классикой, особенно с возрастом. Выберите ориентир в мире стиля — актрису или любую другую известную женщину, внешний облик которой вам очень нравится: «При выборе образа старайтесь выглядеть не молодо или модно, а круто. Равняйтесь на знаменитостей с идеальным стилем — Тильду Суинтон, Кейт Уинслет, Кристин Скотт Томас, Мишель Обаму, Наталью Водянову, Дарью Жукову».
2. Не судите по подиуму
- В каждом сезоне дизайнеры задают новые тренды. Вы можете не разделять их вкусы, но не стоит судить о коллекции по подиуму. Многие модные марки, например Alexander McQueen, демонстрируют смелые и эпатажные вещи, но до магазина точно доходит и что-то более практичное и подходящее вам.
- «Выбирая наряд, держите в голове мысль о том, как пройдет ваш день. Если знаете, что вас будут фотографировать, выбирайте яркие цвета: я работала с величайшими фотографами мира и верю, что красный, оранжевый, зеленый смотрятся лучше, чем оттенок пепельной розы, лососевый или салатовый. И не забудьте про улыбку: красивый наряд „выстрелит“, только если у вас хорошее настроение».
3. Регулярно сортируйте вещи и избавляйтесь от лишнего
- Как считает Харви, хранить можно только дизайнерские шедевры, достойные музейных витрин, от остального лучше избавляться. Это касается и некоторых классических моделей: если эти фасоны станут вновь актуальны, вещь все равно будет выглядеть старомодно. Со временем меняются объем плеч у жакетов, длина — у юбок, форма выреза — у платьев.
- Харви предлагает обновлять гардероб регулярно, потому что вещи, которым уже много лет старят. В качестве примера она приводит стиль Шарлотты Рэмплинг, которая практически всегда появляется на публике в одинаковом сочетании темных брюк и жакета с белой блузкой. Но это всегда модные вещи, которые соответствуют сезону.
4. Подготовьтесь к шопингу
- Харви предлагает внимательно изучить свое тело, прежде чем заняться шопингом. Сделать это можно с помощью зеркала или фотографий. Это поможет определить проблемные места, чтобы четко ориентироваться в размерах и корректировать фигуру с помощью белья.
- «Не нужно стесняться использовать утягивающее белье. Многие звезды делают это — от Сиенны Миллер до Джулии Робертс — и не боятся в этом признаваться».
5. Выбирайте правильный размер
- С размерами тоже не все так просто. Анна Харви советует помнить, что свободные вещи стройнят, а обтягивающие — подчеркивают складки. Так, по мнению дизайнера, джинсы скинни лучше взять на размер больше, а пальто — даже на два: когда вы будете надевать его поверх свитера или пиджака, ткань будет красиво струиться. Прислушиваться нужно к своим ощущениям, не обращая внимания на размер на бирке.
- Стилист иллюстрирует этот совет собственным опытом: «Я всегда беру черные колготки размера XL: они не растягиваются и не просвечивают, даже когда я сижу. А когда я покупала мой размер М, капрон натягивался и выглядел неидеально».
6. Нашли что-то стоящее? Берите две!
- Если вещь отлично сидит — берите две. Этим не пренебрегают даже признанные модницы, как, например, Кейт Миддлтон. Несколько лет назад она появлялась на публике в двух одинаковых платьях разного цвета, успешно комбинировав их с аксессуарами и не боясь прослыть немодной.
- Харви подчеркивает, что особенно это правило работает с базовыми вещами гардероба вроде белой рубашки или черной водолазки. А если вы нашли отличные брюки, одну пару подгоните, чтобы носить с каблуками, а другую — для плоской подошвы.
7. Выбирайте комфорт
- Харви призывает женщин подбирать одежду разумно, чтобы в ней можно было чувствовать себя комфортно. Она приводит слова модели Кристи Тарлингтон: «Когда мне удобно в платье, я и ощущаю себя на миллион». Если в самых дорогих дизайнерских нарядах вам некомфортно, то просто не носите их.
- Самой Харви, например, удобно в закрытых кашемировых или шелковых платьях с длинными рукавами: «Они в меру удобные, но при этом нарядные или формальные. И не думайте, что закрытые платья старят. Британской стилистке Кейт Фоли, моей бывшей сотруднице, нет и 30, а она носит платья с рукавами и выглядит здорово».
8. Будьте осторожны со спортивным стилем
- Большим достижением моды последних лет Харви считает проникновение спортивного стиля на подиум. Правда, стилист призывает относиться к этому разумно: «В спортивных вещах есть риск выглядеть неряшливо. И никакого спортивного тотал-лука в сочетании с кроссовками или рюкзаком! Спортивную одежду всегда лучше дополнять украшениями, дорогой сумкой и туфлями».
9. Подбирайте драгоценности с умом
- Также стилист предлагает смотреть и на дорогие украшения. Она подчеркивает, что роскошные бриллиантовые гарнитуры идут совсем юным девушкам, как Лили-Роуз Депп, или дамам почтенного возраста. Всех остальных такие наборы старят, поэтому выбирать стоит что-то одно — ожерелье, кольцо. И отдельный совет для тех, кому нет 40 лет: не бойтесь экспериментировать — к примеру носить разные сережки.
10. Обувь и сумки должны быть комфортными
- Что касается обуви и аксессуаров, то Харви подчеркивает, что она рада моде на каблуки-рюмочки: они элегантны и универсальны. Другая радость стилиста — маленькие сумки: «Думаете, малютки, куда влезают только ключи, телефон и помада, бесполезны? Но ведь это аксессуар, он не должен быть функциональным. У меня в машине есть большая сумка со всем необходимым, но на встречи я прихожу с сумочкой или клатчем».
Фото на превью eastnews, pictures.reuters