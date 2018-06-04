10 модных трендов, которые уже стали мейнстримом и всех достали, а мы и не заметили

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Мало кто захочет избавиться от любимой юбки, купленной всего несколько месяцев назад, особенно если она была хитом прошлого сезона и собрала сотни лайков в инстаграме. Но, к сожалению, некоторые трендовые вещи быстро становятся мейнстримом и начинают вызывать раздражение.

Мы в AdMe.ru пролистали форумы о моде, опросили своих знакомых и выяснили, какие современные тренды бесят большинство людей. Вот список из 10 надоевших вещей и классные варианты их замены.

1. Колготки в сетку с рваными джинсами

Дерзкий тренд захватил городские улицы прошлым летом, но уже безнадежно устарел. В это сочетание сложно добавить что-то принципиально новое, поэтому изначально бунтарский образ быстро стал обыденным. Но не стоит отдавать сетчатые колготки бабуле для хранения чеснока и выбрасывать рваные джинсы. По отдельности эти предметы одежды все еще актуальны. Главное — следить за размером и количеством дырок на джинсах. Если очень жарко, лучше все-таки надеть шорты. А сетчатые колготки выглядят свежо в нестандартных оттенках в сочетании с просторными юбками и платьями длины миди.

2. Поясная сумка

Мы тоже, надо признаться, поначалу недоумевали над внезапным превращением простого аксессуара рыболовов в главную сумку этого года. Потом, как и многие, оценили ее удобство. Но, очевидно, не только мы, потому что поясные сумки буквально наводнили улицы. Те, кого тоже успел утомить этот тренд, могут заменить его новыми моделями этого лета: плетеными или прозрачными сумками. Да, руки уже не будут свободны, но зато можно выделиться из стаи сумчатых.

3. Платье в бельевом стиле

Бесспорно, соблазнительные платья-сорочки и атласные топы на тонких бретелях стали спасительным решением для женщин, которые любят кокетливые образы без вульгарности. И если гладкие тонкие маечки пока выглядят современно, то наряжаться в длинные сорочки с кружевом лучше все-таки перед сном. Заменить нашумевшие платья в бельевом стиле можно летящими сарафанами. Те же тонкие бретельки, та же легкость — но уже в соответствии с последними модными веяниями.

4. Бомбер

Эту легкую куртку модные дома отобрали у американских летчиков, украсили всевозможными принтами и нашивками и накинули на плечи всех, кто не спрятался. Штука хорошая, не спорим, но уж очень распространенная. Несмотря на кажущееся разнообразие вариаций куртки, форма у нее одна, и она легко узнаваема. К счастью, есть разные способы заменить этот поднадоевший предмет гардероба. Например, цветные джинсовки oversize точно не дадут затеряться в толпе. Более того, они — безусловный тренд весны-лета — 2018.

5. Вышивка

Вышитых гладью драконов или райских птиц в цветах можно увидеть и в новых коллекциях разных марок, но популярность вещей с подобными деталями неуклонно идет вниз. Особенно приелись вездесущие джинсы с цветочными вышивками и рубашки в деревенском стиле. Да, мило, но, согласитесь, простовато. Мы предлагаем заменить вышивки хитом последних месяцев — крутыми надписями на одежде. Выбор огромен: от резких и вызывающих слоганов до пары слов на иностранном языке. К тому же всегда можно заказать футболку или платье с самостоятельно придуманной надписью. И еще, на всякий случай: стоит учесть, что надписи с названиями брендов по-прежнему являются признаком не самого хорошего вкуса.

6. Пижама

В реальной жизни мало кто спит в классических шелковых комплектах, но сотни модниц посчитали своим долгом приобрести один такой для прогулок. К сожалению, этот «расслабленный» образ непрост в использовании. Пижама редко сочетается с тщательной укладкой и макияжем и смотрится уместно только в утренние часы. Поэтому немногие сумели органично вписать ее в свой гардероб. Сейчас пижамная эпопея постепенно сходит на нет, но мода на свободную одежду остается. Этим летом всем любителям комфорта стоит обратить внимание на широкие и легкие брюки-палаццо: это изысканная и очень удобная вещь, которую можно носить и в пир, и в мир.

7. Чокер

Чокеры периодически появлялись на женских шеях в течение всей истории моды: в Древнем Египте, в эпоху Возрождения, в 80-е. В 2016 году мир опять вспомнил про это изящное ожерелье. И похоже, пора снова отложить его до лучших времен. Это касается не только самого аксессуара, но и платьев и блузок с чокерами. Сейчас, когда мода становится все более минималистичной, многие выбирают миниатюрные подвески на тонких цепочках или лаконичные колье. Такие украшения больше соответствуют духу времени и выглядят гораздо изящнее.

8. Перекрестная шнуровка

Блузки, облегающие боди, кроп-топы, платья — шнуровка на месте декольте оказалась на множестве предметов одежды. Причем как спереди, так и сзади. Сюда же можно отнести широкие корсеты, которые девушки полюбили надевать поверх рубашек и футболок. Замечательный кокетливый элемент, не спорим. Но ему тем не менее пора на покой: уж очень много девушек за последний год решили поразить окружающих своей раскрепощенностью. А если есть желание добавить необычный элемент в одежду, пусть лучше это будут молнии.

9. Ботфорты

Недавняя волна популярности этой обуви спровоцировала модное сумасшествие. Поклонницы ботфортов, похоже, устроили соревнование, у кого сапоги длиннее, а юбка — короче. Ботфорты в принципе являются довольно коварной обувью, особенно в сочетании с высоким каблуком: можно ненароком и кастинг в фильм для взрослых пройти. Мы все понимаем: ботфорты отлично греют ноги, но, пожалуй, лучше купить теплые колготки, а бесконечные сапоги заменить на стильные ботильоны или грубые ботинки. Вечно актуальный байкерский вариант на тракторной подошве создаст дерзкий образ, но без вульгарщины.

10. Юбка-пачка

Интересно, не снизились ли продажи билетов на балетные постановки, когда каждая вторая модница решила почувствовать себя принцессой, купив юбку-пачку? Надеемся, что нет. В любом случае сейчас за доходы балерин можно не переживать: воздушные юбочки снова стали только их привилегией. А для остальных дизайнеры приготовили плиссированные юбки-миди. Они ничуть не хуже добавляют образу женственности, но при этом уместны в большинстве ситуаций.

Ну как, узнали в этом списке себя или кого-нибудь из знакомых? Напишите в комментариях, какие тренды надоели вам, и мы отправим отряд модной полиции для наведения порядка.