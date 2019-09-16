10 моделей, которые когда-то страдали от травли, но стали иконами красоты назло обидчикам

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Представьте, в настоящее время примерно каждый 5-й школьник страдает от травли. Часто это проявляется в насмешках, злых шутках, распространении порочащих слухов и рукоприкладстве. Обычно объектами травли становятся дети, которые хоть немного отличаются от окружающих. Даже среди известных на весь мир моделей есть те, кто в свое время страдал от издевательств. И мы рады, что эти женщины смогли вырасти, прославиться и утереть нос всем своим обидчикам.

AdMe.ru считает, что эту статью было бы полезно показать и тем, кто сейчас страдает от издевок со стороны сверстников, и тем, кто склонен к насмехательству. Потому что собранные тут примеры доказывают, что жестокость, как ни крути, проигрывает силе духа.

Линдси Уиксон

Линдси Уиксон, прославившаяся своей «щербатой» улыбкой, в юности страдала от насмешек. Недоброжелатели называли щелку между передними зубами девочки «парковкой» и постоянно придумывали все новые издевки. Даже школьницы, с которыми Линдси обычно вместе сидела в столовой, считали ее непривлекательной. Однажды будущая модель рассказала им, что ищет себе агента, и на следующий день эти девушки передали Уиксон длиннющий список ее недостатков, чтобы «спустить с небес на землю». Сейчас звезда признается: она рада, что пережила это время и смогла разобраться со старыми комплексами. По ее признанию, успех в модельной карьере сделал свое дело и она наконец перестала считать себя страшненькой.

Синди Кроуфорд

Сверстницы невзлюбили юную Синди именно из-за ее желания стать моделью. Когда будущая звезда училась в старшей школе, она познакомилась с фотографом, который сделал несколько довольно сырых фото для ее портфолио. Об этом узнали в школе. «Однажды мне позвонили и пригласили в местный магазин, предложив попозировать для их рекламы. Когда я пришла к ним на собеседование, менеджер сказала, что ничего об этом не знает. Я была унижена, а когда выходила из бутика, увидела 4 девочек, которые показывали на меня пальцами и смеялись», — рассказала Кроуфорд журналистам. После этого модели все-таки начали поступать не липовые предложения о сотрудничестве, но она еще долго нервничала, отправляясь на кастинги. К счастью, несмотря на этот негативный опыт, пережитый в юности, Кроуфорд сумела сделать себе имя и добиться всеобщего признания.

Тайра Бэнкс

Когда Тайре исполнилось 11 лет, неожиданно для окружающих и себя самой за 3 месяца она выросла сразу на 8 см и похудела на 13 кг. Несмотря на то, что девочка чувствовала себя нормально, с виду она казалась неестественно тощей и болезненной. Ровесники Тайры не могли не обратить внимания на ее изменившуюся внешность и стали смеяться. Бэнкс вспоминает, что в этот период была объектом каждой злой шутки в классе. И больше всего обидных слов в ее адрес прилетало от мальчика, в которого маленькая Тайра была влюблена. Сейчас Бэнкс признается, что, даже став высококлассной моделью, она периодически снова возвращается в детство. И затравленная 11-летняя девочка все еще живет в ней. Поэтому она считает своим долгом рассказывать о пережитом негативе, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится в такой же ситуации.

Тесс Холлидей

Детство Тесс Холлидей было довольно тяжелым. У сверстников было огромное количество поводов для злых шуток над нею. Часто они поднимали на смех лишний вес девочки и бледность ее кожи. Хулиганы смеялись даже над тем, что мать девочки стала инвалидом и Тесс приходится жить в трейлере. В мечты Холлидей о модельной карьере не верили даже ее родственники, и только мама во всем поддерживала девочку. Несмотря на скепсис окружающих, Тесс все-таки смогла привлечь к себе внимание рекламных агентов и начала сниматься в промороликах, а позже сделала успешную карьеру модели plus-size.

Шанель Иман

Шанель Иман, как и большинство моделей, в детстве была худой и высокой, из-за чего периодически подвергалась насмешкам со стороны сверстников. Девушка обросла комплексами настолько, что даже участливое «Ты вообще ешь?» от близких людей казалось ей чем-то вроде насмешки. Сейчас она немного набрала вес и смогла справиться со стеснением. По словам Шанель, успех в модельной карьере помог ей осознать, что ее рост и худощавость — это не недостатки, а природный дар.

Рози Хантингтон-Уайтли

В школьные годы Рози была не только очень высокой. По воспоминаниям самой модели, у нее были пухлые, выделяющиеся на фоне худощавого лица губы и при этом очень маленькая грудь. Сверстники часто высмеивали ее внешность и говорили, что губы девушки похожи на копченых рыб. Наверняка слышать такое было очень обидно. Мальчики отказывались встречаться с Рози. Знали бы они о том, что годы спустя многие мужчины будут мечтать сходить с нею на свидание.

Клаудиа Диоп

Каудиа — модель, чья кожа чернее ночи. Сейчас мы можем говорить об этом открыто, но еще несколько лет назад такое определение могло бы здорово ранить девушку. Дело в том, что Диоп выросла в Сенегале. И несмотря на то, что значительную долю населения страны составляют чернокожие люди, будущую знаменитость земляки регулярно критиковали. По словам самой Каудии, часто ее самооценка падала ниже некуда. Но она благодарна этому времени, потому что именно такие случаи заставляли ее двигаться вперед и становиться лучше.

Кристал Ренн

Мать бросила Кристал, когда той было только 5 лет. Детство было невыносимо тяжелым, отношения со сверстниками не складывались. Ренн решила, что только «побег» в модельный бизнес сможет вытащить ее из того кошмара, в котором она оказалась. Но агенты указывали девушке на дверь: ей говорили, что она слишком толстая, чтобы ходить по подиуму. Кристал начала видеть в себе одни недостатки. За 3 года нескончаемых диет она сбросила почти половину своего веса, получила расстройство пищевого поведения и поняла, что может погибнуть из-за своего слепого стремления к идеалу. Тогда девушка связалась с агентством, которое работает с моделями plus-size, и получила работу. Сейчас она старается не доводить себя ни до физического, ни до морального истощения.

Лара Стоун

Лара Стоун призналась журналистам, что страдает от травли до сих пор. «Это очень больно, когда у тебя был тяжелый день, а кто-то написал в интернете, что ты настолько уродлива, что он не подпустил бы к тебе даже свою собаку», — рассказала модель в одном из своих интервью. По словам Лары, это реальный комментарий из сети, когда-то оставленный под ее фото и собравший около 500 лайков. Что ж, если даже у таких потрясающих женщин есть свои тролли, мы, очевидно, должны меньше переживать из-за критики в свой адрес.

Лили Коул

В детстве Лили Коул подвергалась насмешкам из-за рыжего цвета волос. Сверстники называли ее Морковной Макушкой и Джинджер, заставляя тем самым девушку чувствовать себя ужасно непривлекательной. По словам Лили, ее неуверенность в себе доходила до абсурда. Встречая новых людей, она была уверена, что они ее «заранее» ненавидят из-за цвета волос. Модель отмечает, что учителя часто закрывают глаза на такие подколы среди школьников. Потому что травля из-за цвета волос не выглядит такой большой проблемой, как, например, расизм среди подростков. Тем не менее такие насмешки могут нанести не меньший моральный вред жертве буллинга. К счастью, Лили Коул заметили в модельном бизнесе, и огненные волосы стали ее отличительной чертой. Девушка стала популярной манекенщицей и хотела бы привлечь внимание к проблеме детского троллинга из-за нестандартной внешности.

Бонус: Сара Макдэниел

Модель, которая прославилась, благодаря гетерохромии, стала первой девушкой, появившейся на обложке журнала Playboy после его отказа от «обнаженки». В интервью Сара часто рассказывала, что ненавидит свое детство. Что над нею часто издевались школьники, в том числе из-за ее необычных глаз. Но, судя по всему, история о буллинге оказалась выдуманной. Разоблачил девушку ее отец, который выложил детское фото модели — на нем видно, что оба глаза будущей модели карие.